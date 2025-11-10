PSValueTalks 2025: Χαρτογραφώντας το νέο τοπίο της πολιτιστικής οικονομίας και των δημιουργικών τομέων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Τα PSValueTalks (PSVT), από την PostScriptum, το κεντρικό φόρουμ στην Ελλάδα για τον πολιτισμό και την πολιτιστική οικονομία, επιστρέφουν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στην Εθνική Πινακοθήκη, 10:00-19:00. Με 2 θεματικές ενότητες, 4 πάνελ, 2 στρογγυλές τράπεζες και πάνω από 30 ομιλητές και ομιλήτριες, τα PSValueTalks 2025 διερευνούν τα νέα μοντέλα στην πολιτιστική οικονομία, καθώς και τη θέση του δημιουργού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα PSValueTalks 2025 θα εστιάσουν στην οικονομία του πολιτιστικού τομέα στην Ελλάδα για δύο λόγους. Κατά πρώτον, διότι παρατηρείται ταυτόχρονα μια ισχνή σύνδεση του τομέα με την υπόλοιπη οικονομία και μια υποτονική επιχειρηματικότητα -σε αντιδιαστολή με την πολύ ενεργή και ενδιαφέρουσα παραγωγή περιεχομένου- που έρχεται να εντείνει το μόνιμο και διεθνές πρόβλημα της υποχρηματοδότησης. Κατά δεύτερον, διότι ζούμε σε μια εποχή όπου οι τρόποι δημιουργίας, διανομής και κατανάλωσης αλλάζουν ραγδαία, με κύριο οδηγό τις εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, ένα πεδίο το οποίο είναι πλέον επιβεβλημέμενο να κατανοήσουν σε βάθος οι εγχώριοι δρώντες.

Τις κεντρικές ομιλίες του φόρουμ έχουν αναλάβει οι: Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, Ιδρυτικός Εταίρος – Διευθυντής Έργων και Δημιουργικού, Beetroot Design, Κατερίνα Πραματάρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιδρυτική Εταίρος, Uni.Fund, Πρόδρομος Τσιαβός, Επικεφαλής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Ίδρυμα Ωνάση και Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος Δ.Σ., Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η δομή των PSVT 2025, τα οποία τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει διαμορφωθεί πάνω σε δύο θεματικές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα:

ENOTHTA 1: Νέα μοντέλα στην πολιτιστική οικονομία. Στόχος της ενότητας είναι όχι μόνο να αναδείξει το τι και το πώς, αλλά και να θέσει τις βάσεις για έναν νέο τρόπο σκέψης γύρω από τον πολιτισμό ως αναπτυξιακό και επενδυτικό πεδίο, με απτά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Πάνελ 1: Ποια είναι τα νέα μοντέλα; Η συζήτηση θα αναδείξει επιτυχημένες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι διατομεακές συνεργασίες μεταξύ πολιτιστικών και τεχνολογικών φορέων, καθώς και τα υβριδικά σχήματα επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, θα εξεταστούν η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής καινοτομίας στα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και η ανάδυση του δημιουργικού επιχειρείν ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.

Πάνελ 2: Πώς χρηματοδοτούνται τα νέα μοντέλα; Το πάνελ θα εστιάσει στη χρηματοδότηση των νέων μοντέλων, καθώς η βιωσιμότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε ευέλικτες και ποικιλόμορφες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες, ιδιωτικές, ευρωπαϊκές, εναλλακτικές ή και μικτές. Θα διευρευνηθούν οι σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, όπως οι επενδύσεις κοινωνικού αντίκτυπου, καθώς και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που συνδέουν την πολιτιστική δημιουργία με τον τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

ENOTHTA 2: Πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος της ενότητας είναι να ενθαρρυνθεί ο διάλογος γύρω από το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) να λειτουργήσει ως εργαλείο ενδυνάμωσης και όχι ως απειλή υποκατάστασης της δημιουργικότητας.

Πάνελ 3: Ποια είναι η θέση των δημιουργών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης; Το πάνελ θα εξετάσει τον ρόλο και τη θέση των δημιουργών σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία παραγωγής πολιτιστικού περιεχομένου. Θεσμικοί εκπρόσωποι και δημιουργοί θα συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση και την αποζημίωση της ανθρώπινης δημιουργικότητας σε έργα που εμπλέκουν ΤΝ, την εργασιακή και ηθική διάσταση της δημιουργικής πρακτικής στην ψηφιακή εποχή, την έννοια της συνύπαρξης ανθρώπου και μηχανής στον χώρο της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Πάνελ 4: Ποια εργαλεία έχουν στη διάθεσή τους οι δημιουργοί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης; Το τελευταίο πάνελ θα εστιάσει στα εργαλεία που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι δημιουργοί για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ΤΝ, με τρόπο που ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη βιωσιμότητά τους. Παράλληλα, θα αναδειχθούν και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, όπως η αδιαφάνεια των αλγόριθμων, η δημιουργία deepfakes, η αντικατάσταση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και το ενδεχόμενο περιθωριοποίησης όσων δεν έχουν πρόσβαση στα νέα μέσα.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις του φόρουμ περιλαμβάνονται δύο στρογγυλές τράπεζες, στις οποίες η συμμετοχή είναι με πρόσκληση. Η πρώτη έχει θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες».

Εισηγήτρια είναι η Δρ Φωτεινή Σαλμούκα, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, ahedd DIH S.A. – Υπεύθυνη Έργων, SmartAttica EDIH, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Η δεύτερη εστιάζει στα νέα μοντέλα στην πολιτιστική οικονομία και έχει θέμα «Έχω μια ιδέα: Πολιτισμός και Eπιχειρείν». Εισηγητής είναι ο Βασίλης K. Καραμητσάνης, Δικηγόρος – Πρόεδρος, ANIMASYROS.

Επιστημονικός Σύμβουλος PSVT: Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ίδρυμα Ντίνου και Λίας Μαρτίνου.

Καλλιτεχνικός Σύμβουλος PSVT 2025: Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Ιδρυτής – Διευθυντής, Athens Digital Arts Festival (ADAF).

Είσοδος ελεύθερη, απαιτείται προεγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικό πρόγραμμα και εγγραφή επισκεφθείτε τον ιστότοπο: psvaluetalks.gr.

Λίγα λόγια για τα PSValueTalks. Τα PSVT είναι μια πρωτοβουλία της PostScriptum, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί. Αποτελούν το κεντρικό φόρουμ για τον πολιτισμό και την πολιτιστική οικονομία στην Ελλάδα και διερευνούν τις σχέσεις τους με την ψηφιακή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, την πολιτιστική διπλωματία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει τον ρόλο του πολιτισμού ως μοχλού ανάπτυξης, να ενθαρρύνει συνέργειες μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών και να προωθήσει την εξωστρέφεια μέσα από στρατηγικές συνεργασίες.

Λίγα λόγια για την PostScriptum. Διοργανωτής των PSVT είναι η PostScriptum, εταιρία στρατηγικής συμβουλευτικής για πολιτιστικούς οργανισμούς, με πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και στη διαχείριση σύνθετων πολιτιστικών έργων. Χάρη στη συνεργασία της με κορυφαίους πολιτιστικούς και θεσμικούς οργανισμούς, η PostScriptum έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό συνεργάτη για φορείς που επιδιώκουν να καινοτομήσουν, να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν τον κοινωνικό και πολιτιστικό τους αντίκτυπο. Η PostScriptum έχει συνεργαστεί με εμβληματικούς θεσμικούς εταίρους και πολιτιστικούς φορείς όπως: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργείο Πολιτισμού, Τράπεζα της Ελλάδος, Μουσείο Ακρόπολης, Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνική Πινακοθήκη, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Ωνάση, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Βυζαντινό Μουσείο, Μουσείο Αβέρωφ, Ίδρυμα Λασκαρίδη, Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης καθώς και με πλήθος δήμων, ιδρυμάτων και πολιτιστικών οργανισμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η PostScriptum είναι επίσης ιδρυτικός εταίρος της νέας ΑΜΚΕ ΒίκιΕλληνιστί για την την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη Wikipedia.