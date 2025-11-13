search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 08:50
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

13.11.2025 08:45

«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς

13.11.2025 08:45
xrysesmelisses

Ο Διαγωνισμός Συγγραφής «Χρυσές Μέλισσες» συνεχίζει να δέχεται υποψηφιότητες έως την 1η Δεκεμβρίου, προσκαλώντας συγγραφείς και νέους δημιουργούς να αναδείξουν το ταλέντο τους και να μοιραστούν τις ιστορίες τους με το αναγνωστικό κοινό.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ενήλικες κατοίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες, που επιθυμούν να εκφραστούν μέσα από τη γραφή ή να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον λογοτεχνικό χώρο.

Ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: Διήγημα, Παραμύθι και Ποίηση, με έργα ελεύθερου θέματος. Τα δέκα καλύτερα έργα κάθε κατηγορίας θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση απονομής, ενώ οι νικητές θα τιμηθούν με χρηματικά έπαθλα και θα δουν τα έργα τους να εκδίδονται από τη Lebee Publications — μια ευκαιρία που για πολλούς νέους δημιουργούς αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα στη συγγραφική τους πορεία.

Πέρα από τον διαγωνιστικό χαρακτήρα, η πρωτοβουλία λειτουργεί και ως πλατφόρμα ανάδειξης νέων λογοτεχνικών φωνών, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν άλλους δημιουργούς και να δουν τη δουλειά τους να αποκτά υπόσταση με τη στήριξη ενός εκδοτικού οίκου που επενδύει στη φρέσκια ελληνική λογοτεχνία.

Οι εμπειρίες των νικητών

Η περσινή νικήτρια του διαγωνισμού, Ρούσσα Νεονάκη, αναφέρεται στη δική της εμπειρία: «Με τη συμμετοχή μου στις “Χρυσές Μέλισσες” μου δόθηκε η ευκαιρία να αξιολογηθεί το βιβλίο μου από έγκριτη επιτροπή και, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο, να πραγματοποιήσω το όνειρό μου – την έκδοσή του. Ευχαριστώ τη Lebee Publications που ανέδειξαν τη δουλειά μου και συνεχίζουν να είναι δίπλα μου».

Η φετινή διοργάνωση αποκτά και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Θάλπος – Ψυχική Υγεία», συμβάλλοντας στην ενημέρωση και υποστήριξη γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι «Χρυσές Μέλισσες» συνδυάζουν τη δημιουργική έκφραση με τη κοινωνική προσφορά, προσκαλώντας κάθε συγγραφέα –νέο ή καθιερωμένο– να αφήσει το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 75χρονου, βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό μέσα στο αυτοκίνητό του

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς

ΕΛΛΑΔΑ

Ο οφθαλμίατρος, η εικαστικός, και η σκοτεινή διαδρομή μιας εμμονής που κατέληξε σε πυροβολισμούς μπροστά σε ένα παιδί

BUSINESS

Enerwave: Η νέα εποχή της Elpedison υπό τη HelleniqEnergy – Διπλασιασμός ισχύος και διεθνής επέκταση

ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Φρένο» στην προσπάθεια έξωσης οικογένειας με καρκινοπαθή κόρη μετά την κοινωνική κατακραυγή – Προκλητική η δημοτική αρχή

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

