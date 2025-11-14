Το υπουργείο Υγείας αφήνει εκτός τα 57 Ιατρεία Πόνου του ΕΣΥ και κάνει «δωράκι» σε ιδιωτικές δομές την Παρηγορητική Φροντίδα

Την άμεση θεσμική ένταξη των 57 δημόσιων Ιατρείων Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας στους οργανισμούς των νοσοκομείων και την ένταξή τους σε όλα τα εθνικά σχέδια δράσης, όπως αυτό του καρκίνου, ζητάει η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥΑ) από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ο Νόμος 5007/2022 ουσιαστικά δημιουργεί ένα κλειστό κύκλωμα επαγγελματιών που αποτελείται μόνο από ιδιωτικά ιδρύματα, δομές και ΜΚΟ, αποκλείοντας το δημόσια δίκτυο των 57 Ιατρείων Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας που λειτουργούν τα τελευταία 30 χρόνια σε αντίστοιχα νοσοκομεία της χώρας όπως το Αρεταίειο, το Σισμανόγλειο, το Νοσοκομείο της Κω και το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη.

Τα παραπάνω κατήγγειλαν χθες σε συνέντευξη Τύπου οι εκπρόσωποι της ΠΑΡΗ.ΣΥΑ, ανακοινώνοντας παράλληλα την «Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας» χωρίς ραντεβού που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. στα 57 εξειδικευμένα Ιατρεία του ΕΣΥ.

«Η παρηγορική φροντίδα και η θεραπεία του πόνου είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όχι πολυτέλεια ή πράξη φιλανθρωπίας. Κι όμως, στο δημόσιο σύστημα υγείας εξακολουθούν να παρέχονται σε μεγάλο βαθμό εθελοντικά, χάρη στην αυταπάρνηση και την αφοσίωση των Αναισθησιολόγων/Αλγολόγων και των άλλων επαγγελματιών υγείας, που στηρίζουν καθημερινά, χωρίς θεσμική κατοχύρωση, τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας» είπε η Ιωάννα Σιαφάκα, Πρόεδρος ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., (www.grpalliative.gr ) Ομότιμος Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας – Θεραπείας Πόνου Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι Αναισθησιολόγοι του Ε.Σ.Υ. αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτής της προσπάθειας που εργάζονται ανάμεσα σε χειρουργεία, κλινικές, ΤΕΠ, ΜΕΘ, Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, υπερβαίνοντας εαυτούς, για να μη μείνει κανένας ασθενής μόνος στον πόνο και στη δοκιμασία του.

Και όταν λέμε πόνο δεν εννοούμε μόνο τον πόνο από διάφορες ασθένειες όπως καρκίνος, σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος Πάρκινσον κλπ. Αλλά και τον πόνο που προκαλείται από ατυχήματα ή άλλες νόσους στα άκρα, στα γόνατα, στη μέση, στον αυχένα κλπ, όπως εξήγησε η αναισθησιολόγος Αθήνα Βαδαλούκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος της ΠΑΡΗ.ΣΥΑ επι 18 χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο μέσος χρόνος μέχρι να φτάσει ο Έλληνας που πονάει στο Ιατρείο Πόνου είναι από 1,5 έως τέσσερα χρόνια.

Η ΠΑΡΗΣΥΑ ζητάει:

–Άμεση θεσμική ένταξη των Ι.Π. & Π.Φ. στους οργανισμούς των νοσοκομείων, με επαρκή στελέχωση, μέσω τροποποιητικής διάταξης στον ν. 5007/2022, τόσο ως Εξωτερικά Ιατρεία όσο και ως Μονάδες με κλίνες.

-Ένταξη των Ι.Π. & Π.Φ. σε όλα τα εθνικά σχέδια δράσης (όπως για τον καρκίνο) και σε κάθε στρατηγικό σχεδιασμό δημόσιας υγείας.

-Διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης σε φάρμακα και τεχνολογίες Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας.

-Ενσωμάτωση της Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας στα υποχρεωτικά μαθήματα της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης όλων των επαγγελματιών υγείας.

Η πολύχρονη εξειδικευμένη προσφορά των Ι.Π και ΠΦ του ΕΣΥ

Ο Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελος Φιλόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι υπεύθυνοι πολιτικής στην υγεία οφείλουν ΑΜΕΣΑ να ενσωματώσουν τα λειτουργούντα εθελοντικά ιατρεία πόνου στους οργανισμούς των νοσοκομείων. Να προωθήσουν την παρηγορική φροντίδα απ’ αυτούς που χρόνια τώρα αγωνίζονται στα νοσοκομεία και στα ιατρεία για αυτήν. Έτσι θα αποδείξουν ότι πράγματι νοιάζονται τους ασθενείς και δεν εξαντλούν το ενδιαφέρον τους σε ανώδυνες πολιτικά φιλικές συζητήσεις και σε γενικόλογες εξαγγελίες. Είμαστε στο 2025 και ακόμα δεν μπορούμε να προσφέρουμε οργανωμένη παρηγοριά στους ασθενείς. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό;».

Η Μαρία Κοκολάκη, Ταμίας ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α, Διευθύντρια Αναισθ/κού Τμ/ Ι.Π & Π.Φ., πρόεδρος Χειρ/κού Τομέα, του Σισμανογλείου, μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης τόνισε: «Προσφέρουμε, με όρους αριστείας, όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας φροντίδα για τους ασθενείς μας. Έχουμε ζητήσει την ένταξή μας στον νέο οργανισμό του Νοσοκομείου μας».

«Από την αρχή του έτους, έχουμε αντιμετωπίσει ήδη 5.550 ασθενείς. Παρά τη μακροχρόνια και συνεχή προσφορά μας, το Ιατρείο δεν είναι ενταγμένο στον οργανισμό του νοσοκομείου», ανέφερε η Σουζάνα Ανίσογλου, Διευθύντρια ΜΕΘ, Ιατρείου Πόνου & ΠΦ που λειτουργεί από το 1975, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου στο ΑΝΘ «Θεαγένειο».

Η Έλλη Καρανίκα, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν. Κω ανέφερε: «Περισσότεροι από 200 ασθενείς εξυπηρετούνται την τρέχουσα περίοδο. Ζητάμε ένταξη του ιατρείου μας που λειτουργεί από το 1995, στον νέο οργανισμό του νοσοκομείου».