Αεροπλάνο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Τζαμάικα συνετρίβη σε συγκρότημα κατοικιών στη Φλόριντα

Συνετρίβη στη Φλόριντα αεροπλάνο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Τζαμάικα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο το αεροπλάνο πέφτει σε μία λιμνούλα δίπλα από κατοικίες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δεν εντοπίστηκαν θύματα και η επιχείρηση πλέον επικεντρώνεται στην ανάσυρση του αεροπλάνου.
Στην Τζαμάικα τουλάχιστον 75 άτομα έχασαν τις ζωές τους από τον τυφώνα Μελίσα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό οι ζημιές κοστολογούνται στο ένα τρίτο του ΑΕΠ της χώρας.
