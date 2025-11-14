Δήμος Αθηναίων: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου συνεχίζεται το πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» στα Πολυδύναμα Ιατρεία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παρατείνεται το καινοτόμο πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» του Δήμου Αθηναίων έως το τέλος Δεκέμβριου του 2025. Άτομα της τρίτης ηλικίας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως υπέρταση, διαβήτη, καρδιολογικά, πνευμονολογικά, ρευματικά και άλλα προβλήματα υγείας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης μέσω των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων της πόλης.
Στην πρώτη φάση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι με χρόνια νοσήματα συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες κατά τις οποίες αξιολογείται η κατάσταση της υγείας τους. Αυτές διεξάγονται δια ζώσης από διεπιστημονικό ιατρικό, νοσηλευτικό και ψυχο-κοινωνικό προσωπικό στους χώρους των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων και η συνολική διάρκειά τους ανέρχεται στις 30 ώρες (10 τρίωρα).
Στη δεύτερη φάση, η φροντίδα συνεχίζεται εξ αποστάσεως με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως βιντεοκλήσεις μέσω κινητών ή υπολογιστών. Παρέχεται συνεχής παρακολούθηση, συντονισμός της φροντίδας με όλους τους εμπλεκόμενους και υποστήριξη του ηλικιωμένου και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, με βάση το εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο.
Ένα πρόγραμμα φροντίδας που «μιλά» τη γλώσσα της τεχνολογίας
Το «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» φέρνει κοντά την επιστήμη και την κοινωνική μέριμνα. Περιλαμβάνει:
Τον Δεκέμβριο του 2024, το πρόγραμμα υποδέχτηκε τους πρώτους ωφελούμενους. Μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί 190 άτομα.
Επικοινωνήστε με το Πολυδύναμο της γειτονιάς σας:
Περισσότερες πληροφορίες για τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων θα βρείτε στο https://iatreia.cityofathens.gr/ .
