ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 15:35
ΕΛΛΑΔΑ

10.11.2025 13:32

Εντοπισμός 28 μεταναστών στα νότια της Γαύδου

10.11.2025 13:32
Είκοσι οκτώ μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν σήμερα (10/11) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Τους μετανάστες εντόπισαν και μετέφεραν στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου δύο σκάφη της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στους 28 μετανάστες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

