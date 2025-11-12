Η Cepal αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη fintech Finclude

Η Cepal προχωρά σε επένδυση στη fintech εταιρεία Finclude, αποκτώντας ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων, εντάσσεται στη στρατηγική της Cepal για ενίσχυση του τομέα Data & Analytics και αξιοποίηση τεχνολογιών που στηρίζονται σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυση των υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Η Finclude, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ιρλανδίας, αναπτύσσει λύσεις αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας μέσω open banking analytics, βασισμένες στη μελέτη των πραγματικών συναλλαγών των χρηστών. Στόχος είναι η πιο ακριβής αποτύπωση της οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, πέρα από τα παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία των δύο πλευρών αποσκοπεί στη διεύρυνση των υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων της Cepal και στην ανάπτυξη εργαλείων που υποστηρίζουν τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών διαχείρισης δανείων – από τα πρώτα στάδια καθυστέρησης έως τα δάνεια που επανέρχονται σε κανονική εξυπηρέτηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cepal, Θοδωρής Αθανασόπουλος, δήλωσε ότι η συμφωνία «σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον τρόπο που ο κλάδος αξιοποιεί τα δεδομένα για την αξιολόγηση χρηματοοικονομικού κινδύνου», προσθέτοντας πως η εταιρεία «επικεντρώνεται στη χρήση τεχνολογίας και δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς θεσμικούς επενδυτές και τράπεζες».

Η Finclude θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα στο πλαίσιο του Ομίλου Cepal, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων εργαλείων προγνωστικής ανάλυσης (predictive analytics) και στην περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών επεξεργασίας δεδομένων του ομίλου.

