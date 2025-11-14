search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

14.11.2025 17:40

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη

14.11.2025 17:40
Τη δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη, ανακοίνωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά την επίσκεψή της στην πόλη σήμερα 14 Νοεμβρίου. Η κυρία Αγαπηδάκη επισκέφτηκε την πόλη μαζί με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξορμήσεων τους που πραγματοποιούν καθημερινά ανά την επικράτεια.

Η κυρία Αγαπηδάκη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες της περιοχής, με πρώτο σταθμό της επίσκεψής της το Β’ ΚΑΠΗ, ενώ στη συνέχεια μαζί με κλιμάκιο των ΚΟΜΥ πραγματοποίησε κατ’ οίκον επισκέψεις, προκειμένου να ακούσει τους ωφελούμενους, να συζητήσει μαζί τους και να δρομολογηθούν τα αιτήματά τους, σε ό,τι αφορά μια σειρά δωρεάν υπηρεσιών, παροχών και ιατρικών εξετάσεων.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ευχαρίστησε θερμά το προσωπικό που απαρτίζει τις ΚΟΜΥ, τονίζοντας ότι οι επιστήμονες αυτοί, εργάζονται με επαγγελματισμό και αίσθημα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Πετρούπολης

Σύμφωνα με την ίδια η Δυτική Αθήνα έχει ανάγκη ενίσχυσης και στήριξης με σημαντικές δημόσιες δομές υγείας, σε συνέχεια των εξαγγελιών και δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοίνωσε και επισήμως η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στη δημιουργία και ίδρυση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης, προβαίνοντας μάλιστα στη σύσταση έξι (6) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού και συγκεκριμένα: δύο ιατρών Γενικής Ιατρικής/Παθολογίας, ενός καρδιολόγου, δύο νοσηλευτών και ενός διοικητικού υπαλλήλου, προκειμένου η λειτουργία του νέου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου να καταστεί εξ’ αρχής εύρυθμη και, κυρίως, να εξυπηρετήσει απρόσκοπτα τις ανάγκες των κατοίκων της Πετρούπολης και των όμορων δήμων.

Σε δήλωσή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Επισκεφθήκαμε σήμερα με τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ την Πετρούπολη, με σκοπό να αγκαλιάσουμε στην πράξη κάθε συμπολίτη μας, κάθε άνθρωπο και οικογένεια, που έχει ανάγκη φροντίδας και ιατρικής καθοδήγησης. Οι ΚΟΜΥ διαδραματίζουν πλέον έναν πολυεπίπεδο ρόλο, φέρνοντας τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη. Δεν πρόκειται απλώς για μια μόνιμη υπηρεσία του ΕΣΥ, αλλά για μια έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης και δημόσιας ευθύνης.

Παράλληλα, η δημιουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη, αποτελεί μια σημαντική τομή για τη δημόσια υγεία, υλοποιώντας μία ακόμη δέσμευση του Πρωθυπουργού, προκειμένου κάθε πολίτης και, ιδιαίτερα, οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας».

