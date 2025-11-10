search
10.11.2025 13:00

Τρεις Διεθνείς Διακρίσεις για την Ελληνίδα Συνθέτρια Πηγή Λυκούδη για το έργο της «Νίκαια – Κλέος Ορθοδοξίας / Nicaea – Glory of Orthodox»

10.11.2025 13:00
lykoudi_awards_adv

Δύο Χρυσά Μετάλλια – το ένα με Ειδική Μνεία – και ένα Ασημένιο Μετάλλιο απέσπασε το εμβληματικό συμφωνικό ποίημα της Πηγής Λυκούδη  «Χαίρε Νίκαια – Κλέος Ορθοδοξίας / Nicaea – Glory of Orthodox», σε ποίηση Γιάννη Π. Ιωαννίδη και ερμηνεία Πέτρου Γαϊτάνου, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και την καλλιτεχνική του αξία.

Οι διεθνείς διακρίσεις, με εκατοντάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο είναι:

  • Classical Music Stars Awards – Χρυσό Μετάλλιο με Ειδική Μνεία
  • Brahms International Music CompetitionΧρυσό Μετάλλιο
  • Beethoven Award International Music CompetitionΑσημένιο Μετάλλιο


Το συμφωνικό αυτό ποίημα  ενώνει Ιστορία, Πίστη και Τέχνη σε μια μεγαλειώδη σύμπραξη και  είναι αφιερωμένο στα 1.700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο (325–2025).

Η Πηγή Λυκούδη δηλώνει:

«Η διεθνής αυτή βράβευση είναι για μένα μια βαθιά συγκίνηση, γιατί δικαιώνει τη δημιουργική πορεία ενός έργου που γεννήθηκε από αγάπη για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία.

Το «Χαίρε Νίκαια – Κλέος Ορθοδοξίας»  είναι μια σύνθεση που έχει ως πρόθεση να αναδείξει το πνευματικό μεγαλείο της Ορθοδοξίας και τη διαχρονική ψυχή του Ελληνισμού. Το γεγονός ότι ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου δείχνει πως ο Ελληνικός Πολιτισμός συγκινεί και εμπνέει.

Είναι τιμή μου να μεταφέρω, μέσα από τη μουσική, το φως και το μεγαλείο της πατρίδας μου. Οι διεθνείς αυτές διακρίσεις δεν τιμούν μόνο όσους εργαστήκαμε για τη δημιουργία του έργου αυτού – και τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς – αλλά και την πολιτιστική ψυχή της Ελλάδας».

Συντελεστές: Σύνθεση: Πηγή Λυκούδη

https://www.pigilikoudi.gr/

Ποίηση: Γιάννης Π. Ιωαννίδης

Ερμηνεία: Πέτρος Γαϊτάνος

Ενορχήστρωση: Χρήστος Τρεσίντσης – Πηγή Λυκούδη

Προγραμματισμός Οργάνων: Χρήστος Τρεσίντσης

Ηχογράφηση: Studio Subway – Βαγγέλης Σαπουνάς

Μίξη Οργάνων: Γιάννης Ρουπακιώτης – Studio Clock

Μίξη Φωνής & Mastering: Γεώργιος Φανάρας – Studio Fan

Δημιουργία Video: Κωνσταντίνος Ιωάννου

Το έργο κυκλοφορεί από την FM Records σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η μουσική της Πηγής Λυκούδη ταξιδεύει για ακόμη μία φορά  την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου, αναδεικνύοντας τη διεθνή εμβέλεια του έργου και τη συνεισφορά της στη σύγχρονη μουσική τέχνη.

