search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 22:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 20:01

Πρώτη αντίδραση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση: Προετοιμάζομαι για την έφεση – Η αλήθεια θα θριαμβεύσει

10.11.2025 20:01
sarkozy new

Την πρώτη του ανάρτηση, λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, έκανε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Μετά από 20, μόλις, ημέρες παραμονής του στις φυλακές La Santé, όπου έκτιε ποινή για διαφθορά, ο Νικολά Σαρκοζί επέστρεψε σπίτι του, με περιοριστικούς όρους και επιτήρηση, εν αναμονή της έφεσης για την καταδίκη του.

Ο ίδιος, στο πρώτο του μήνυμα μετά την αποφυλάκισή του, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, ενώ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η αλήθεια θα θριαμβεύσει».

Η ανάρτηση του Νικολά Σαρκοζί

«Τη στιγμή που ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να πω σε όλες και όλους όσοι μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν, πόσο ευγνώμων τους είμαι.

Οι χιλιάδες εκδηλώσεις υποστήριξής σας με συγκίνησαν βαθιά και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία.

Ο νόμος εφαρμόστηκε.

Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση.

Όλη μου η ενέργεια είναι προσανατολισμένη σε έναν και μόνο σκοπό: Να αποδείξω την αθωότητά μου.

Η αλήθεια θα θριαμβεύσει· είναι μια βεβαιότητα που διδάσκει η ζωή.

Το τέλος της ιστορίας απομένει να γραφτεί», έγραψε στην ανάρτησή του στο Χ ο Νικολά Σαρκοζί.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Μπέσεντ σε Τζόρτζ Στεφανόπουλος για δήλωση από το… μακρινό 1995 – «Είπε τους Ρεπουμπλικανούς “τρομοκράτες”» (Video)

Ο Τραμπ απειλεί τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: «Επιστρέψτε στη δουλειά σας τώρα, αλλιώς δεν θα πληρωθείτε»

Ο τζιχαντιστής που έγινε πρόεδρος της Συρίας σε τετ α τετ με Τραμπ στον Λευκό Οίκο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες ανοίγουν τον «χορό» των κινητοποιήσεων: «Απόβαση» στην Αθήνα, «πολιορκία» στην Αλεξανδρούπολη ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

proastiakos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε δίκυκλο στο κέντρο της Αθήνας – Εγκατέλειψε το σημείο ο μοτοσικλετιστής

florida
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλάνο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Τζαμάικα συνετρίβη σε συγκρότημα κατοικιών στη Φλόριντα

xristos_stylianidis_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση από το σύστημα που καθοδηγεί ο Νίκος Αναστασιάδης» – Για τι τον κατηγορεί ο πρώην πρόεδρος

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται την Τρίτη ο Λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους – Τον έπιασαν να τους ανεβάζει στη μηχανή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 22:17
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες ανοίγουν τον «χορό» των κινητοποιήσεων: «Απόβαση» στην Αθήνα, «πολιορκία» στην Αλεξανδρούπολη ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

proastiakos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε δίκυκλο στο κέντρο της Αθήνας – Εγκατέλειψε το σημείο ο μοτοσικλετιστής

florida
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλάνο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Τζαμάικα συνετρίβη σε συγκρότημα κατοικιών στη Φλόριντα

1 / 3