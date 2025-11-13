Παίδων «Αγία Σοφία»: Το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο που ανακουφίζει τον πόνο των παιδιών μέσω εικονικής πραγματικότητας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την πρώτη έξυπνη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με στόχο την ανακούφιση του πόνου και του άγχους των παιδιών που νοσηλεύονται, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.
Αναλυτικά το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης εικονικής πραγματικότητας «Virtual Reality Implementation Project», ανακοινώνει την έναρξη μιας καινοτόμου συνεργασίας με το Shriners Children’sHospital of Canada και την εταιρεία Immersive Technology Invincikids of California.
«Η συνεργασία αυτή, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα, αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας των νοσηλευόμενων παιδιών μέσω της χρήσης τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. Η εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας αναγνωρίζεται διεθνώς όχι μόνο ως μέσο απόσπασης της προσοχής αλλά και ως θεραπευτικό εργαλείο για τη διαχείριση του πόνου, τη μείωση του άγχους και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών», όπως αναφέρει ο υπουργός στο Χ.
