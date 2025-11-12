Νέα μελέτη: Καινοτόμο εισπνεόμενο φάρμακο μειώνει τις κρίσεις άσθματος σε παιδιά κατά 45%

Ένα νέο καινοτόμο εισπνεόμενο φάρμακο μειώνει τις κρίσεις άσθματος σε παιδιά κατά 45% και φέρνει πολλά χαμογελά στους μικρούς ασθενείς, στους γονείς τους και φυσικά στους επιστήμονες. Η θεραπεία αποδείχθηκε ασφαλής και αποτελεσματική και ανοίγει νέους δρόμους στην παιδιατρική ιατρική φροντίδα.

Μάλιστα η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε αναθεώρηση των διεθνών θεραπευτικών πρωτοκόλλων για το παιδικό άσθμα, ευθυγραμμίζοντας τη φροντίδα με τα πρότυπα που ισχύουν ήδη για τους ενήλικες.

Η μελέτη

Αναλυτικά το νέο εισπνεόμενο φάρμακο που συνδυάζει την ουσία βουδεσονίδη (κορτικοστεροειδές) και τη φορμοτερόλη (ταχείας δράσης βρογχοδιασταλτικό) έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα σε κλινική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ζηλανδία με συμμετοχή 360 παιδιών ηλικίας 5 έως 15 ετών και είχε διάρκεια 52 εβδομάδων.

Η θεραπεία μείωσε τις κρίσεις άσθματος κατά 45% σε σύγκριση με το ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο σαλβουταμόλη, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη, τη λειτουργία των πνευμόνων ή τη συνολική πορεία της νόσου.

Η νέα θεραπεία προσφέρει μια πιο απλή και αποτελεσματική επιλογή για τα 113 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως που ζουν με άσθμα.

Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση του Imperial College London και του MRINZ, σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη διαχείριση του παιδικού άσθματος. Σύμφωνα με τους ειδικούς η δυνατότητα μείωσης των επισκέψεων των παιδιών με άσθμα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων σηματοδοτεί τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Για το λόγο αυτό, το νέο εισπνεόμενο φάρμακο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αντικατάσταση παλαιότερων και λιγότερο αποτελεσματικών θεραπειών.

