ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά

14.11.2025 12:03

Δήμος Αθηναίων: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου συνεχίζεται το πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» στα Πολυδύναμα Ιατρεία

14.11.2025 12:03
DIMOSATHINEON_FRONTIZO3

Παρατείνεται το καινοτόμο πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» του Δήμου Αθηναίων έως το τέλος Δεκέμβριου του 2025. Άτομα της τρίτης ηλικίας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως υπέρταση, διαβήτη, καρδιολογικά, πνευμονολογικά, ρευματικά και άλλα προβλήματα υγείας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης μέσω των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων της πόλης.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι με χρόνια νοσήματα συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες κατά τις οποίες αξιολογείται η κατάσταση της υγείας τους. Αυτές διεξάγονται δια ζώσης από διεπιστημονικό ιατρικό, νοσηλευτικό και ψυχο-κοινωνικό προσωπικό στους χώρους των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων και η συνολική διάρκειά τους ανέρχεται στις 30 ώρες (10 τρίωρα).

Στη δεύτερη φάση, η φροντίδα συνεχίζεται εξ αποστάσεως με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως βιντεοκλήσεις μέσω κινητών ή υπολογιστών. Παρέχεται συνεχής παρακολούθηση, συντονισμός της φροντίδας με όλους τους εμπλεκόμενους και υποστήριξη του ηλικιωμένου και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, με βάση το εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο.

Ένα πρόγραμμα φροντίδας που «μιλά» τη γλώσσα της τεχνολογίας

Το «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» φέρνει κοντά την επιστήμη και την κοινωνική μέριμνα. Περιλαμβάνει:

  • Ολιστική ιατρική και ψυχοκοινωνική προσέγγιση.
  • Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο στο κινητό του ασθενούς, με ενσωματωμένο το αντίστοιχο πλάνο φροντίδας.
  • Εκπαίδευση ασθενών για τη/τις νόσο/υς τους και αντίστοιχη συμπεριφοριστική αλλαγή.
  • Κατάλληλη διαχείριση της πολυφαρμακίας, όπου και όσο είναι δυνατόν.
  • Συνεχιζόμενη τηλεματική παρακολούθηση, εκπαίδευση και παροχή κατάλληλης υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό, ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Τον Δεκέμβριο του 2024, το πρόγραμμα υποδέχτηκε τους πρώτους ωφελούμενους. Μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί 190 άτομα.

Επικοινωνήστε με το Πολυδύναμο της γειτονιάς σας:

  • 1ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο – Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο, Σόλωνος 78, Αθήνα, 10680. Τηλ.: 210 3626587
  • 2ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Νέου Κόσμου, Φανοσθένους & Φρειδερίκου Σμιθ, Αθήνα, 11745. Τηλ.: 210 9239865
  • 3ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πετραλώνων, Πειραιώς 108, Αθήνα, 11854. Τηλ.: 210 3427515
  • 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης, Χανίων 4B, Αθήνα, 11257. Τηλ.: 210 8836200

Περισσότερες πληροφορίες για τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων θα βρείτε στο https://iatreia.cityofathens.gr/ .

Μαθησιακές δυσκολίες: Οι 3 πιο συχνές μορφές που εμφανίζουν τα παιδιά και πώς αντιμετωπίζονται – Οδηγός επιβίωσης

Το υπουργείο Υγείας αφήνει εκτός τα 57 Ιατρεία Πόνου του ΕΣΥ και κάνει «δωράκι» σε ιδιωτικές δομές την Παρηγορητική Φροντίδα

Παίδων «Αγία Σοφία»: Το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο που ανακουφίζει τον πόνο των παιδιών μέσω εικονικής πραγματικότητας

