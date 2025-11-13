search
13.11.2025
ADVERTORIAL

13.11.2025

ΑΝΤ1 MediaLab και CAPA δημιουργούν το «Corporate Affairs Training Hub»

13.11.2025 13:02
ΑΝΤ1MediaLab_CAPA_adv

Το ΑΝΤ1 MediaLab, ο εκπαιδευτικός οργανισμός του Ομίλου Antenna, και η Corporate Affairs Professional Association (CAPA) ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας το «Corporate Affairs Training Hub», έναν θεσμό επαγγελματικής ανάπτυξης που στοχεύει στην αριστεία στον χώρο των Corporate Affairs και Public Relations.

Μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων για στελέχη επικοινωνίας και νέους επαγγελματίες του κλάδου των εταιρικών υποθέσεων, το πρόγραμμα συνδυάζει την εκπαιδευτική τεχνογνωσία του ΑΝΤ1 MediaLab με την πολύτιμη εμπειρία των μελών της CAPA, γεφυρώνοντας τη θεωρία με την πράξη.

Στόχος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ηγετικής παρουσίας των επαγγελματιών επικοινωνίας, με θεματικές ενότητες όπως:

  • Media Relations & Crisis Leadership
  • AI & Automation for Corporate Affairs
  • Strategic Digital Storytelling & Content Design
  • Leadership Presence & Public Speaking
  • Next-Gen Corporate Affairs & Reputation Management

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της CAPA, Ανθή Τροκούδη, «οι άνθρωποι της Επικοινωνίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επιχειρηματικής στρατηγικής και καλούνται να είναι άρτια καταρτισμένοι. Μέσα από  τη συνεργασία με το ΑΝΤ1 MediaLab δημιουργούμε ένα μοναδικό πεδίο ανάπτυξης δεξιοτήτων και ανταλλαγής γνώσης που θα ενδυναμώσει τον ρόλο τους ακόμα περισσότερο».

Από την πλευρά του ΑΝΤ1 MediaLab, η Γενική Διευθύντρια, Βασιλική Κωστούρου, υπογράμμισε: «Η αποστολή μας είναι να δημιουργούμε εκπαιδευτικές εμπειρίες που διαμορφώνουν κουλτούρα και ενδυναμώνουν επαγγελματίες. Η συνεργασία με την CAPA αποτελεί βήμα εξέλιξης προς ένα μέλλον όπου η Επικοινωνία και η συνεχιζόμενη κατάρτιση συνδιαμορφώνουν τα πρότυπα της επαγγελματικής αριστείας».

Η πρώτη σειρά σεμιναρίων ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου. Η θεματική ενότητα της 1ης φάσης, «Media Relations & Crisis Management», εστιάζει στις σχέσεις με τα ΜΜΕ και τη διαχείριση κρίσεων, μέσα από στοχευμένη εκπαίδευση που περιλαμβάνει:

  • κατανόηση του σύγχρονου περιβάλλοντος των ΜΜΕ
  • ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τα media
  • επικοινωνιακή αντιμετώπιση κρίσεων και αποκατάσταση φήμης
  • προσομοιώσεις συνεντεύξεων και ασκήσεις σε τηλεοπτικό στούντιο.

Οι επόμενες θεματικές ενότητες του «Corporate Affairs Training Hub», που θα ακολουθήσουν, περιλαμβάνουν: AI & Automation for Corporate Affairs, Strategic Digital Storytelling & Content Design, Leadership Presence & Public Speaking for Communicators, Next-Gen Corporate Affairs & Reputation Management, καθώς και άλλες εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εταιρικών υποθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο www.antenna.edu.gr.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 14:11
