ΚΟΣΜΟΣ

10.11.2025 22:19

Λίβανος: Απελευθερώθηκε ο γιος του Καντάφι ύστερα από 10 χρόνια κράτησης

10.11.2025 22:19
Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, ο νεότερος γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης, απελευθερώθηκε σήμερα, Δευτέρα 10/11, ύστερα από 10 χρόνια κράτησής του χωρίς δίκη στον Λίβανο σχετικά με την εξαφάνιση του Λιβανέζου σιίτη κληρικού Μούσα αλ Σαντρ, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Ο Μουάμαρ Καντάφι σκοτώθηκε κατά την εξέγερση του 2011 στη Λιβύη, μαζί με τρεις από τους γιους του.

Το 2015 ο Χάνιμπαλ Καντάφι απήχθη από ενόπλους στη Συρία, όπου είχε εγκατασταθεί μαζί με τη Λιβανέζα σύζυγο και τα παιδιά του. Μεταφέρθηκε στον Λίβανο, όπου οι αρχές τον απελευθέρωσαν από τα χέρια των απαγωγέων του και τον έθεσαν υπό κράτηση χωρίς να τον δικάσουν ποτέ. Τον κατηγορούσαν ότι απέκρυπτε πληροφορίες σχετικά με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του ιμάμη Μούσα αλ Σαντρ στη Λιβύη το 1978.

Ο Χάνιμπαλ ήταν μόλις δύο ετών όταν εξαφανίστηκε ο Σαντρ, ενώ ουδέποτε κατείχε θέση αξιωματούχου στη Λιβύη.

Το χρονικό της κράτησης του Χάνιμπαλ Καντάφι

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν καταγγείλει τις συνθήκες κράτησής του, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις κατηγορίες σε βάρος του. Το 2023, ο Χάνιμπαλ Καντάφι έκανε απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος για τη συνεχιζόμενη κράτησή του, με αποτέλεσμα η υγεία του να επιδεινωθεί και να χρειαστεί νοσηλεία.

Τον προηγούμενο μήνα, οι δικαστικές αρχές του Λιβάνου διέταξαν την αποφυλάκισή του υπό τον όρο να καταβάλει εγγύηση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δικηγόροι του κατέθεσαν ένσταση σχετικά με το ύψος της εγγύησης, η οποία τελικά μειώθηκε σε 900.000 δολάρια, σύμφωνα με δικαστική πηγή.

«Ο Καντάφι απελευθερώθηκε αφού οι δικηγόροι του κατέβαλαν την εγγύηση», μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Οι δικαστικές αρχές ήραν επίσης την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί στον Χάνιμπαλ Καντάφι.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Αμπντελχαμίντ αλ Ντμπέιμπα, με έδρα την Τρίπολη, ευχαρίστησε τη Βηρυτό για την απελευθέρωση του 50χρονου Καντάφι. Παράλληλα χαιρέτισε «τις ειλικρινές προθέσεις που εξέφρασε η ηγεσία του Λιβάνου για αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων» μεταξύ των δύο κρατών και «την ανάπτυξη συνεργασίας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε ζητήματα ασφαλείας».

