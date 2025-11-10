search
ΚΟΣΜΟΣ

10.11.2025 21:57

Αεροπλάνο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Τζαμάικα συνετρίβη σε συγκρότημα κατοικιών στη Φλόριντα

10.11.2025 21:57
florida

Συνετρίβη στη Φλόριντα αεροπλάνο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Τζαμάικα. 

Όπως φαίνεται στο βίντεο το αεροπλάνο πέφτει σε μία λιμνούλα δίπλα από κατοικίες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δεν εντοπίστηκαν θύματα και η επιχείρηση πλέον επικεντρώνεται στην ανάσυρση του αεροπλάνου. 

Στην Τζαμάικα τουλάχιστον 75 άτομα έχασαν τις ζωές τους από τον τυφώνα Μελίσα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό οι ζημιές κοστολογούνται στο ένα τρίτο του ΑΕΠ της χώρας.

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόλις το 18% των Γερμανών θα ήθελε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του        

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου – Επτά τραυματίες

kakokairia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Πού έπεσε το περισσότερο νερό και πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα

remos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τη συναυλία του Ρέμου», απαντά στην αντιπολίτευση η διοίκηση Αγγελούδη        

asthenofoor new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

