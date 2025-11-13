«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς

Ο Διαγωνισμός Συγγραφής «Χρυσές Μέλισσες» συνεχίζει να δέχεται υποψηφιότητες έως την 1η Δεκεμβρίου, προσκαλώντας συγγραφείς και νέους δημιουργούς να αναδείξουν το ταλέντο τους και να μοιραστούν τις ιστορίες τους με το αναγνωστικό κοινό.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ενήλικες κατοίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες, που επιθυμούν να εκφραστούν μέσα από τη γραφή ή να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον λογοτεχνικό χώρο.

Ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: Διήγημα, Παραμύθι και Ποίηση, με έργα ελεύθερου θέματος. Τα δέκα καλύτερα έργα κάθε κατηγορίας θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση απονομής, ενώ οι νικητές θα τιμηθούν με χρηματικά έπαθλα και θα δουν τα έργα τους να εκδίδονται από τη Lebee Publications — μια ευκαιρία που για πολλούς νέους δημιουργούς αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα στη συγγραφική τους πορεία.

Πέρα από τον διαγωνιστικό χαρακτήρα, η πρωτοβουλία λειτουργεί και ως πλατφόρμα ανάδειξης νέων λογοτεχνικών φωνών, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν άλλους δημιουργούς και να δουν τη δουλειά τους να αποκτά υπόσταση με τη στήριξη ενός εκδοτικού οίκου που επενδύει στη φρέσκια ελληνική λογοτεχνία.

Οι εμπειρίες των νικητών

Η περσινή νικήτρια του διαγωνισμού, Ρούσσα Νεονάκη, αναφέρεται στη δική της εμπειρία: «Με τη συμμετοχή μου στις “Χρυσές Μέλισσες” μου δόθηκε η ευκαιρία να αξιολογηθεί το βιβλίο μου από έγκριτη επιτροπή και, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο, να πραγματοποιήσω το όνειρό μου – την έκδοσή του. Ευχαριστώ τη Lebee Publications που ανέδειξαν τη δουλειά μου και συνεχίζουν να είναι δίπλα μου».

Η φετινή διοργάνωση αποκτά και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Θάλπος – Ψυχική Υγεία», συμβάλλοντας στην ενημέρωση και υποστήριξη γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι «Χρυσές Μέλισσες» συνδυάζουν τη δημιουργική έκφραση με τη κοινωνική προσφορά, προσκαλώντας κάθε συγγραφέα –νέο ή καθιερωμένο– να αφήσει το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

