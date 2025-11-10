Επίθεση Μπέσεντ σε Τζόρτζ Στεφανόπουλος για δήλωση από το… μακρινό 1995 – «Είπε τους Ρεπουμπλικανούς “τρομοκράτες”» (Video)

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ αντιμετώπισε τον παρουσιαστή του ABC News, Τζορτζ Στεφανόπουλο, την Κυριακή επειδή αποκάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους «τρομοκράτες» κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης το 1995.

Ο Στεφανόπουλος ρώτησε τον Μπέσεντ στην κυριακάτικη εκπομπή «This Week» για το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει το συνεχιζόμενο shutdown της κυβέρνησης κι εκείνος υπενθύμισε στον Στεφανόπουλος τη δική του εμπειρία από τη διαχείριση ενός lockdown της κυβέρνησης όταν διετέλεσε σύμβουλος του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον.

VIDEO: Treasury Secretary Scott Bessent torched ABC host George Stephanopoulos to his face over glaring shutdown hypocrisy, jabbing, "YOU were involved in a lot of these in the 90s. You basically called the Republicans 'TERRORISTS!'” pic.twitter.com/0DoSctuxHn — The Western Journal (@WesternJournalX) November 10, 2025

«Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε – και κοιτάξτε, συμμετείχατε σε πολλά από αυτά τη δεκαετία του ’90», είπε ο Μπέσεντ. «Και, ξέρετε, ουσιαστικά αποκαλέσατε τους Ρεπουμπλικάνους τρομοκράτες και, ξέρετε, είπατε ότι δεν είναι το υπεύθυνο κόμμα που κρατά την κυβέρνηση κλειστή. Έτσι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πέντε γενναίοι, μετριοπαθείς Δημοκρατικοί γερουσιαστές να περάσουν από τον διάδρομο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 52-3, 52-3. Πέντε Δημοκρατικοί μπορούν να περάσουν από τον διάδρομο και να ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε, Τζορτζ».

«Μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας για την ιστορία, αλλά δεν έχουμε μάθημα ιστορίας αυτή τη στιγμή», απάντησε ο Στεφανόπουλος.

Ο Στεφανόπουλος ισχυρίστηκε ότι τα σχόλια του Μπέσεντ ήταν μια «παραποίηση της ιστορίας» και στη συνέχεια επανέλαβε την αρχική του ερώτηση.

Σε μια συνέντευξη στο PBS το 2000, ο Στεφανόπουλος περιέγραψε πώς υπήρχαν ανησυχίες για το αν οι Δημοκρατικοί ή οι Ρεπουμπλικάνοι θα κατηγορούνταν περισσότερο για το κλείσιμο της κυβέρνησης που σημειώθηκε στα τέλη του 1995 και στις αρχές του 1996. Είπε ότι η στρατηγική του Δημοκρατικού Κόμματος βασιζόταν στην κατηγορία των Ρεπουμπλικάνων ότι «εκβιάζουν τη χώρα» για το κλείσιμο της κυβέρνησης.

«Η στρατηγική μας ήταν πολύ απλή. Δεν μπορούσαμε να υποκύψουμε και έπρεπε να πούμε ότι εκβίαζαν τη χώρα για να πετύχουν το δικό τους. Για να πετύχουν μείωση των φόρων τους, ήταν πρόθυμοι να κλείσουν την κυβέρνηση, να οδηγήσουν τη χώρα σε χρεοκοπία για πρώτη φορά στην ιστορία της και να μειώσουν το Medicare, την Κοινωνική Ασφάλιση, την εκπαίδευση και το περιβάλλον απλώς για να πετύχουν το δικό τους. Και προσπαθούσαμε να πούμε ότι ήταν ουσιαστικά τρομοκράτες, και αυτό λειτούργησε», είπε ο Στεφανόπουλος.

