ΑΘΛΗΤΙΚΑ

10.11.2025 20:21

Πρωτοφανές σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο – Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για παράνομο στοιχηματισμό

10.11.2025 20:21
tourkia-podosfairo

Ένα πρωτοφανές σκάνδαλο για το τουρκικό ποδόσφαιρο αποκάλυψε σήμερα, Δευτέρα 10/11, η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF) με σχετική ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την TFF, 1.024 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή (PFDK), καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν εμπλακεί σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Όπως σημειώνεται, η παραπομπή των ποδοσφαιριστών γίνεται με βάση το Άρθρο 57 των Πειθαρχικών Κανονισμών Ποδοσφαίρου, ενώ μεταξύ των παικτών που βρίσκονται στη σχετική λίστα, και βασικά στελέχη των κορυφαίων συλλόγων της χώρας.

Τουρκία: Εμπλοκή βασικών στελεχών των κορυφαίων συλλόγων της χώρας

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους 1.024 που παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Ερσίν Ντεστανόγλου και Νετσίπ Γιουσάλ της Μπεσίκτας, οι Μετεχάν Μπαλτατζί και Ερέν Ελμαλί της Γαλατασαράι, και οι Μποράν Μπασκάν και Σαλίχ Μαλκοτσόγλου της Τραμπζονσπόρ.

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της TFF δήλωσε ότι πειθαρχικά μέτρα θα ληφθούν εν αναμονή περαιτέρω έρευνας για την υπόθεση.

Παράλληλα, και λόγω της πιθανότητας να προκληθεί σοβαρή έλλειψη παικτών στα ρόστερ των συλλόγων, η TFF ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει συνομιλίες με τη FIFA για να λάβει άδεια για τη διεξαγωγή μίας έκτακτης 15ήμερης μεταγραφικής περιόδου για εγχώριες μεταγραφές, η οποία θα προστεθεί στην κανονική χειμερινή περίοδο.

Ακόμη, η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχώρησε στην αναβολή των αγώνων των πρωταθλημάτων TFF 2ης και 3ης Κατηγορίας για δύο εβδομάδες, ενώ τα προγράμματα της Süper Lig και της 1ης Κατηγορίας θα συνεχιστούν κανονικά.

zoi-konstantopoulou-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αγρότισσα, πυροσβέστης, δικαστής και στρατιώτης για τις ανάγκες της παρουσίασης του προγράμματος της «Πλεύσης Ελευθερίας»

nicolas petro gustavo petro
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες κατηγορίες για διαφθορά απαγγέλθηκαν σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου της Κολομβίας

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόλις το 18% των Γερμανών θα ήθελε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του        

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου – Επτά τραυματίες

kakokairia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Πού έπεσε το περισσότερο νερό και πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

