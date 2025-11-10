search
10.11.2025 23:16

Νέες κατηγορίες για διαφθορά απαγγέλθηκαν σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου της Κολομβίας

10.11.2025 23:16
nicolas petro gustavo petro

Σε βάρος του μεγαλύτερου γιου του Kολομβιανού προέδρου Γουστάβο Πέτρο απαγγέλθηκαν σήμερα έξι κατηγορίες που σχετίζονται με διαφθορά κατά τη διάρκεια της θητείας του ως βουλευτής.

Ο 39χρονος Νικολάς Πέτρο αντιμετώπιζε ήδη κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και παράνομο πλουτισμό, με φόντο ένα σκάνδαλο που συνδέεται με την προεκλογική εκστρατεία του πατέρα του. Φέρεται να έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από πρώην έμπορο ναρκωτικών την περίοδο που συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία του πατέρα του ενόψει των εκλογών του 2022.

Στα μέσα του 2023, ο γιος του Κολομβιανού προέδρου συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για αυτήν την υπόθεση, προτού αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή της δίκης. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν σήμερα νέες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος και της πλαστογράφησης εγγράφων κατά τη διάρκεια της θητείας του ως βουλευτής (2020-2023). Η υπόθεση συνδέεται με σύμβαση που αφορούσε την παροχή οικονομικής βοήθειας σε ηλικιωμένους και παιδιά με αναπηρία.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία της πρώην συζύγου του Νικολάς Πέτρο, η οποία τον κατηγόρησε ότι έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από τον Σαμουέλ Σανταντέρ Λοπεσιέρα που καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο γιος του κολομβιανού προέδρου παραδέχθηκε αρχικά ότι πήρε τα χρήματα, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν τα χρησιμοποίησε για την προεκλογική εκστρατεία του πατέρα του και διαβεβαιώνοντας πως ο Γουστάβο Πέτρο δεν γνώριζε το παραμικρό για αυτές τις συναλλαγές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου οι σχέσεις με την Μπογοτά είναι τεταμένες, κατηγορεί από τον Οκτώβριο τον Γουστάβο Πέτρο ότι είναι «βαρόνος ναρκωτικών» και έχει επιβάλει οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του κολομβιανού ηγέτη και προσώπων από το περιβάλλον του, συμπεριλαμβανομένου του Νικολάς Πέτρο.

