search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 08:53
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 08:41

Η Cepal αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη fintech Finclude

12.11.2025 08:41
athanasopoulos cepal

Η Cepal προχωρά σε επένδυση στη fintech εταιρεία Finclude, αποκτώντας ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων, εντάσσεται στη στρατηγική της Cepal για ενίσχυση του τομέα Data & Analytics και αξιοποίηση τεχνολογιών που στηρίζονται σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυση των υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Η Finclude, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ιρλανδίας, αναπτύσσει λύσεις αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας μέσω open banking analytics, βασισμένες στη μελέτη των πραγματικών συναλλαγών των χρηστών. Στόχος είναι η πιο ακριβής αποτύπωση της οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, πέρα από τα παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία των δύο πλευρών αποσκοπεί στη διεύρυνση των υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων της Cepal και στην ανάπτυξη εργαλείων που υποστηρίζουν τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών διαχείρισης δανείων – από τα πρώτα στάδια καθυστέρησης έως τα δάνεια που επανέρχονται σε κανονική εξυπηρέτηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cepal, Θοδωρής Αθανασόπουλος, δήλωσε ότι η συμφωνία «σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον τρόπο που ο κλάδος αξιοποιεί τα δεδομένα για την αξιολόγηση χρηματοοικονομικού κινδύνου», προσθέτοντας πως η εταιρεία «επικεντρώνεται στη χρήση τεχνολογίας και δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς θεσμικούς επενδυτές και τράπεζες».

Η Finclude θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα στο πλαίσιο του Ομίλου Cepal, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων εργαλείων προγνωστικής ανάλυσης (predictive analytics) και στην περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών επεξεργασίας δεδομένων του ομίλου.

Διαβάστε επίσης

Miele: Τρέχει με 14% ανάπτυξη στην Ελλάδα – Στο 2%-2,5% ανεβαίνει συνολικά η αγορά ηλεκτρικών ειδών

Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος της νέας ενεργειακής εποχής»

TITAN: Ενισχύει τη θέση του στη Δυτική Ευρώπη με εξαγορά στη Γαλλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
san francisko new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80 χλμ. την ώρα – Εκσφενδονίστηκαν οι επιβάτες (Video)

athanasopoulos cepal
BUSINESS

Η Cepal αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη fintech Finclude

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC (video)

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τις Βρυξέλλες ως την Αθήνα, η στεγαστική κρίση απειλεί μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων

via_anilikon_new
ΥΓΕΙΑ

Στοιχεία – σοκ από την ΠΟΕΔΗΝ για τη βία ανηλίκων: 2.000 παιδιά θύματα ξυλοδαρμού νοσηλεύονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 08:45
san francisko new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80 χλμ. την ώρα – Εκσφενδονίστηκαν οι επιβάτες (Video)

athanasopoulos cepal
BUSINESS

Η Cepal αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη fintech Finclude

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC (video)

1 / 3