ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 00:47
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 23:21

Καταγγελία της ΑΕΚ κατά του Λανουά: «Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όσοι επιχείρησαν να σπιλώσουν την οικογένεια μας»

11.11.2025 23:21
lanoua aek

Σε επίσημη καταγγελία κατά του Στεφάν Λανουά προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ για τον δήθεν προπηλακισμό του προέδρου της ΚΕΔ στην OPAP Arena, οπού ήταν παρατηρητής του αγώνα της Ένωσης κόντρα στον ΠΑΟΚ. 

Εδώ και μέρες η διοίκηση είχε προαναγγείλει ότι θα προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα της ομάδας και στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, σε βάρος του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά.

Από τη στιγμή που η Ένωση απαλλάχθηκε από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Super League, μετά τη δίωξη που της είχε ασκηθεί μετά από αναφορά του ίδιου του Λανουά, οι άνθρωποί της φρόντισαν να στείλουν το μήνυμά τους: «Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όσοι επιχείρησαν να σπιλώσουν την οικογένεια μας»! 

Έτσι, η αθηναϊκή ΠΑΕ αποφάσισε να κινηθεί δυναμικά, καταγγέλοντας τον Γάλλο αρχιδιαιτητή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, ενώ για το ίδιο θέμα φαίνεται πώς έχει ενημερωθεί και η UEFA. Η ΑΕΚ θα ζητήσει από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ανακαλέσει ο Λανουά για την ανακοίνωση που εκδόθηκε την ώρα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, μετά από το συμβάν.

USS-Gerald-R- Ford
ΚΟΣΜΟΣ

Στα ανοιχτά της Βενεζουέλας το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford – Ενισχύονται τα σενάρια πολέμου

farid pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Έλαμψε ο Φαρίντ στην «Πόλη του Φωτός» και ο Παναθηναϊκός έφυγε με το «διπλό», 101-95 την Παρί

dominican-republic-flag
ΚΟΣΜΟΣ

Βυθισμένη στο σκοτάδι η Δομινικανή Δημοκρατία: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

kypros katexomena 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητική επιστολή από το ψευδοκράτος στον ΟΗΕ: Καταγγέλλει παραβιάσεις του «εναέριου χώρου του» από ελληνικά και κυπριακά αεροσκάφη

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

