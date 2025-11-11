Νίκος Παππάς: Πώς απαντά στις αιχμές της «Ιθάκης» για τις τηλεοπτικές άδειες

Παραπέμποντας στο δικό του βιβλίο, για τις τηλεοπτικές άδειες, απαντά ο Νίκος Παππάς – μέσω της εκπομπής του Σ. Κοτρώτσου – στις αιχμές που περιέχει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα, σύμφωνα με απόσπασμα που είδε το φως της δημοσιότητας, σήμερα (Documento).

Κι αυτό, διότι, στο βιβλίο του Νίκου Παππά «Μ.Μ.Ε. την άδειά σας» (Θεμέλιο, 2023) τον πρόλογο έχει γράψει ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως, δε, λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στον πρόλογο αυτό ο πρώην πρωθυπουργός είναι «υποστηρικτικός».

Στο απόσπασμα του βιβλίου πάντως, που έγινε γνωστό σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως «ήταν λάθος μας» το «ότι παρασυρθήκαμε σε μια λογική μετωπικής σύγκρουσης με τους επιχειρηματίες» και πως η διαδικασία του διαγωνισμού που ακολουθήθηκε «ήταν επιθετικά επιδεικτική», θυμίζοντας «τις εικόνες με τους ιδιοκτήτες καναλιών κλεισμένους στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης».

Στη συνέντευξή του στο Action 24 και την εκπομπή «Επόμενη μέρα» ο Νίκος Παππάς ρωτήθηκε σε σχέση με τα παραπάνω.

Απάντησε καταρχάς, και επέμεινε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει «δημοσιεύματα» και πως θα περιμένει να διαβάσει το βιβλίο.

Και πρόσθεσε με νόημα: «Έχω κρατήσει βαθιά στη σκέψη μου και στην καρδιά μου όσα έγραψε στον πρόλογο του δικού μου βιβλίου ο Αλέξης Τσίπρας. Βαθιά υποστηρικτικός και πολιτικός, και στο προσωπικό επίπεδο». Ο Τσίπρας, είπε, «για τις τηλεοπτικές άδειες είχε μία πολιτεία και έχει γράψει κι έναν πρόλογο στο δικό μου βιβλίο. Θα μείνω σ’ αυτό. Όταν βγει το βιβλίο και έχουμε όλο το κεφάλαιο θα μιλήσουμε και γι’ αυτό». Και κατέληξε: «Ξέρετε ότι δεν είμαι άνθρωπος που κρύβομαι. Όταν βγει το βιβλίο θα βρισκόμαστε σ’ αυτό το στούντιο και θα απαντήσω».

Στο ερώτημα για το αν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις, συσκέψεις και συνεδριάσεις ο Αλέξης Τσίπρας του είχε πει ποτέ «κάναμε λάθος τότε», ο Νίκος Παππάς σημείωσε: «Και να το είχε κάνει δεν θα το έλεγα δημόσια. Σε συνεδριάσεις κάποιοι που δεν είναι στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν εκφράσει έναν σκεπτικισμό. Πλέον έχουμε έναν νόμο που είναι ενεργός. Οι άδειες με τις οποίες λειτουργούν τα κανάλια είναι οι άδειες που δώσαμε εμείς. Το τίμημα που προέκρινε το ΕΣΡ και δικαίωσε το ΣτΕ είναι αυτό του δικού μας νόμου».

