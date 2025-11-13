Η ΕΙΝΑΠ στο πλευρό των ψυχιάτρων: «Πάρτε πίσω τις ποινικές διώξεις – Κάντε προσλήψεις και όχι στοχοποίηση γιατρών»

Στο πλευρό των ψυχιάτρων στέκεται η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), καταγγέλλοντας την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που στρέφεται εναντίον όλων των λειτουργών ψυχικής υγείας της Αττικής.

Παράλληλα η ένωση ανακοινώνει απεργιακές κινητοποιήσεις εάν δεν ανακληθούν οι διώξεις κατά των ψυχιάτρων, εξώδικο στην «Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής» και διάβημα-παρέμβαση στον Προϊστάμενο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Θυμίζουμε ότι όλοι οι ψυχίατροι των δημόσιων ψυχιατρικών κλινικών Αττικής που έχουν εφημερεύσει από 1/2/2024 και εφεξής καλούνται σε προανάκριση, μετά από μηνυτήρια αναφορά του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου αστυνομικών υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής για «παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και έκθεση κατά συρροή», βάση της εγκυκλίου του υφυπουργού Ψυχικής Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η εν λόγω εγκύκλιος όριζε ότι σε περίπτωση που οι ψυχίατροι στα νοσοκομεία της χώρας δεν προχωρήσουν σε εισαγωγή των περιστατικών που συνοδεύουν αστυνομικοί με εισαγγελική εντολή, τότε θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Σημειώνεται ότι πολλές φορές λόγω ελλείψεις κλινών στις ψυχιατρικές κλινικές και καθυστερήσεις στις διαγνωστικές εξετάσεις οι αστυνομικοί παρέμειναν με τα περιστατικά στα επείγοντα των νοσοκομείων για πολλές ώρες, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια τους. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι ευθύνη των γιατρών για τις καθυστερήσεις στα ΤΕΠ οι οποίες οφείλονται πολλές φορές στις δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό.

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ παίρνοντας υπόψιν τη συζήτηση της μαζικής συνέλευσης ψυχιάτρων η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, 11 Νοεμβρίου, καταδικάζει για άλλη μία φορά «την απαράδεκτη ενέργεια του Πρωτοδικείου Αθηνών που, μετά από μήνυση συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών, στρέφεται εναντίον όλων των ψυχιάτρων της χώρας», όπως αναφέρει σε επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για απαράδεκτη, πρωτοφανή στα χρονικά, ενέργεια που πολιτικοποιεί την άσκηση της ψυχιατρικής και στιχοποιοί τους συναδέλφους για τις τραγικές ελλείψεις σε διαθέσιμες κλίνες, αποτέλεσμα της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που συρρίκνωσε δραματικά τη δημόσια δευτεροβάθμια ψυχιατρική περίθαλψη, παράλληλα με τη γιγάντωση των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών, όπως επισημαίνει η ΕΙΝΑΠ.

Γι’ αυτό το λόγο αποφασίζει:

Συνάντηση με τον υφυπουργό για Θέματα Ψυχικής Υγείας Δ. Βαρτζόπουλο. Αν δεν υπάρξει απάντηση στο αίτημά μας για συνάντηση έως την Παρασκευή 21/11/25 τότε την Τρίτη 25/11/25 προχωράμε σε στάση εργασίας (12:00—15:00) και κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας στις 14:00.

Διάβημα — παρέμβαση στον Προϊστάμενο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Εξώδικο προς την «Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής».

Προσφυγή σε όλα τα απαραίτητα ένδικα μέσα (μηνυτήρια αναφορά) κατά παντός υπευθύνου.

Επίσης, καλύπτει με στάση εργασίας (12:00—15:00) την κινητοποίηση των ψυχιάτρων του πρώην ΨΝΑ Δαφνί στη 2η Υ.Πε. στις 13/11/25.

«Καλούμε τους Ιατρικούς Συλλόγους Αθηνών, Πειραιά και την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία να καταδικάσουν απερίφραστα τα παραπάνω συμβάντα», τονίζει.

Η ΕΙΝΑΠ ζητάει:

Την άμεση διακοπή της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος των Ψυχιάτρων που εφημέρευαν από 01/02/24 και την άμεση αναστολή της οποιασδήποτε διαδικασίας που αποσκοπεί στην ποινικοποίηση της ιατρικής πράξης.

Απόσυρση της εγκυκλίου Βαρτζόπουλου, του εγγράφου της ΓΑΔΑ και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα οποία ευτελίζουν το έργο των ψυχιάτρων και εντείνουν την αστυνομική αυθαιρεσία.

Βασική γενεσιουργός αιτία για όλα τα παραπάνω, όπως εκτιμά η ΕΙΝΑΠ είναι «ο απαράδεκτος “νόμος ψυχικής υγείας” (Αύγουστος 2024) και επιμένουμε στην κατάργησή του διεκδικώντας αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας, όπως πρόληψη, διακομιδή, θεραπεία, αποκατάσταση», καταλήγει η ανακοίνωση της ένωσης.

