Στην Ελευσίνα σήμερα ο Μητσοτάκης

Περιοδεία στην πόλη και συνάντηση με πολίτες σε καφέ της Ελευσίνας προγραμματίζει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η στήλη σας είχε από νωρίς ενημερώσει ότι ο πρωθυπουργός θα πυκνώσει τις επαφές του με τους πολίτες και τις περιοδείες του σε διάφορα σημεία της χώρας.

Πέραν του ότι θεωρείται ως ισχυρό επικοινωνιακό χαρτί για τη ΝΔ και την κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης έχει «πάρει πάνω του» την προσπάθεια να επικοινωνήσει τα νέα φορολογικά μέτρα τα οποία δεν έχουν κάνει σημαντικό «γκελ» στους πολίτες.

