Πρωτοφανές σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο – Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για παράνομο στοιχηματισμό

Ένα πρωτοφανές σκάνδαλο για το τουρκικό ποδόσφαιρο αποκάλυψε σήμερα, Δευτέρα 10/11, η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF) με σχετική ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την TFF, 1.024 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή (PFDK), καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν εμπλακεί σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Όπως σημειώνεται, η παραπομπή των ποδοσφαιριστών γίνεται με βάση το Άρθρο 57 των Πειθαρχικών Κανονισμών Ποδοσφαίρου, ενώ μεταξύ των παικτών που βρίσκονται στη σχετική λίστα, και βασικά στελέχη των κορυφαίων συλλόγων της χώρας.

Τουρκία: Εμπλοκή βασικών στελεχών των κορυφαίων συλλόγων της χώρας

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους 1.024 που παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Ερσίν Ντεστανόγλου και Νετσίπ Γιουσάλ της Μπεσίκτας, οι Μετεχάν Μπαλτατζί και Ερέν Ελμαλί της Γαλατασαράι, και οι Μποράν Μπασκάν και Σαλίχ Μαλκοτσόγλου της Τραμπζονσπόρ.

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της TFF δήλωσε ότι πειθαρχικά μέτρα θα ληφθούν εν αναμονή περαιτέρω έρευνας για την υπόθεση.

Παράλληλα, και λόγω της πιθανότητας να προκληθεί σοβαρή έλλειψη παικτών στα ρόστερ των συλλόγων, η TFF ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει συνομιλίες με τη FIFA για να λάβει άδεια για τη διεξαγωγή μίας έκτακτης 15ήμερης μεταγραφικής περιόδου για εγχώριες μεταγραφές, η οποία θα προστεθεί στην κανονική χειμερινή περίοδο.

Ακόμη, η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχώρησε στην αναβολή των αγώνων των πρωταθλημάτων TFF 2ης και 3ης Κατηγορίας για δύο εβδομάδες, ενώ τα προγράμματα της Süper Lig και της 1ης Κατηγορίας θα συνεχιστούν κανονικά.

