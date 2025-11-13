ΟΤΕ: Στα 874 εκατ. ευρώ τα έσοδα στο Γ’ τρίμηνο του 2025 με ισχυρή αύξηση 5% – Στα 360,1 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA

Στα €874,0 εκατ. ανήλθαν τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ το Γ’ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση 5% σε ετήσια βάση, καθώς η θετική δυναμική στην κινητή, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα έργα ICT αντιστάθμισε την πτώση στις υπηρεσίες χονδρικής και στα έσοδα από συσκευές.

Επίσης:

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής συνεχίζουν να αυξάνονται δυναμικά, κατά 1,3% συγκριτικά με 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο, μετά από αρκετά τρίμηνα πτώσης ή στασιμότητας. Το διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στις υπηρεσίες τηλεόρασης, ο θετικός αντίκτυπος από το Gigabit Voucher για συνδέσεις FTTH σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της υποδομής FTTH, καθώς και η υπηρεσία FWA που λανσαρίστηκε στις αρχές του έτους, υποστηρίζουν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 2,7% στο Γ’ τρίμηνο του 2025, διατηρώντας τη θετική δυναμική των προηγούμενων τριμήνων. Ο τομέας των συμβολαίων συνεχίζει να ενισχύεται, κυρίως χάρη στη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει τροποποιήσει το πορτφόλιο υπηρεσιών καρτοκινητής στα φυσικά της κανάλια, διαθέτοντας προτάσεις μεγαλύτερης αξίας, που υποστηρίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη της κινητής. Η εν λόγω πρωτοβουλία ενισχύει το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU), ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη σταδιακή μετακίνηση των πελατών σε υπηρεσίες συμβολαίου.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν αύξηση 4,2% στο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των εσόδων από διεθνή κίνηση αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων σε όλη τη χώρα. Η συμφωνία στην αγορά χονδρικής FTTH με τους βασικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών επιτρέπει στον ΟΤΕ να μετριάσει τον αρνητικό αντίκτυπο. Από τα συνολικά έσοδα των υπηρεσιών χονδρικής στο τρίμηνο, περίπου €81 εκατ. αντιστοιχούν σε έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια των προσεχών τριμήνων.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,6% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα κυρίως από την ισχυρή δυναμική στην αγορά του ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από system solutions σημείωσαν ισχυρή αύξηση 37,9% στο τρίμηνο. Ο ΟΤΕ έχει αναλάβει αρκετά έργα, για την παροχή, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών υποδομών δικτύου, συστημάτων ERP, υποδομής οπτικών ινών, ψηφιοποίησης αρχείων και μετασχηματισμού δημόσιων υπηρεσιών.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €500,5 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένα κατά €34,3 εκατ. σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των εσόδων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 2,0%, στα €360,1 εκατ., συνεχίζοντας τη θετική δυναμική των προηγούμενων τριμήνων. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 41,2%, έναντι 42,4% το Γ’ τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης συμβολής εσόδων από δραστηριότητες χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους. Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, οι συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις κόστους, ιδίως στο κόστος προσωπικού, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση ορισμένων αυξήσεων κόστους κατά την περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €223,5 εκατ., ελαφρώς μειωμένα κατά 0,7% σε σύγκριση με €225,1 εκατ. ένα χρόνο πριν, κυρίως λόγω υψηλότερων αποσβέσεων ορισμένων άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά το τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €149,8 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2025, ελαφρώς μειωμένες κατά €2,4 εκατ. από το Γ’ τρίμηνο του 2024, ενώ οι συνολικές επενδύσεις τους εννέα πρώτους μήνες ανήλθαν στα €437,1 εκατ. από €404,1 εκατ. πέρσι, κυρίως λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου FTTH και της επέκτασης του FWA.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις από συνεχιζόμενες λειτουργίες διαμορφώθηκαν σε €107,6 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με €99,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2024, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση στο EBITDA. Ο Όμιλος κατέγραψε χαμηλότερες εκροές φόρου εισοδήματος και αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, ως αποτέλεσμα διαφορετικών συμψηφισμών μεταξύ φόρων εισοδήματος και απαιτήσεων ή προκαταβολών που σχετίζονται με τον δημόσιο τομέα (βλ. σημείωση στο Παράρτημα IV – Κατάσταση Ταμειακών Ροών).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε σε €698,1 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Η επόμενη σημαντική αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο είναι τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο €500 εκατ., 0,875%).

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Κατά το Γ’ τρίμηνο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile, μια στρατηγική κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του. Συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας, ανακοινώσαμε έκτακτο μέρισμα. Στην Ελλάδα, πετύχαμε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία για την ανάληψη του συνόλου του μερικώς επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε περαιτέρω την κάλυψη της χώρας με τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA), με στόχο την παροχή υπερύψηλης και αξιόπιστης συνδεσιμότητας σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Συνεπείς με το όραμά μας να εξελιχθούμε στον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε πρόσφατα το «Magenta AI», μια πρόταση που φέρνει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια των πελατών μας, ενισχύοντας την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Κατά το τρίμηνο, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και το ICT να σημειώνουν ακόμη ένα τρίμηνο ανάπτυξης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στον τομέα λιανικής σταθερής, όπου παρά τις προκλήσεις, οι υπηρεσίες σταθερής παραμένουν σε θετική τροχιά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.. Εκτιμούμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης. Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην αγορά. Οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την αξία του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας. Κοιτώντας μπροστά, πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για να παραμείνουμε ηγέτες της αγοράς, προσηλωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, την παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Για το υπόλοιπο του έτους, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά και να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, χάρη στις διαρκείς επενδύσεις σε κορυφαία δίκτυα και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε σταθερή, κινητή, ευρυζωνικότητα, τηλεόραση και συνδυαστικά πακέτα. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυναμική της αγοράς, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει ανάπτυξη, η οποία θα υποστηριχθεί από τη μετάβαση σε FTTH, τη νέα λύση FWA, την επέκταση των τηλεοπτικών υπηρεσιών και των ενισχυμένων μέτρων κατά της πειρατείας. O OTE διαθέτει μακράν το μεγαλύτερο δίκτυο και έως το τέλος του 2025, στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030, σε συνέχεια της συμφωνίας για το UFBB. Στην κινητή επεκτείνει περαιτέρω την κάλυψη του 5G Stand-Alone (SA), διατηρώντας το ξεκάθαρο προβάδισμά του στα δίκτυα κινητής. Η ανάπτυξη στην κινητή ενισχύεται από την ισχυρή πελατειακή βάση και τις πρωτοβουλίες για τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, ενώ και στα συμβόλαια συνεχίζεται η θετική δυναμική. Στον τομέα ICT, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επωφελείται από την αυξανόμενη ψηφιακοποίηση της χώρας, ενώ στις υπηρεσίες χονδρικής, παρά τις προκλήσεις, οι συμφωνίες χονδρικής FTTH διευκολύνουν τη μετάβαση σε υπηρεσίες οπτικών ινών και την αξιοποίηση των επενδύσεων. Με δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, κορυφαία δίκτυα και έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τους πελάτες του και την οικονομία.

Στόχοι 2025

Μετά την πώληση της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM), η εταιρεία αναπροσάρμοσε τους στόχους της για το 2025, ώστε να αντικατοπτρίζουν προβλέψεις μόνο για την Ελλάδα:

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF): Ο ΟΤΕ αναμένει για το 2025 ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €530 εκατ. περίπου

Επενδύσεις (CAPEX): Οι επενδύσεις για το 2025 αναμένονται περίπου στα €600 εκατ. καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA) στο οποίο βασίζεται η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA).

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE εκτιμά ότι το EBITDA θα αυξηθεί κατά περίπου 2%, καθώς αναμένει ισχυρές επιδόσεις στις κύριες υπηρεσίες (κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεόραση), σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε διάφορους τομείς.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2025 έχει οριστεί σε €451 εκατ. και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €298 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ. περίπου. Το ποσό αυτό προσδιορίστηκε αρχικά με βάση τις αναμενόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) ύψους περίπου €460 εκατ. για το έτος, συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου ταμειακού ελλείμματος της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM), καθώς η δραστηριότητα παρέμενε μέρος του Ομίλου. Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2025 ύψους περίπου €451 εκατ. αντιστοιχεί στο 98% περίπου των αρχικά αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2025. Το μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €0,7216, ενώ το τελικό μέρισμα ύψους €0,7415 ανά μετοχή—προσαυξημένο με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος—καταβλήθηκε στις 9 Ιουλίου 2025. Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το 2025 είναι σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα, ο ΟΤΕ έχει προβεί σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους €128 εκατ.

Σε συνέχεια πώλησης της TKRM την 1η Οκτωβρίου 2025, ο ΟΤΕ προσάρμοσε τις αμοιβές προς τους Μετόχους, ώστε να αντανακλούν τον πραγματικό αντίκτυπο στις ετήσιες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Κατόπιν ολοκλήρωσης της πώλησης, ο ΟΤΕ θα διανείμει €40 εκατ. στους μετόχους ως έκτακτο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,10 ανά μετοχή. Το έκτακτο μέρισμα θα προσαυξηθεί αναλόγως για τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματα. Η καταβολή του έκτακτου μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

