Ο ξηρός καρπός που «σταθεροποιεί» το σάκχαρο και προστατεύει την καρδιά

Πόσα φουντούκια φάγατε σήμερα; Αν και πολλοί προτιμούν άλλους ξηρούς καρπούς, όπως τα καρύδια ή τα αμύγδαλα, τα φουντούκια δικαιούνται μία θέση στην διατροφή μας διότι έχουν πολλά να προσφέρουν στην υγεία.

Ειδικά όταν καταναλώνονται με τον χαρακτηριστικά καφέ φλοιό τους, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και πολλά ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά, που τους προσδίδουν ιδιαίτερη αξία.

«Αποτελούν όντως έναν από τους πιο υποτιμημένους ξηρούς καρπούς, παρότι αποτελούν ένα εξαιρετικής ποιότητας σνακ», τονίζει η βρετανίδα διαιτολόγος Dr. Emer Delaney.

Στην πραγματικότητα, η κατανάλωσή τους τροφοδοτεί τον οργανισμό με πολύτιμες πρωτεΐνες, υγιεινά λίπη και βασικά μικροθρεπτικά συστατικά. Μάλιστα, όπως συμβαίνει με τους άλλους ξηρούς καρπούς, τα λίπη τους είναι κυρίως μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, που ωφελούν ποικιλοτρόπως την υγεία.

Σύμφωνα με τη βάση διατροφικών δεδομένων FoodData Central του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA), ανά μερίδα των 30 γραμμαρίων (περίπου 22 καρποί) τα φουντούκια μάς παρέχουν:

192 θερμίδες

4 γραμμάρια πρωτεϊνών

16 γραμμάρια λιπιδίων

8 γρ. υδατανθράκων

2,5 γρ. φυτικών ινών

40 mg ασβέστιο

47 mg μαγνήσιο

96 mg φώσφορο

191 mg κάλιο

Μας παρέχουν επίσης μικρές ποσότητες σεληνίου, μαγγανίου, χαλκού, ψευδαργύρου και σιδήρου. Τα φουντούκια περιέχουν ακόμα υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών ουσιών στις οποίες ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται:

Οι α-τοκοφερόλες

Η κερσετίνη

Η κατεχίνη

Οι βιταμίνες Ε και C

Τα οφέλη

Η θρεπτικά αξία τους είναι τέτοια ώστε μπορεί να ωφελήσουν την υγεία της καρδιάς, να σταθεροποιήσουν το σάκχαρο στο αίμα και να υποστηρίξουν την υγεία του εντέρου. Μπορεί ακόμα να συμβάλλουν στην νεανική όψη του δέρματος, στα ισχυρά οστά και στην υγεία των μυών.

Τα δυνητικά οφέλη τους συνόψισε ανάλυση που δημοσιεύθηκε στην διατροφική επιθεώρηση Current Research in Nutrition & Food Science το 2019. Σύμφωνα με αυτήν, τα φουντούκια μπορεί να συμβάλλουν στην μείωση των επιπέδων της κακής (LDL) χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

Μπορούν επίσης να βελτιώσουν την αναλογία της καλής (HDL) χοληστερόλης έναντι της LDL, η οποία «δείχνει» τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ακόμα και σε υγιείς ανθρώπους, η κατανάλωσή τους συνοδεύεται από μείωση της LDL.

Οι βελτιώσεις αυτές σημαίνουν μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, άρα προστασία από καρδιοπάθεια, έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Προστασία και από τον καρκίνο

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι τα φουντούκια μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα ορισμένων δεικτών φλεγμονής στον οργανισμό. Η φλεγμονή είναι γενεσιουργός πολλών δεινών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η καρδιοπάθεια και ο καρκίνος.

Επιπλέον, μία μερίδα φουντούκια παρέχει το σχεδόν 10% των ημερήσιων αναγκών του οργανισμού μας σε φυτικές ίνες. Η επαρκής κατανάλωση φυτικών ινών είναι σημαντική για την υγεία του εντέρου. Κατ’ αρχάς, συμβάλλει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι σχετίζεται και με μειωμένο κίνδυνο αναπτύξεως καρκίνου του παχέος εντέρου.

Έχει επίσης βρεθεί ότι λίγα φουντούκια την ημέρα μπορεί να βελτιώσουν την ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη παίζει ρόλο στην ανάπτυξη τύπου 2 διαβήτη και η βελτίωσή της μπορεί να δράσει προστατευτικά.

