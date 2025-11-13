Παίδων «Αγία Σοφία»: Το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο που ανακουφίζει τον πόνο των παιδιών μέσω εικονικής πραγματικότητας

Την πρώτη έξυπνη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με στόχο την ανακούφιση του πόνου και του άγχους των παιδιών που νοσηλεύονται, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.

Αναλυτικά το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης εικονικής πραγματικότητας «Virtual Reality Implementation Project», ανακοινώνει την έναρξη μιας καινοτόμου συνεργασίας με το Shriners Children’sHospital of Canada και την εταιρεία Immersive Technology Invincikids of California.

«Η συνεργασία αυτή, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα, αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας των νοσηλευόμενων παιδιών μέσω της χρήσης τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. Η εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας αναγνωρίζεται διεθνώς όχι μόνο ως μέσο απόσπασης της προσοχής αλλά και ως θεραπευτικό εργαλείο για τη διαχείριση του πόνου, τη μείωση του άγχους και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών», όπως αναφέρει ο υπουργός στο Χ.

Πρώτη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για την ανακούφιση του πόνου και του άγχους σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη μιας καινοτόμου συνεργασίας με το Shriners Children’sHospital of Canada… pic.twitter.com/RP7ySnd4DK November 13, 2025

