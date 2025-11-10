Πρώτη αντίδραση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση: Προετοιμάζομαι για την έφεση – Η αλήθεια θα θριαμβεύσει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την πρώτη του ανάρτηση, λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, έκανε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.
Μετά από 20, μόλις, ημέρες παραμονής του στις φυλακές La Santé, όπου έκτιε ποινή για διαφθορά, ο Νικολά Σαρκοζί επέστρεψε σπίτι του, με περιοριστικούς όρους και επιτήρηση, εν αναμονή της έφεσης για την καταδίκη του.
Ο ίδιος, στο πρώτο του μήνυμα μετά την αποφυλάκισή του, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, ενώ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η αλήθεια θα θριαμβεύσει».
«Τη στιγμή που ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να πω σε όλες και όλους όσοι μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν, πόσο ευγνώμων τους είμαι.
Οι χιλιάδες εκδηλώσεις υποστήριξής σας με συγκίνησαν βαθιά και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία.
Ο νόμος εφαρμόστηκε.
Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση.
Όλη μου η ενέργεια είναι προσανατολισμένη σε έναν και μόνο σκοπό: Να αποδείξω την αθωότητά μου.
Η αλήθεια θα θριαμβεύσει· είναι μια βεβαιότητα που διδάσκει η ζωή.
Το τέλος της ιστορίας απομένει να γραφτεί», έγραψε στην ανάρτησή του στο Χ ο Νικολά Σαρκοζί.
Διαβάστε επίσης:
Επίθεση Μπέσεντ σε Τζόρτζ Στεφανόπουλος για δήλωση από το… μακρινό 1995 – «Είπε τους Ρεπουμπλικανούς “τρομοκράτες”» (Video)
Ο Τραμπ απειλεί τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: «Επιστρέψτε στη δουλειά σας τώρα, αλλιώς δεν θα πληρωθείτε»
Ο τζιχαντιστής που έγινε πρόεδρος της Συρίας σε τετ α τετ με Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.