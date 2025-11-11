Καταγγελία της ΑΕΚ κατά του Λανουά: «Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όσοι επιχείρησαν να σπιλώσουν την οικογένεια μας»

Σε επίσημη καταγγελία κατά του Στεφάν Λανουά προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ για τον δήθεν προπηλακισμό του προέδρου της ΚΕΔ στην OPAP Arena, οπού ήταν παρατηρητής του αγώνα της Ένωσης κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Εδώ και μέρες η διοίκηση είχε προαναγγείλει ότι θα προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα της ομάδας και στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, σε βάρος του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά.

Από τη στιγμή που η Ένωση απαλλάχθηκε από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Super League, μετά τη δίωξη που της είχε ασκηθεί μετά από αναφορά του ίδιου του Λανουά, οι άνθρωποί της φρόντισαν να στείλουν το μήνυμά τους: «Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όσοι επιχείρησαν να σπιλώσουν την οικογένεια μας»!

Έτσι, η αθηναϊκή ΠΑΕ αποφάσισε να κινηθεί δυναμικά, καταγγέλοντας τον Γάλλο αρχιδιαιτητή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, ενώ για το ίδιο θέμα φαίνεται πώς έχει ενημερωθεί και η UEFA. Η ΑΕΚ θα ζητήσει από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ανακαλέσει ο Λανουά για την ανακοίνωση που εκδόθηκε την ώρα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, μετά από το συμβάν.

