ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 17:45
12.11.2025 15:42

Στον πάτο της Ευρώπης οι μισθοί στην Ελλάδα – Δεύτερη από το τέλος η χώρα, κάτω από Ρουμανία και Ουγγαρία

12.11.2025 15:42
euro

Νέα αρνητική διάκριση καταγράφεται για την ελληνική οικονομία. Η χώρα μας για το 2024 είχε τον δεύτερο χαμηλότερο ετήσιο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, με  μόλις 17.954 ευρώ. Στην τελευταία θέση βρέθηκε η Βουλγαρία με 15.400 ευρώ. 

Η Ρουμανία με ετήσιο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 21.108 ευρώ, η Σλοβακία με ετήσιο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 20.287 ευρώ και η Πολωνία με ετήσιο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 21.246 ξεπέρασαν τη χώρα μας.

Η Ουγγαρία ήταν τρίτη από το τέλος με τον ετήσιο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης να ανέρχεται στα 18.500 ευρώ.

Ποια χώρα έχει τον μεγαλύτερο μέσο μισθό

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2024 κατά 5%. Ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στα 39.800 ευρώ. Δηλαδή, ήταν 2,2 φορές μεγαλύτερος από τον μέσο ετήσιο μισθό απασχόλησης στην Ελλάδα. 

Το Λουξεμβούργο βρέθηκε στην κορυφή με τον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης να αγγίζει τα 83.000 ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Δανία με 71.600 ευρώ και την τρίτη η Ιρλανδία με 61.100 ευρώ.

