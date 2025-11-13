Διπλασιάστηκαν σε 20 χρόνια τα ποσοστά υψηλής αρτηριακής πίεσης σε παιδιά

Τα παγκόσμια ποσοστά υπέρτασης, ή υψηλής αρτηριακής πίεσης, στην παιδική και εφηβική ηλικία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2000, θέτοντας περισσότερα παιδιά σε κίνδυνο για κακή υγεία αργότερα στη ζωή.

«Το 2000, περίπου το 3,4% των αγοριών και το 3% των κοριτσιών είχαν υπέρταση. Μέχρι το 2020, αυτοί οι αριθμοί είχαν αυξηθεί σε 6,5% και 5,8% αντίστοιχα», δήλωσε ο Δρ. Song, ερευνητής από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Zhejiang στην Κίνα. Ο Song είναι ένας από τους συγγραφείς μιας μελέτης που περιγράφει τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη στο περιοδικό The Lancet Child and Adolescent Health.

Τα παιδιά που έχουν υπέρταση θα μπορούσαν να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αργότερα να αναπτύξουν καρδιακές παθήσεις – την πρώτη αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Δρ. Mingyu Zhang, επίκουρος καθηγητής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess.

«Τα καλά νέα είναι ότι αυτός είναι ένας αναστρέψιμος κίνδυνος», δήλωσε ο Song. «Με καλύτερο έλεγχο, έγκαιρη ανίχνευση και μεγαλύτερη εστίαση στην πρόληψη, ειδικά γύρω από το υγιές βάρος και τη διατροφή, μπορούμε να παρέμβουμε πριν προκύψουν επιπλοκές».

Η υψηλή αρτηριακή πίεση στα παιδιά μπορεί να αντιμετωπιστεί

Η αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά πιθανότατα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες.

Η παιδική παχυσαρκία είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου, επειδή σχετίζεται με παράγοντες όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, η φλεγμονή και η αγγειακή λειτουργία, δήλωσε ο Song.

Διαιτητικοί παράγοντες όπως η κατανάλωση υψηλών επιπέδων νατρίου και υπερεπεξεργασμένων τροφίμων μπορούν επίσης να συμβάλουν στον κίνδυνο υπέρτασης, καθώς και η κακή ποιότητα ύπνου, το άγχος και η γενετική προδιάθεση, είπε.

Πολλά παιδιά κινούνται επίσης λιγότερο από τις προηγούμενες γενιές και περνούν περισσότερο χρόνο σε καθιστικές δραστηριότητες, όπως η χρήση οθονών, κάτι που μπορεί να εντείνει τον κίνδυνο, είπε.

«Αρχίζουμε επίσης να γνωρίζουμε ότι και άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ρύπων, μπορούν να συμβάλουν», πρόσθεσε ο Zhang.

Ο ίδιος ήταν επικεφαλής συγγραφέας σε μια προηγούμενη μελέτη που έδειξε μια σύνδεση μεταξύ της έκθεσης πριν από τη γέννηση σε χημικές ουσίες που ονομάζονται PFAS – μια κατηγορία περίπου 15.000 ανθρωπογενών ενώσεων που συνδέονται με καρκίνους, ενδοκρινικές παθήσεις και αναπτυξιακά προβλήματα στα παιδιά – και της παιδικής υπέρτασης. Συντομογραφία των υπερφθοροαλκυλικών και πολυφθοροαλκυλικών ουσιών, τα PFAS μερικές φορές ονομάζονται «παντοτινές χημικές ουσίες» επειδή δεν διασπώνται πλήρως στο περιβάλλον.

Το μεγαλύτερο συμπέρασμα αυτής της έρευνας για τις οικογένειες είναι να μην υποθέτουν ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι πρόβλημα μόνο για τους ενήλικες.

Συγκαλυμμένη υπέρταση στα παιδιά

Η μελέτη δεν παρακολούθησε μόνο τα ποσοστά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντ’ αυτού, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 96 μελέτες σε 21 χώρες.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που έλαβε υπόψη η ομάδα μελέτης είναι ο τρόπος με τον οποίο διαφέρει η αρτηριακή πίεση εντός και εκτός του ιατρείου. Μερικά παιδιά μπορεί να έχουν φυσιολογική αρτηριακή πίεση στο σπίτι, αλλά υψηλότερη μέτρηση στο ιατρείο, ενώ άλλα μπορεί να έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση στο ιατρείο από ό,τι συνήθως.

Συμπεριλαμβάνοντας δεδομένα τόσο από επισκέψεις στο ιατρείο όσο και από μετρήσεις αρτηριακής πίεσης στο σπίτι, οι ερευνητές μπόρεσαν να συμπεριλάβουν ποσοστά υπέρτασης που είναι «συγκαλυμμένα» ή δεν θα εντοπίζονταν σε μια επίσκεψη στο γιατρό, δήλωσε ο Zhang. Η συγκαλυμμένη υπέρταση βρέθηκε να είναι το πιο συνηθισμένο είδος, σύμφωνα με τα δεδομένα.

«Αυτό είναι σημαντικό επειδή σημαίνει ότι πολλά παιδιά με πραγματική υπέρταση θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα εάν βασιστούμε μόνο σε μετρήσεις αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο», είπε.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μία μέτρηση μπορεί να μην είναι αρκετή και μπορεί να υπάρχει ανάγκη για πιο κλιμακούμενες λύσεις για καλύτερη παρακολούθηση και φροντίδα της υπέρτασης σε όλο τον κόσμο, πρόσθεσε ο Song.

