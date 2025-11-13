Όμιλος ΟΤΕ: Οικονομικά Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2025

Σύνοψη

Επιτυχής ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile Σημαντική ετήσια εξοικονόμηση εφεξής ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) €40εκατ. έκτακτη διανομή στους μετόχους που αντιστοιχεί σε μέρισμα €0,1 ανά μετοχή

Συνεχίζεται η αναπτυξιακή δυναμική στην Ελλάδα: αύξηση 5,0% στα έσοδα και 2,0% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) )

Ισχυρή ανάπτυξη στην κινητή: αύξηση 2,7% στα έσοδα από υπηρεσίες και 6,4% στους πελάτες συμβολαίου

Σε τροχιά ανάπτυξης τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξημένα 1,3%, διψήφια αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τηλεόρασης και ισχυρές επιδόσεις στο FTTH

Οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 509χιλ. – ισχυρές προσθήκες στο τρίμηνο (38χιλ.) – θετικές καθαρές προσθήκες ευρυζωνικών συνδέσεων

Διαθεσιμότητα FTTH σε περίπου 2 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, με το ποσοστό διείσδυσης να αυξάνεται σε 33% – στόχος τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030

Συμφωνία για ανάληψη του συνόλου του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), για παροχή γρήγορου internet σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

(Εκατ.€) Q3’25 Q3’24 y-o-y 9M’25 9M’24 y-o-y Κύκλος Εργασιών 874,0 832,5 +5,0% 2.548,0 2.490,9 +2,3% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 360,1 353,1 +2,0% 1.022,4 1.003,1 +1,9% Περιθώριο (%) 41,2% 42,4% -1,2μον 40,1% 40,3% -0,2μον EBIT 223,5 225,1 -0,7% 603,4 579,5 +4,1% Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 271,5 199,6 +36,0% 552,5 462,5 +19,5% Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,6784 0,4863 +39,5% 1,3712 1,1194 +22,5% Προσαρμοσμένα Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 170,0 173,5 -2,0% 469,9 458,7 +2,4% Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 149,8 152,2 -1,6% 437,1 404,1 +8,2% Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 107,6 99,9 +7,7% 374,5 377,1 -0,7% Ταμειακά Διαθέσιμα &Ταμειακά Ισοδύναμα 426,3 462,1 -7,7% 426,3 462,1 -7,7% Καθαρός δανεισμός 698,1 684,3 +2,0% 698,1 684,3 +2,0%

Σημείωση: Σε συνέχεια πώλησης της TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS (TKRM), όλα τα στοιχεία (εκτός από τον ισολογισμό 2024) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της TKRM έχουν ταξινομηθεί σαν περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες για το 2025 & 2024.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Κατά το Γ’ τρίμηνο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile, μια στρατηγική κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του. Συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας, ανακοινώσαμε έκτακτο μέρισμα. Στην Ελλάδα, πετύχαμε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία για την ανάληψη του συνόλου του μερικώς επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε περαιτέρω την κάλυψη της χώρας με τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA), με στόχο την παροχή υπερύψηλης και αξιόπιστης συνδεσιμότητας σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Συνεπείς με το όραμά μας να εξελιχθούμε στον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε πρόσφατα το «Magenta AI», μια πρόταση που φέρνει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια των πελατών μας, ενισχύοντας την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Κατά το τρίμηνο, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και το ICT να σημειώνουν ακόμη ένα τρίμηνο ανάπτυξης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στον τομέα λιανικής σταθερής, όπου παρά τις προκλήσεις, οι υπηρεσίες σταθερής παραμένουν σε θετική τροχιά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.. Εκτιμούμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης. Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην αγορά. Οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την αξία του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας. Κοιτώντας μπροστά, πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για να παραμείνουμε ηγέτες της αγοράς, προσηλωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, την παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Για το υπόλοιπο του έτους, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά και να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, χάρη στις διαρκείς επενδύσεις σε κορυφαία δίκτυα και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε σταθερή, κινητή, ευρυζωνικότητα, τηλεόραση και συνδυαστικά πακέτα. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυναμική της αγοράς, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει ανάπτυξη, η οποία θα υποστηριχθεί από τη μετάβαση σε FTTH, τη νέα λύση FWA, την επέκταση των τηλεοπτικών υπηρεσιών και των ενισχυμένων μέτρων κατά της πειρατείας. O OTE διαθέτει μακράν το μεγαλύτερο δίκτυο και έως το τέλος του 2025, στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030, σε συνέχεια της συμφωνίας για το UFBB. Στην κινητή επεκτείνει περαιτέρω την κάλυψη του 5G Stand-Alone (SA), διατηρώντας το ξεκάθαρο προβάδισμά του στα δίκτυα κινητής. Η ανάπτυξη στην κινητή ενισχύεται από την ισχυρή πελατειακή βάση και τις πρωτοβουλίες για τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, ενώ και στα συμβόλαια συνεχίζεται η θετική δυναμική. Στον τομέα ICT, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επωφελείται από την αυξανόμενη ψηφιακοποίηση της χώρας, ενώ στις υπηρεσίες χονδρικής, παρά τις προκλήσεις, οι συμφωνίες χονδρικής FTTH διευκολύνουν τη μετάβαση σε υπηρεσίες οπτικών ινών και την αξιοποίηση των επενδύσεων. Με δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, κορυφαία δίκτυα και έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τους πελάτες του και την οικονομία.

Στόχοι 2025

Μετά την πώληση της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM), η εταιρεία αναπροσάρμοσε τους στόχους της για το 2025, ώστε να αντικατοπτρίζουν προβλέψεις μόνο για την Ελλάδα:

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ( FCF ): Ο ΟΤΕ αναμένει για το 2025 ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €530 εκατ. περίπου

Ο ΟΤΕ αναμένει για το 2025 ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €530 εκατ. περίπου Επενδύσεις ( CAPEX ): Οι επενδύσεις για το 2025 αναμένονται περίπου στα €600 εκατ. καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA) στο οποίο βασίζεται η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA).

Οι επενδύσεις για το 2025 αναμένονται περίπου στα €600 εκατ. καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA) στο οποίο βασίζεται η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA). Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE εκτιμά ότι το EBITDA θα αυξηθεί κατά περίπου 2%, καθώς αναμένει ισχυρές επιδόσεις στις κύριες υπηρεσίες (κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεόραση), σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε διάφορους τομείς.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2025 έχει οριστεί σε €451 εκατ. και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €298 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ. περίπου. Το ποσό αυτό προσδιορίστηκε αρχικά με βάση τις αναμενόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) ύψους περίπου €460 εκατ. για το έτος, συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου ταμειακού ελλείμματος της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM), καθώς η δραστηριότητα παρέμενε μέρος του Ομίλου. Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2025 ύψους περίπου €451 εκατ. αντιστοιχεί στο 98% περίπου των αρχικά αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2025. Το μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €0,7216, ενώ το τελικό μέρισμα ύψους €0,7415 ανά μετοχή—προσαυξημένο με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος—καταβλήθηκε στις 9 Ιουλίου 2025. Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το 2025 είναι σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα, ο ΟΤΕ έχει προβεί σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους €128 εκατ.

Σε συνέχεια πώλησης της TKRM την 1η Οκτωβρίου 2025, ο ΟΤΕ προσάρμοσε τις αμοιβές προς τους Μετόχους, ώστε να αντανακλούν τον πραγματικό αντίκτυπο στις ετήσιες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Κατόπιν ολοκλήρωσης της πώλησης, ο ΟΤΕ θα διανείμει €40 εκατ. στους μετόχους ως έκτακτο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,10 ανά μετοχή. Το έκτακτο μέρισμα θα προσαυξηθεί αναλόγως για τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματα. Η καταβολή του έκτακτου μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία (Εκατ. €) Q3’25 Q3’24 y-o-y 9M’25 9M’24 y-o-y Κύκλος Εργασιών 874,0 832,5 5,0% 2.548,0 2.490,9 2,3% Έσοδα λιανικής σταθερής 230,5 227,6 +1,3% 687,9 684,2 +0,5% συμπ. Data Com. 255,7 251,9 +1,5% 761,2 754,0 +1,0% Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 291,8 284,2 +2,7% 803,7 784,9 +2,4% Έσοδα χονδρικής 140,5 134,8 +4,2% 441,2 448,2 -1,6% Λοιπά Έσοδα 211,2 185,9 +13,6% 615,2 573,6 +7,3% εκ των οποίων System Solutions 97,2 70,5 +37,9% 279,7 225,9 +23,8% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 360,1 353,1 +2,0% 1.022,4 1.003,1 +1,9% Περιθώριο (%) 41,2% 42,4% -1,2μον 40,1% 40,3% -0,2μον

Τα έσοδα το Γ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθαν στα €874,0 εκατ., καταγράφοντας ισχυρή αύξηση 5% σε ετήσια βάση, καθώς η θετική δυναμική στην κινητή, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα έργα ICT αντιστάθμισε την πτώση στις υπηρεσίες χονδρικής και στα έσοδα από συσκευές.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής συνεχίζουν να αυξάνονται δυναμικά, κατά 1,3% συγκριτικά με 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο, μετά από αρκετά τρίμηνα πτώσης ή στασιμότητας. Το διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στις υπηρεσίες τηλεόρασης, ο θετικός αντίκτυπος από το Gigabit Voucher για συνδέσεις FTTH σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της υποδομής FTTH, καθώς και η υπηρεσία FWA που λανσαρίστηκε στις αρχές του έτους, υποστηρίζουν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής.

συνεχίζουν να αυξάνονται δυναμικά, κατά 1,3% συγκριτικά με 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο, μετά από αρκετά τρίμηνα πτώσης ή στασιμότητας. Το διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στις υπηρεσίες τηλεόρασης, ο θετικός αντίκτυπος από το Gigabit Voucher για συνδέσεις FTTH σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της υποδομής FTTH, καθώς και η υπηρεσία FWA που λανσαρίστηκε στις αρχές του έτους, υποστηρίζουν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 2,7% στο Γ’ τρίμηνο του 2025,διατηρώντας τη θετική δυναμική των προηγούμενων τριμήνων. Ο τομέας των συμβολαίων συνεχίζει να ενισχύεται, κυρίως χάρη στη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει τροποποιήσει το πορτφόλιο υπηρεσιών καρτοκινητής στα φυσικά της κανάλια, διαθέτοντας προτάσεις μεγαλύτερης αξίας, που υποστηρίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη της κινητής. Η εν λόγω πρωτοβουλία ενισχύει το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU), ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη σταδιακή μετακίνηση των πελατών σε υπηρεσίες συμβολαίου.

αυξήθηκαν κατά 2,7% στο Γ’ τρίμηνο του 2025,διατηρώντας τη θετική δυναμική των προηγούμενων τριμήνων. Ο τομέας των συμβολαίων συνεχίζει να ενισχύεται, κυρίως χάρη στη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει τροποποιήσει το πορτφόλιο υπηρεσιών καρτοκινητής στα φυσικά της κανάλια, διαθέτοντας προτάσεις μεγαλύτερης αξίας, που υποστηρίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη της κινητής. Η εν λόγω πρωτοβουλία ενισχύει το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU), ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη σταδιακή μετακίνηση των πελατών σε υπηρεσίες συμβολαίου. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν αύξηση 4,2% στο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των εσόδων από διεθνή κίνηση αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων σε όλη τη χώρα. Η συμφωνία στην αγορά χονδρικής FTTH με τους βασικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών επιτρέπει στον ΟΤΕ να μετριάσει τον αρνητικό αντίκτυπο. Από τα συνολικά έσοδα των υπηρεσιών χονδρικής στο τρίμηνο, περίπου €81 εκατ. αντιστοιχούν σε έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια των προσεχών τριμήνων.

κατέγραψαν αύξηση 4,2% στο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των εσόδων από διεθνή κίνηση αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων σε όλη τη χώρα. Η συμφωνία στην αγορά χονδρικής FTTH με τους βασικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών επιτρέπει στον ΟΤΕ να μετριάσει τον αρνητικό αντίκτυπο. Από τα συνολικά έσοδα των υπηρεσιών χονδρικής στο τρίμηνο, περίπου €81 εκατ. αντιστοιχούν σε έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια των προσεχών τριμήνων. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,6% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα κυρίως από την ισχυρή δυναμική στην αγορά του ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από system solutions σημείωσαν ισχυρή αύξηση 37,9% στο τρίμηνο. Ο ΟΤΕ έχει αναλάβει αρκετά έργα, για την παροχή, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών υποδομών δικτύου, συστημάτων ERP, υποδομής οπτικών ινών, ψηφιοποίησης αρχείων και μετασχηματισμού δημόσιων υπηρεσιών.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €500,5 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένα κατά €34,3 εκατ. σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των εσόδων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 2,0%, στα €360,1 εκατ., συνεχίζοντας τη θετική δυναμική των προηγούμενων τριμήνων. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 41,2%, έναντι 42,4% το Γ’ τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης συμβολής εσόδων από δραστηριότητες χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους. Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, οι συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις κόστους, ιδίως στο κόστος προσωπικού, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση ορισμένων αυξήσεων κόστους κατά την περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €223,5 εκατ., ελαφρώς μειωμένα κατά 0,7% σε σύγκριση με €225,1 εκατ. ένα χρόνο πριν, κυρίως λόγω υψηλότερων αποσβέσεων ορισμένων άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά το τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €149,8 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2025, ελαφρώς μειωμένες κατά €2,4 εκατ. από το Γ’ τρίμηνο του 2024, ενώ οι συνολικές επενδύσεις τους εννέα πρώτους μήνες ανήλθαν στα €437,1 εκατ. από €404,1 εκατ. πέρσι, κυρίως λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου FTTH και της επέκτασης του FWA.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις από συνεχιζόμενες λειτουργίες διαμορφώθηκαν σε €107,6 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με €99,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2024, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση στο EBITDA. Ο Όμιλος κατέγραψε χαμηλότερες εκροές φόρου εισοδήματος και αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, ως αποτέλεσμα διαφορετικών συμψηφισμών μεταξύ φόρων εισοδήματος και απαιτήσεων ή προκαταβολών που σχετίζονται με τον δημόσιο τομέα (βλ. σημείωση στο Παράρτημα IV – Κατάσταση Ταμειακών Ροών).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε σε €698,1 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Η επόμενη σημαντική αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο είναι τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο €500 εκατ., 0,875%).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λειτουργικά Στοιχεία Σταθερής

Λειτουργικά Στοιχεία Σταθερής Q3’25 Q3’24 y-o-y y-o-y Καθαρές προσθήκες Συνδέσεις Σταθερής 2.564.138 2.586.651 -0,9% (22.513) (5.497) Ευρυζωνικές Συνδέσεις[1] 2.358.912 2.349.583 +0,4% 9.329 1.776 εκ των οποίων ταχύτητες οπτικών ινών[2] 1.677.973 1.592.199 +5,4% 85.774 28.776 εκ των οποίων FTTH 508.843 355.054 +43,3% 153.789 38.475 Συνδρομητές τηλεόρασης 758.034 710.189 +6,7% 47.845 23.002

Λειτουργικά Στοιχεία Κινητής

Λειτουργικά Στοιχεία Κινητής Q3’25 Q3’24 y-o-y y-o-y Καθαρές προσθήκες Συνδρομητές Συμβολαίου 3.002.710 2.823.310 +6,4% 179.400 57.206 Συνδρομητές Καρτοκινητής 4.156.944 4.361.397 -4,7% (204.453) (52.366)

FTTH: Ο ΟΤΕ συνέχισε να ενισχύει την πελατειακή βάση του FTTH καταγράφοντας ισχυρές καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, στις 38 χιλιάδες. Οι συνδρομητές FTTH ανέρχονται σε 509 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 22% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH ΟΤΕ έχει ήδη φτάσει το 47%, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του ΟΤΕ και τη ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας. Η συνεχής αύξηση των συνδέσεων FTTH αντικατοπτρίζει τη σταθερή ζήτηση για υπερυψηλές και αξιόπιστες ταχύτητες σύνδεσης, τη θετική επίδραση των προγραμμάτων επιδότησης και τη συνεχιζόμενη επέκταση των υποδομών FTTH του ΟΤΕ.

Η αξιοποίηση των κουπονιών επιδότησης FTTH συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά. Η αυξανόμενη διείσδυση του FTTH οδηγεί σε βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, μικρότερη απώλεια συνδρομητών, καθώς και σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, στοιχεία που διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Επεκτείνοντας δυναμικά την υποδομή οπτικής ίνας, ο ΟΤΕ ισχυροποιεί την ηγετική του θέση στην αγορά. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, περίπου 2 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ, με στόχο περίπου 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025, με στόχο να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, αλλά και να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά του πλάνα.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 33%, από 26% ένα χρόνο πριν. Από το σύνολο των 509 χιλιάδων συνδρομητών FTTH, το 83% χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ. Επιπλέον, το 47% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζονται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 38% ένα χρόνο πριν, αύξηση που οφείλεται κυρίως στις συμφωνίες εκπτώσεων όγκου στην αγορά χονδρικής FTTH μεταξύ βασικών παρόχων της αγοράς.

Τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA): Στις αρχές του 2025, αξιοποιώντας το δίκτυο 5G και την προηγμένη τεχνολογική δυνατότητα του Network Slicing που παρέχει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), ο ΟΤΕ λάνσαρε υπηρεσίες FWA (το COSMOTE 5G WiFi), μια αξιόπιστη λύση σταθερής για περιοχές όπου η υποδομή των οπτικών ινών δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Με την προσθήκη υπηρεσιών φωνής και την εποχική ζήτηση, η υιοθέτηση των υπηρεσιών FWA έχει σημειώσει σημαντική δυναμική, φτάνοντας τους 33 χιλιάδες συνδρομητές έως το τέλος του τριμήνου. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των καθαρών ευρυζωνικών συνδέσεων (+1,8 χιλιάδες) σε ένα παραδοσιακά υποτονικό τρίμηνο, αυξάνοντας τη συνολική ευρυζωνική συνδρομητική βάση του ΟΤΕ στα 2,4 εκατ.

Υπηρεσίες Τηλεόρασης: Η Εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί τα οφέλη από τη συμφωνία αμοιβαίας διάθεσης αθλητικού περιεχομένου ΟΤΕ-ΝΟVΑ. Ως αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες τηλεόρασης συνεχίζουν να αναπτύσσονται με 23 χιλιάδες καθαρές προσθήκες, με την πελατειακή βάση να φτάνει στο τέλος Σεπτεμβρίου τις 758 χιλ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,7%. Καθώς οι συνδρομητές απολαμβάνουν το πλήρες μενού του συνδυασμένου αθλητικού περιεχομένου, η εταιρεία συνεχίζει να προσελκύει νέους πελάτες και να αυξάνει το μέσο έσοδο. Η έγκριση του νόμου κατά της πειρατείας το 2025 και η προγραμματισμένη κατάργηση του ειδικού φόρου 10% για την συνδρομητική τηλεόραση, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα διευκολύνουν τη μετάβαση σε νόμιμες υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ΟΤΕ στην αγορά.

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελατών συμβολαίου, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Η στοχευμένη υλοποίηση της στρατηγικής μετάβασης πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, σε συνδυασμό με τις αναπροσαρμογές στην καρτοκινητή, και την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών υψηλής αξίας και συσκευών 5G, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Στο τρίμηνο, η εταιρεία προσέλκυσε 57 χιλιάδες πελάτες συμβολαίου, αυξάνοντας τη συνδρομητική βάση σε 3 εκατ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 6,4%. Η αύξηση αυτή υποστηρίζεται από την υπεροχή του δικτύου και τις ελκυστικές υπηρεσίες. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν πλέον το 58% της συνολικής συνδρομητικής βάσης κινητής, από 61% ένα χρόνο πριν, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια.

Συνεπής με την δέσμευσή του για διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην αγορά, ο ΟΤΕ επενδύει ενεργά στην επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η αξιοπιστία και ισχύς του δικτύου του όχι μόνο ενισχύουν την πορεία μακροπρόθεσμης ανάπτυξής του, αλλά και αποδεικνύουν τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει άριστη εμπειρία πελάτη μέσω της καινοτομίας και της πελατοκεντρικής προσέγγισης. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) το 75%. Τα δικτυα 5G και 5g Stand-Alone (SA) θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπειρία πελάτη, παρέχοντας ακόμα υψηλότερη ταχύτητα download και upload, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), και βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους. Ο ΟΤΕ παραμένει ο μοναδικός πάροχος στην Ελλάδα που διαθέτει εμπορικά δίκτυο 5G Stand-Alone, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως πρωτοπόρου στην παροχή προηγμένης συνδεσιμότητας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ο ΟΤΕ υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τη Vodafone Romania S.A. («Vodafone») και τη Digi Romania S.A. («Digi») για την πώληση της 100% θυγατρικής του, Telekom Romania Mobile Communications («TKRM» ή «Εταιρεία»), ως ακολούθως:

Η TKRM θα μεταβιβάσει στη Digi τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής.

Ο ΟΤΕ θα πουλήσει στη Vodafone Romania το μερίδιο που κατέχει στην TKRM (το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της TKRM μείον 7 μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații), εξαιρουμένων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων που θα μεταβιβαστούν στη Digi.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε €70 εκατ. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2025 (βλ.παρακάτω).

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Κατά το δεύτερο έτος του Προγράμματος Επαναγοράς Μετοχών 2024-2026 και ειδικότερα την περίοδο από 28 Φεβρουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 6.554.794 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή €16,01 ανά μετοχή. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 2025 ενέκρινε την ακύρωση 8.840.446 ίδιων μετοχών.

Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 3 Ιουνίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025, σε μέση τιμή 14,83 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν ενημέρωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών διαδικασιών, οι μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) στις 22 Ιουλίου 2025.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Εταιρεία απέκτησε 2.668.804 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή €15,90 ανά μετοχή και, κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2025, κατέχει 4.889.099 ίδιες μετοχές.

Έκδοση νέου ομολόγου

Στις 3 Ιουλίου 2025, η ΟΤΕ PLC εξέδωσε ομόλογο ποσού €60 εκατ. λήξεως Οκτωβρίου 2025, με απόδοση 2,394% ετησίως, το οποίο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

Στις 1 Οκτωβρίου 2025 – ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (“TKRM”). Το συνολικό τίμημα για την πώληση της TKRM ανήλθε σε €70 εκατ. Τα καθαρά έσοδα, μετά τις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις, ανήλθαν σε περίπου €40 εκατ., τα οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους με την μορφή έκτακτου μερίσματος.

Έκτακτο Μέρισμα

Στις 12 Νοεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε έκτακτη διανομή προς τους μετόχους ύψους €40 εκατ., υπό μορφή έκτακτου μερίσματος €0,10 ανά μετοχή, μετά την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM). Το ποσό του έκτακτου μερίσματος θα είναι προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Το έκτακτο μέρισμα θα καταβληθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Ο ΟΤΕ υπέγραψε συμφωνία για την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ UFBB μέσω μεταβίβασης της εταιρείας TERNA FIBER

Στις 6 Νοεμβρίου 2025, ο OTE ανακοίνωσε την σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, στην οποία έχει κατακυρωθεί το έργο “Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband” (UFBB). Στο πλαίσιο του UFBB, η TERNA FIBER έχει αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία υποδομών που θα εξασφαλίζουν υπερυψηλές ταχύτητες Internet, σε τέσσερις από τις επτά γεωγραφικές ζώνες του έργου, καλύπτοντας 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.

Απόσχιση του κλάδου παθητικών υποδομών κινητής

Στις 3 Νοεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου δραστηριότητας παθητικών υποδομών κινητής της OTE A.E. με τη σύσταση μιας νέας, 100% θυγατρικής εταιρείας, της COSMOTE TELEKOM Towers (‘’CTT’’), στην οποία μεταφέρθηκαν περίπου 3.800 πύργοι κινητής τηλεφωνίας. Η σύσταση της CTT στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας στη διαχείριση των πύργων, καθώς και στη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου.

Αποπληρωμή Ομολόγου

Την 7 Οκτωβρίου 2025, η OTE PLC αποπλήρωσε στη λήξη του το ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €60,0 εκατ. το οποίο είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας της OTE PLC και είχε πλήρως αναληφθεί από την Deutsche Telekom A.G.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 30ης Σεπτεμβρίου 2025 και της 31ης Δεκεμβρίου 2024. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και συγκριτική με το 2024 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και συγκριτική με το 2024

Ι. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την αποτύπωση των επιδόσεών του. Οι ΕΔΜΑ καθώς και οι αντίστοιχοι προσαρμοσμένοι δείκτες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα ποσά της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης (πίνακας II), της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων (πίνακας III) και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών (πίνακας IV) καθώς και τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία λόγω της φύσης τους επηρεάζουν την συγκρισιμότητα των μεγεθών. Δεδομένου ότι αυτά τα κόστη ή οι καταβολές είναι σημαντικού μεγέθους και μη περιοδικά, είναι κοινή πρακτική του κλάδου να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των ΕΔΜΑ και των προσαρμοσμένων δεικτών ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και να κατανοήσει ο επενδυτής καλύτερα τις επιδόσεις του Ομίλου. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης: Τα κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης», αντίστοιχα.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης : Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Αφορούν κυρίως έξοδα αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Καταβολές για αγορά φάσματος: Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (‘’ΕΔΜΑ’’)

Καθαρός Δανεισμός

O Καθαρός Δανεισμός χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και η δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια, το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τις λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού.

Καθαρός Δανεισμός

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/09/2025 30/09/2024 Μακροπρόθεσμα δάνεια 350,0 848,3 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 499,2 – Βραχυπρόθεσμα δάνεια 60,0 40,0 Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 158,5 185,2 Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 46,9 64,1 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικά πορτοφόλια 9,8 8,8 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (426,3) (462,1) Καθαρός Δανεισμός 698,1 684,3

EBIT

Τα Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) προκύπτουν απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων» της κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο δείκτης EBIT παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση για την ανάλυση της λειτουργικής απόδοσης του Ομίλου.

EBITDA – Προσαρμοσμένο EBITDA – Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

Ο δείκτης EBITDA προέρχεται απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο δείκτης EBITDA ορίζεται ως το σύνολο του κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.

προέρχεται απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο δείκτης EBITDA ορίζεται ως το σύνολο του κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Το προσαρμοσμένο EBITDA υπολογίζεται εξαιρώντας την επίδραση από τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης.

υπολογίζεται εξαιρώντας την επίδραση από τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης. Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL): Mετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με τις μισθώσεις, είναι κοινή πρακτική του κλάδου η χρήση του EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ή του Προσαρμοσμένου EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών καθώς και η σύγκριση με τα ιστορικά στοιχεία. Το Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται ως το Προσαρμοσμένο EBITDA αφαιρώντας τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Τα περιθώρια EBITDA, Προσαρμοσμένο EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζονται διαιρώντας τα αντίστοιχα EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

EBITDA

Όμιλος ΟΤΕ (Ευρώ εκατ.) Q3’25 Q3’24 9M’25 9M’24 Σύνολο κύκλου εργασιών 874,0 832,5 2.548,0 2.490,9 Λοιπά λειτουργικά έσοδα 1,5 0,9 3,7 4,0 Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (504,4) (469,7) (1.513,4) (1.482,1) EBITDA 371,1 363,7 1.038,3 1.012,8 Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 3,7 2,5 27,3 31,1 Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης 0,2 1,0 0,8 1,0 Adjusted EBITDA 375,0 367,2 1.066,4 1.044,9 Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (13,0) (12,3) (38,3) (36,3) Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (1,9) (1,8) (5,7) (5,5) Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 360,1 353,1 1.022,4 1.003,1 περιθώριο % 41,2% 42,4% 40,1% 40,3%

Επενδύσεις (και προσαρμοσμένες επενδύσεις) σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων» της κατάστασης Ταμειακών Ροών. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Οι Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται αφαιρώντας από τις αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων τις καταβολές για αγορά φάσματος.

Επενδύσεις

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.) Q3’25 Q3’24 9M’25 9M’24 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (149,8) (152,2) (437,1) (404,1) Καταβολές για αγορά φάσματος – – – – Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (149,8) (152,2) (437,1) (404,1)

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές-Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)- Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Oι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ορίζονται ως οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους εισπραχθέντες. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) υπολογίζονται αφαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

Οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) διευκολύνουν τη σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και τις συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) τις καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, τις καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης και τις καταβολές για αγορά φάσματος.

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) και οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετούν στη μέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ενώ διευκολύνουν ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα οι ταμειακές επιδόσεις του Ομίλου καθώς και η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, η διανομή μερίσματος και η διατήρηση αποθεματικού.

FCF

Όμιλος ΟΤΕ (Ευρώ εκατ.) Q3’25 Q3’24 9M’25 9M’24 Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 240,4 268,3 823,4 818,3 Μείον: Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (27,1) 7,2 (18,6) 10,2 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (149,8) (152,2) (437,1) (404,1) Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 1,4 2,2 6,2 9,2 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 119,1 111,1 411,1 413,2 Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (11,5) (11,2) (36,6) (36,1) Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 107,6 99,9 374,5 377,1 Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 6,7 7,6 32,6 33,1 Καταβολές λοιπών εξόδων αναδιοργάνωσης 0,2 1,0 1,4 2,3 Καταβολές για αγορά φάσματος – – – – Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 114,5 108,5 408,5 412,5

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και την συγκρινόμενη περίοδο του 2024, έχει ληφθεί υπόψη η επίδραση από τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, (κέρδη) / ζημιά από πώληση θυγατρικών, αντιστροφή πρόβλεψης που σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης.

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Εταιρείας

Όμιλος ΟΤΕ (Ευρώ εκατ.) Q3’25 Q3’24 9M’25 9M’24 Καθαρά κέρδη σε μετόχους της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 271,5 199,6 552,5 462,5 Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 3,0 2,0 21,4 24,3 Ζημιά από την πώληση θυγατρικής – 1,9 – 1,9 Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων – (30,8) – (30,8) Λοιπά Έξοδα αναδιοργάνωσης 0,1 0,8 0,6 0,8 Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών (104,6) – (104,6) – Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη σε μετόχους της Εταιρείας 170,0 173,5 469,9 458,7

ΙΙ . ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ευρώ εκατ.) 30/09/2025 31/12/2024 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 2.248,1 2.227,6 Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 217,1 262,4 Υπεραξία 376,6 376,6 Τηλεπικοινωνιακές άδειες 203,4 227,8 Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 255,9 279,6 Συμμετοχές 0,1 0,1 Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 53,2 56,5 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 275,9 189,3 Κόστος συμβάσεων 14,8 33,7 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 71,3 77,4 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.716,4 3.731,0 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 44,6 51,1 Πελάτες 609,4 536,4 Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 6,8 6,3 Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 34,5 76,5 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 130,2 126,2 Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα – 0,7 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 426,3 467,0 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.251,8 1.264,2 Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 151,7 – ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5.119,9 4.995,2 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο 1.142,9 1.167,9 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 407,1 416,4 Ίδιες μετοχές (79,7) (104,2) Τακτικό αποθεματικό 440,7 440,7 Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (153,3) (156,4) Υπόλοιπο κερδών εις νέο 292,7 200,5 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.050,4 1.964,9 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια 350,0 848,5 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 100,1 109,6 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 64,7 69,0 Συμβατικές υποχρεώσεις 76,7 78,9 Υποχρεώσεις από μισθώσεις 158,5 189,4 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,9 0,6 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 53,3 86,9 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 804,2 1.382,9 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές 736,8 866,4 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 60,0 – Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 499,2 – Φόρος εισοδήματος 155,3 66,9 Συμβατικές υποχρεώσεις 285,5 258,9 Υποχρεώσεις από μισθώσεις 46,9 63,4 Μερίσματα πληρωτέα 2,2 2,4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 338,7 389,4 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.124,6 1.647,4 Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 140,7 – Σύνολο υποχρεώσεων 3.069,5 3.030,3 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.119,9 4.995,2

ΙΙΙ . ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(Ευρώ εκατ.) Q3’25 Q3’24 y-o-y 9M’25 9M’24 y-o-y Σταθερή Τηλεφωνία: Έσοδα λιανικής 230,5 227,6 +1,3% 687,9 684,2 +0,5% Έσοδα χονδρικής 140,5 134,8 +4,2% 441,2 448,2 -1,6% Λοιπά έσοδα 133,3 105,6 +26,2% 387,0 331,8 +16,6% Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 504,3 468,0 +7,8% 1.516,1 1.464,2 +3,5% Κινητή Τηλεφωνία: Έσοδα υπηρεσιών 291,8 284,2 +2,7% 803,7 784,9 +2,4% Έσοδα πώλησης συσκευών 48,4 57,1 -15,2% 139,4 164,4 -15,2% Λοιπά έσοδα 0,8 0,9 -11,1% 2,3 2,3 – Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 341,0 342,2 -0,4% 945,4 951,6 -0,7% Λοιπά έσοδα 28,7 22,3 +28,7% 86,5 75,1 +15,2% Σύνολο κύκλου εργασιών 874,0 832,5 +5,0% 2.548,0 2.490,9 +2,3% Λοιπά λειτουργικά έσοδα 1,5 0,9 +66,7% 3,7 4,0 -7,5% Λειτουργικά έξοδα Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (102,1) (94,4) +8,2% (324,5) (326,3) -0,6% Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (6,6) (5,3) +24,5% (20,3) (17,5) +16,0% Αποδοχές προσωπικού (89,4) (93,2) -4,1% (280,2) (290,8) -3,6% Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (3,7) (2,5) +48,0% (27,3) (31,1) -12,2% Έξοδα εμπορικών προμηθειών (18,3) (18,4) -0,5% (55,0) (56,2) -2,1% Κόστος εμπορευμάτων (69,0) (65,8) +4,9% (195,6) (222,7) -12,2% Έξοδα συντήρησης και επισκευών (22,4) (25,2) -11,1% (63,4) (66,2) -4,2% Έξοδα προώθησης (20,9) (20,7) +1,0% (57,6) (51,6) +11,6% Λοιπά λειτουργικά έξοδα (172,0) (144,2) +19,3% (489,5) (419,7) +16,6% Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (504,4) (469,7) +7,4% (1.513,4) (1.482,1) +2,1% Λειτουργικά κέρδη προ χρημ/κών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 371,1 363,7 +2,0% 1.038,3 1.012,8 +2,5% Αποσβέσεις και απομειώσεις (147,6) (138,6) +6,5% (434,9) (433,3) +0,4% Λειτουργικά κέρδη προ χρημ/κων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 223,5 225,1 -0,7% 603,4 579,5 +4,1% Έσοδα και έξοδα από χρημ/κες και επενδυτικές δραστηριότητες Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα (4,8) (6,3) -23,8% (12,0) (12,5) -4,0% Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές – 0,2 – 0,1 0,6 -83,3% Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και λοιπά χρημ/κα περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 0,1 29,1 -99,7% 0,5 29,4 -98,3% Συνολικά κέρδη/(ζημιές) από χρημ/κες και επενδυτικές δραστηριότητες (4,7) 23,0 -120,4% (11,4) 17,5 -165,1% Κέρδη προ φόρων 218,8 248,1 -11,8% 592,0 597,0 -0,8% Φόρος εισοδήματος 52,7 (48,5) – (39,5) (134,5) -70,6% Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 271,5 199,6 +36,0% 552,5 462,5 +19,5% Ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες (14,0) (46,0) -69,6% (65,1) (48,2) +35,1% Κέρδη χρήσης 257,5 153,6 +67,6% 487,4 414,3 +17,6% Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της εταιρείας 257,5 153,6 +67,6% 487,4 414,3 +17,6% Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 271,5 199,6 +36,0% 552,5 462,5 +19,5% Κέρδη χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες (14,0) (46,0) -69,6% (65,1) (48,2) +35,1% Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,0 0,0 – 0,0 0,0 –

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Q3’25 Q3’24 9M’25 9M’24 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων 218,8 248,1 592,0 597,0 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις και απομειώσεις 147,6 138,6 434,9 433,3 Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 3,7 2,5 27,3 31,1 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 0,5 0,6 2,6 1,6 Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές — (0,2) (0,1) (0,6) (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις (0,1) (29,1) (0,5) (29,4) Χρηματοοικονομικά έξοδα, καθαρά 4,8 6,3 12,0 12,5 Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: (49.9) (33.1) (172.1) (69.9) Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (0,8) 3,0 0,5 1,2 (Αύξηση) απαιτήσεων (0,3) 7,7 (132,6) (90,7) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) (48,8) (43,8) (40,0) (19,6) Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (6,7) (7,6) (32,6) (33,1) Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας εκτός εισφορών εργαζομένων (1,3) (1,9) (4,1) (8,6) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην μισθώσεων) (6,9) (7,6) (12,9) (13,6) Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι (1,9) (1,8) (5,7) (5,5) Φόρος εισοδήματος (καταβεβλημένος)/εισπραγμένος (41,1) (53,7) 1,2 (106,7) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (27,1) 7,2 (18,6) 10,2 Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 240,4 268,3 823,4 818,3 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (0,1) (0,4) (0,1) (0,7) Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 1,8 2,4 5,4 6,0 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (149,8) (152,2) (437,1) (404,1) Καθαρές εκροές σχετιζόμενες με πώληση θυγατρικών / συμμετοχών – 7,5 (0,2) (1,2) Tαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θυγατρικών που πουλήθηκαν – (2,4) – (2,4) Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 1,4 2,2 6,2 9,2 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (8,3) (7,0) (22,0) (28,3) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (155,0) (149,9) (447,8) (421,5) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Απόκτηση ιδίων μετοχών (41,6) (31,3) (104,9) (93,6) Εισπράξεις από δάνεια 60,0 – 60,0 40,0 Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (11,5) (11,2) (36,6) (36,1) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικά πορτοφόλια 0,2 1,9 0,7 3,5 Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (297,4) (296,4) (298,0) (296,4) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (5,2) (4,9) (15,1) (15,5) Καθαρές ταμειακές εκροές από χρημ/κές δραστηριότητες (295,5) (341,9) (393,9) (398,1) Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (210,1) (223,5) (18,3) (1,3) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 658,1 686,0 467,0 463,9 Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα – (0,4) (0,7) (0,5) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση, λήξης περιόδου (21,7) – (21,7) – Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 426,3 462,1 426,3 462,1

Σημείωση: Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η εγγραφή ταμειακών ροών «Φόρος εισοδήματος (καταβεβλημένος) / εισπραγμένος» δεν περιλαμβάνει ποσό ύψους €40,1 εκατ. (9Μ 2024: €11,8 εκατ.) που αφορά υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος οι οποίες τακτοποιήθηκαν μέσω συμψηφισμού με εμπορικές απαιτήσεις ή προκαταβολές πελατών από τον δημόσιο τομέα. Τα αντίστοιχα ποσά για το τρίμηνο ανέρχονται σε: Γ’ τρίμηνο 2025: €38,2 εκατ. και Γ’ τρίμηνο 2024: €7,5 εκατ.

[1] Οι δείκτες απόδοσης για ευρυζωνικές συνδέσεις για το 2024 έχουν αναταξινομηθεί

[2] Συμπ. τεχνολογίες FTTx & FWA