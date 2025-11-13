search
13.11.2025 14:15

H βιογραφική ταινία «Queer» με τον υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα, Daniel Graig στη Sunday Premiere της Nova!

13.11.2025 14:15
Queer_Photo 1
  • Κυριακή 16/11 (22:00) στο Novacinema1 με τους Daniel Craig, Jason Schwartzman, Henrique Zaga σε σκηνοθεσία του Luca Guadagnino
  • Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Tην αληθινή ιστορία «Queer» (2024, διάρκειας 130’) με τους Daniel Craig (υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα), Jason Schwartzman, Henrique Zaga σε σκηνοθεσία του Luca Guadagnino θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Πρόκειται για μια μαγευτική εξερεύνηση της επιθυμίας, της μοναξιάς και της αναζήτησης για σύνδεση, Στην Πόλη του Μεξικού τη δεκαετία του ‘50, ένας μοναχικός Αμερικανός παρασύρεται από την εμμονή του με έναν νεαρό άνδρα, βυθιζόμενος στον πόθο, τη ζήλια και την αγωνιώδη αναζήτηση ταυτότητας. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 16/11 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

