Οι «Καραμέλες Ούζου»: Μια νύχτα, δύο άνθρωποι και ένα τέλος που δεν θα ξεχάσετε στην κωμωδία της χρονιάς – στο Από Μηχανής θέατρο

Η κωμωδία μυστηρίου «Καραμέλες Ούζου», σε κείμενο του βραβευμένου Γιάννη Γαλανόπουλου και σκηνοθεσία Σταύρου Νικολαΐδη, μετά από μια άκρως επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, από τις 18 Νοεμβρίου 2025, κάθε Δευτέρα στις 8 μ.μ. και Τρίτη στις 9 μ.μ. στο «Από Μηχανής Θέατρο», στο Μεταξουργείο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Σταύρος Νικολαΐδης και ο Βασίλης Κούκουρας. Μαζί τους ο Γιάννης Γαλανόπουλος σε ένα ρόλο έκπληξη και σε μια ξεχωριστή συμμετοχή μέσω… ραδιοφώνου η αγαπημένη Κατερίνα Ζαρίφη!

Καραμέλες Ούζου

Σκηνοθεσία: Σταύρος Νικολαΐδης

Πρεμιέρα: 18 Νοεμβρίου

Από Μηχανής θέατρο

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μια «μυστήρια» νύχτα, δύο εγκλωβισμένοι και μπόλικες ανατροπές γέλιου! Έξω αστραπές και βροντές. Μέσα, δύο άνθρωποι παγιδεύονται στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. Ο Βοηθός Σεφ και ο Σερβιτόρος. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί – ούτε καν οι ίδιοι. Αυτή η νύχτα δεν θα μοιάζει με καμία άλλη… Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα που ακροβατούν ανάμεσα στο μυστήριο και την κωμωδία. Οι «Καραμέλες Ούζου» είναι γεμάτες ατάκες που «δαγκώνουν», ανατροπές που ξεγελούν και καταστάσεις τόσο παράλογες, που μοιάζουν σχεδόν αληθινές. Όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θύτης, τα πάντα ανατρέπονται.

Το έργο μιλά για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το μπούλινγκ, τις ψυχικές αντοχές και τις μικρές “θεραπείες” που αναζητούμε όλοι, από τα χάπια μέχρι το ίδιο το χιούμορ, ακόμη και απέναντι στον θάνατο… Κι αν η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, στις «Καραμέλες Ούζου» αυτό το πιάτο σερβίρεται καυτό, πικάντικο και άκρως ξεκαρδιστικό! Όσο για το φινάλε: γλυκόπικρο και συγκινητικό, φέρνει μια τεράστια ανατροπή που κανένας δεν περιμένει και θα τη θυμάστε για καιρό…

Θερμή παράκληση να μην αποκαλύψετε το φινάλε στους φίλους σας!!!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Kείμενο: Γιάννης Γαλανόπουλος

Σκηνοθεσία: Σταύρος Νικολαΐδης

Πρωταγωνιστούν: Σταύρος Νικολαΐδης, Βασίλης Κούκουρας, Γιάννης Γαλανόπουλος, Ραδιοφωνική συμμετοχή: Κατερίνα Ζαρίφη

Σκηνικά – μουσική επιμέλεια: Σταύρος Νικολαΐδης

Κουστούμια: Ολυμπία Μυλωνά

Σχεδιασμός φωτισμών: Θοδωρής Κόκκινος

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαχαρόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας: Λιάννα Βασιλάρα

Στούντιο ηχογράφησης – Μιξάζ: S_Lab Σπύρος Κολαΐτης

Socialmedia – Εικαστικά: Grid Fox

Γραφείο Τύπου και επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Παραγωγή: Δημήτρης Μαροσούλης, “Θεατρόραμα” Σταύρου Νικολαΐδη

Πρεμιέρα: 18 Νοεμβρίου

Πού: «Από Μηχανής Θέατρο», Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, Αθήνα 104 36

Πότε: Δευτέρα 20:00 & Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια: 18 ευρώ € early bird 10 €

Προπώληση: more.com

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2105232097

Διάρκεια: 95’ χωρίς διάλειμμα

Είπαν για την παράσταση:

Μια υπέροχη κωμωδία απολαύσαμε χθες. Γελάσαμε πολύ αλλά στο τέλος φύγαμε με κάτι πολύ πιο βαθύ. Η εκδίκηση- όπως και οι επιλογές μας – έχει το τρόπο της να επιστρέφει πάντα σε μας. Έρχεται σαν πικάντικη καραμέλα: λιώνει αργά, χωρίς σιγουριά αν θα σε ζεστάνει ή θα σε κάψει. Είναι εκεί για να σου θυμίσει πως κάθε πράξη αφήνει ένα αποτύπωμα, μπράβο σας. Μαρία Ζάχου

Ήταν πραγματικά εκπληκτική!!! Αμείωτο γέλιο μέχρι δακρύων! Ποια ψυχοθεραπεία… Γιάννη Γαλανόπουλε ΈΓΡΑΨΕΣ!!! Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας

Μην χάσετε τις Καραμέλες ούζου. Εγγυημένο γέλιο και όχι μόνο. Όμορφο, γλυκόπικρο, βαθιά ανθρώπινο και συναισθηματικό το κείμενο του Γιάννη Γαλανόπουλου. Υπέροχη, σπιρτόζικη, γρήγορη η σκηνοθεσία του Σταύρου Νικολαΐδη όπως και η σκηνική παρουσία των ηθοποιών