Προσωπικός γιατρός: Ποιο είναι το νέο πλαίσιο συνεργασίας που ζητούν οι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ

Η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής (ΠΕΕΓΟΙ) καταθέτει τις προτάσεις της στον ΕΟΠΥΥ με αφορμή την ανανέωση των συμβάσεων των συμβεβλημένων Προσωπικών Ιατρών (ΠΙ) με τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό Οργανισμό της χώρας.

Οι προτάσεις της ΠΕΕΓΟΙ στοχεύουν στην ενίσχυση και σταθεροποίηση του θεσμού του ΠΙ ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού, δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των ιατρών, όπως αναφέρουν σε επιστολή τους προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Οι βασικοί άξονες των προτάσεων της ΠΕΕΓΟΙ είναι οι εξής:

Οικονομικά κίνητρα

«Οι αμοιβές των Προσωπικών Ιατρών (ΠΙ) πρέπει να αναπροσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες διαβίωσης. Είναι προφανές ότι οι αμοιβές των ΠΙ στο εξωτερικό είναι σημαντικά υψηλότερες, για παράδειγμα, στο ΓΕΣΥ της Κύπρου φτάνουν να είναι τριπλάσιες. Με βάση αυτό, θεωρούμε αυτονόητο ότι η αμοιβή του ιδιώτη συμβεβλημένου ΠΙ θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί ανά ηλικιακή ομάδα. Επιπλέον, δεδομένης της συνεχούς μεταβολής της οικονομίας, κρίνεται δίκαιο οι αμοιβές να αναπροσαρμόζονται αυτόματα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον πληθωρισμό».

Όσον αφορά τους ΠΙ που υπηρετούν στο ΕΣΥ, προτείνεται αλλαγή του συστήματος υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών, ώστε η αμοιβή να υπολογίζεται από τον πρώτο ασθενή, ειδικά στις επαρχιακές και νησιωτικές περιοχές όπου ο ΠΙ συχνά δεν συμπληρώνει το όριο των 1.500 εγγεγραμμένων πολιτών και συνεπώς δεν λαμβάνει καμία επιπλέον αμοιβή.

Επιπλέον σημαντικό ρόλο παίζουν οι παράγοντες που επηρεάζουν έμμεσα τις αποδοχές των ιατρών, όπως:

-Η μείωση της φορολογίας των ιατρών, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με άλλες χώρες και οδηγεί πολλούς επαγγελματίες του κλάδου να εργαστούν στο εξωτερικό.

–Επιδόματα για πρόσληψη γραμματέα ή/και για ηλεκτρονική αναβάθμιση των ιατρείων, τα οποία είχαν προταθεί στο παρελθόν αλλά δεν εφαρμόστηκαν. Η υλοποίησή τους θα αναβάθμιζε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους πολίτες.

Εργασιακά Δικαιώματα των Ιδιωτών ΠΙ

Η έλλειψη πρόβλεψης για αναρρωτική, εκπαιδευτική και γονική άδεια στους ιδιώτες ΠΙ, σε αντίθεση με όσα ισχύουν για τους ιατρούς του δημοσίου, θεωρείται άδικο και χρήζει άμεσης διόρθωσης. «Είναι αυτονόητο ότι κάθε ιδιώτης ΠΙ πρέπει να έχει το δικαίωμα να συνεχίζει την επαγγελματική του εκπαίδευση, να αναρρώνει από ασθένεια και να υποστηρίζει τη γέννηση και ανατροφή των παιδιών του, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους συναδέλφους του στο δημόσιο».

Ενίσχυση της Συμμετοχής Πολιτών στον Θεσμό του ΠΙ

Σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 5157/2024, και ειδικότερα την παράγραφο 5, είχαν επισημάνει κατά την πρόσφατη διαβούλευση την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της αυτόματης αντιστοίχισης των πολιτών με ΠΙ.

«Δυστυχώς, η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης έχει καθυστερήσει, παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες και παρατάσεις και μετά την ψήφιση του πρόσφατου νομοσχεδίου φαίνεται ότι παραμένει ανενεργή. Αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες και υπονομεύει τη λειτουργία και την αποδοχή του θεσμού του ΠΙ».

Οι προτάσεις της ΠΕΕΓΟΙ

Άμεση ενεργοποίηση της αυτόματης εγγραφής των πολιτών σε ΠΙ, όπως ήδη προβλέπεται. Διεξαγωγή ευρείας καμπάνιας ενημέρωσης για τη σημασία, τα οφέλη και τις διαδικασίες που συνδέονται με τον ΠΙ, μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ψηφιακού τύπου, διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων. Θέσπιση κινήτρων για τους πολίτες που λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη του ΠΙ πριν επισκεφτούν δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και τον έλεγχο των άκριτων επισκέψεων στα νοσοκομεία.

Κατ’ οίκον επισκέψεις

Αναφορικά με τις κατ΄οίκον επισκέψεις των γιατρών η ΠΕΕΓΟΙ τονίζει ότι: «Μας προκάλεσε έκπληξη η πρόσφατη αλλαγή στις συμβάσεις, η οποία υποχρεώνει τους συμβεβλημένους ΠΙ να παρέχουν δωρεάν κατ’ οίκον επισκέψεις σε εγγεγραμμένους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στο ιατρείο τους.

Όπως είναι προφανές, οι επισκέψεις αυτές δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του τακτικού ωραρίου, ενώ τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΙ.

Ως εκ τούτου, προτείνουμε την επαναφορά της προγενέστερης ρύθμισης, που προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών στους πολίτες που το έχουν ανάγκη, με δικαίωμα καταβολής αμοιβής για τον ΠΙ που τις πραγματοποιεί».

Η ΠΕΕΓΟΙ εκτιμά ότι οι παραπάνω προτάσεις, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των συμβάσεων και να ενθαρρύνουν περισσότερους γιατρούς να στηρίξουν ενεργά το θεσμό του ΠΙ, «τον οποίο η ειδικότητα μας διαχρονικά υπερασπίζεται και προάγει».

Επίσης επαναλαμβάνει το αίτημα της για συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

