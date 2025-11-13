search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 19:45
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

13.11.2025 18:30

Παίδων «Αγία Σοφία»: Το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο που ανακουφίζει τον πόνο των παιδιών μέσω εικονικής πραγματικότητας

13.11.2025 18:30
adonis_1607_1920-1080_new

Την πρώτη έξυπνη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με στόχο την ανακούφιση του πόνου και του άγχους των παιδιών που νοσηλεύονται, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.

Αναλυτικά το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης εικονικής πραγματικότητας «Virtual Reality Implementation Project», ανακοινώνει την έναρξη μιας καινοτόμου συνεργασίας με το Shriners Children’sHospital of Canada και την εταιρεία Immersive Technology Invincikids of California.

«Η συνεργασία αυτή, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα, αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας των νοσηλευόμενων παιδιών μέσω της χρήσης τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. Η εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας αναγνωρίζεται διεθνώς όχι μόνο ως μέσο απόσπασης της προσοχής αλλά και ως θεραπευτικό εργαλείο για τη διαχείριση του πόνου, τη μείωση του άγχους και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών», όπως αναφέρει ο υπουργός στο Χ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Σταθεροποιούν τη ΝΔ τα ενεργειακά – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα-Σαμαρά

el-salvador-prison
ΚΟΣΜΟΣ

«Βιασμοί, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια»: Η κόλαση που έζησαν στις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ οι Βενεζουαλενοί μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ

vorizia-sfaires-aytokinito
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Η μητέρα του 39χρονου που σκοτώθηκε περιγράφει όσα συνέβησαν – «Τους είδα, κρατούσαν όλοι όπλα και πυροβολούσαν τον γιο μου»

gates-25423
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο βασανιστής ζώων της Δονούσας – «Αγαπάω τα γατάκια», ισχυρίστηκε στη δίκη

Konstadinoupoli
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρά δύο παιδιά από τροφική δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη – Σε ΜΕΘ οι γονείς τους

