Αεροπλάνο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Τζαμάικα συνετρίβη σε συγκρότημα κατοικιών στη Φλόριντα

Συνετρίβη στη Φλόριντα αεροπλάνο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Τζαμάικα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το αεροπλάνο πέφτει σε μία λιμνούλα δίπλα από κατοικίες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δεν εντοπίστηκαν θύματα και η επιχείρηση πλέον επικεντρώνεται στην ανάσυρση του αεροπλάνου.

⚡️🇺🇸🇯🇲 A Beechcraft King Air (N30HD) carrying 15 people crashed into a pond in Coral Springs, Florida, shortly after departing Fort Lauderdale Executive Airport for Jamaica with hurricane aid.



The plane struck palm trees and a fence before impact. The fate of those aboard is… pic.twitter.com/zLqHtapTpr — WarFront Witness (@WarFrontWitness) November 10, 2025

Στην Τζαμάικα τουλάχιστον 75 άτομα έχασαν τις ζωές τους από τον τυφώνα Μελίσα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό οι ζημιές κοστολογούνται στο ένα τρίτο του ΑΕΠ της χώρας.

