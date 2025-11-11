search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:29
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

11.11.2025 11:45

Θέμα της «δεξιάς πολυκατοικίας» ο Σαμαράς, λέει το ΠΑΣΟΚ

11.11.2025 11:45
Περί… χωροταξίας της «γαλάζιας» πολυκατοικίας, μίλησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στην αποστροφή του λόγου του πρώην πρωθυπουργού, ότι σήμερα η ΝΔ είναι «γαλάζιο» σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ο Κ. Τσουκαλάς είπε ότι «αυτό εντάσσεται στον τρόπο με τον οποίο θέλει ο πρώην πρωθυπουργός να λάβει μέρος στην πολιτική χωροταξία της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα από κάποιες πολώσεις. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, η περίοδος ειδικά εκείνη του ΠΑΣΟΚ είχε ταυτιστεί με σημαντική ευημερία, σήμερα έχουμε ανισότητες».

Ακόμα πιο… αποστασιοποιημένος φάνηκε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, καθώς είπε ότι «αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικό της δεξιάς πολυκατοικίας. Δεν μπορώ να μαντέψω αν θα κάνει κόμμα ή όχι, ο πρώην πρωθυπουργός έχει μια καθαρή πολιτική θέση συνήθως, δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για ασάφειες όσο κι αν διαφωνεί μαζί του. Είναι ένα θέμα που αφορά την κυβέρνηση για αυτό το λόγο δέχεται και αυτές τις επιθέσεις από το περιβάλλον πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου».

Εντάξει, προφανώς «δεν εμπλεκόμαστε σε διαδικασίες που αφορούν σε άλλα κόμματα», αλλά σίγουρα το ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στη ΝΔ – ιδίως αυτές που φέρνουν σε δύσκολή θέση το κυβερνών κόμμα.

