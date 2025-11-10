Γερμανία: Μόλις το 18% των Γερμανών θα ήθελε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του        

Μόλις το 18% των Γερμανών θα επικροτούσε ενδεχόμενη απόφαση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δημοσιεύτηκαν σήμερα, Δευτέρα, 10/11.

Στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του δικτύου RTL, το 73% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν θα επικροτούσε ενδεχόμενη απόφαση του επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) να θέσει υποψηφιότητα στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Νεότερο καγκελάριο θέλει το 52% των Γερμανών

Ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), το 41% των 1.002 πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση τάσσεται κατά ενδεχόμενης προσπάθειας του Μερτς να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στην καγκελαρία, έναντι 47% που θα την επικροτούσε.

Σε ό,τι αφορά στην ηλικία του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος αύριο, Τρίτη 11/11, θα γιορτάσει τα 70ά του γενέθλια, το 52% των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη πως θα ήταν καλύτερα αν ο καγκελάριος ήταν νεότερος.

Διαβάστε επίσης:

WSJ: Η Ουκρανία τελικά πίσω από το σαμποτάζ του Nord Stream που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και καχυποψία απέναντι στη Μόσχα

Λίβανος: Απελευθερώθηκε ο γιος του Καντάφι ύστερα από 10 χρόνια κράτησης

Αεροπλάνο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Τζαμάικα συνετρίβη σε συγκρότημα κατοικιών στη Φλόριντα