«Καμπανάκι» ECDC για τον ιό RSV: Σοβαρή απειλή για βρέφη κάτω των 6 μηνών αυτόν τον χειμώνα

Επείγουσα επιστημονική σύσταση σε γιατρούς και γονείς εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) που προσβάλλει 250.000 παιδιά στην Ευρώπη κάθε χειμώνα. Ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τον RSV διατρέχουν τα βρέφη, ιδίως εκείνα ηλικίας κάτω των 6 μηνών.

Ο ιός αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες αναπνευστικών παθήσεων σε μικρά παιδιά και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως βρογχιολίτιδα, πνευμονία και σήψη. Αυτές οι παθήσεις συχνά απαιτούν νοσηλεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εντατική θεραπεία.

Tο ECDC, που παρακολουθεί τις εξελίξεις της νόσου με στόχο τον μετριασμό του αντίκτυπου της, τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών εμβολιασμού και ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία του νεότερου και πιο ευάλωτου πληθυσμού κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου οι αναπνευστικές λοιμώξεις αυξάνονται ραγδαία.

Προσοχή στα μωρά

«Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρή ασθένεια στα βρέφη, ακόμη και στα υγιή, με σημαντικές επιπτώσεις στις οικογένειές τους και τα συστήματα υγείας. Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας να γνωρίζουν την επιδημιολογία του RSV στην κοινότητά τους και να ακολουθούν τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη», επεσήμανε ο ανώτερος εμπειρογνώμονας του ECDC, Bruno Ciancio, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία της αυξημένης επαγρύπνησης των επαγγελματιών υγείας.

Ραγδαία αύξηση της νόσου

Κάθε χρόνο, περίπου 250.000 παιδιά κάτω των 5 ετών νοσηλεύονται σε όλη την Ευρώπη λόγω λοίμωξης από RSV, με 1 στις 3 περιπτώσεις να εμφανίζεται κατά τους πρώτους μήνες ζωής.

Τα στοιχεία επιτήρησης από τη χειμερινή περίοδο 2024-2025 δείχνουν ότι το ήμισυ όλων των θετικών σε RSV περιπτώσεων αφορούσε σε παιδιά ηλικίας 0-4 ετών. Από αυτά, το 12% χρειάστηκε εντατική θεραπεία ενώ, δυστυχώς, ένα παιδί κατέληξε.

Συμβουλές για τους γονείς

Από το 2022, η ΕΕ έχει εγκρίνει ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για την πρόληψη του RSV σε βρέφη. Αυτά περιλαμβάνουν:

• Μονοκλωνικά αντισώματα μακράς δράσης, που χορηγούνται σε νεογέννητα και βρέφη κατά τη διάρκεια του πρώτου χειμώνα της ζωής τους, και

• Εμβόλια για τις μητέρες, που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για την προστασία των βρεφών κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους.

Ο δρ. Ciancio εξηγεί ότι η πρόληψη είναι εφικτή μέσω των ακόλουθων στρατηγικών: «Οι σοβαρές περιπτώσεις RSV σε βρέφη μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό των εγκύων ή των βρεφών μετά τη γέννηση.

Τα πρόωρα μωρά και τα μωρά με χρόνιες πνευμονικές παθήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και πρέπει να έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό όταν η καθολική κάλυψη δεν είναι εφικτή».

Εμβολιασμός

Επί του παρόντος, 23 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ συνιστούν τον εμβολιασμό κατά του RSV με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων μακράς δράσης, με 19 από αυτές να έχουν ήδη εφαρμόσει χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Κάποια προγράμματα είναι καθολικά -καλύπτουν δηλαδή όλα τα βρέφη που γεννιούνται κατά τη διάρκεια του χειμώνα- ενώ άλλα στοχεύουν σε άτομα υψηλού κινδύνου.

Τρεις χώρες (Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβενία) βασίζονται αποκλειστικά στον εμβολιασμό των μητέρων, ενώ πέντε ακόμη (Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα και Λουξεμβούργο) τον προσφέρουν ως εναλλακτική λύση, παράλληλα με την προστασία με μονοκλωνικά αντισώματα.

Το ECDC εξακολουθεί να συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του εμβολιασμού κατά του RSV.

Δεδομένου ότι ο ιός αποτελεί σοβαρή απειλή για τα βρέφη αυτό το χειμώνα, το ECDC καλεί τους γιατρούς, τους γονείς, αλλά και την Πολιτεία να παραμένουν ενημερωμένοι και να αξιοποιούν πλήρως τα διαθέσιμα προληπτικά μέσα.

Η αυξημένη ευαισθητοποίηση, ο έγκαιρος εμβολιασμός και η συντονισμένη δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας παραμένουν ζωτικής σημασίας για την προστασία των νεότερων πολιτών της Ευρώπης από τον RSV.

Διαβάστε επίσης

Δήμος Αθηναίων: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου συνεχίζεται το πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» στα Πολυδύναμα Ιατρεία

Μαθησιακές δυσκολίες: Οι 3 πιο συχνές μορφές που εμφανίζουν τα παιδιά και πώς αντιμετωπίζονται – Οδηγός επιβίωσης

Το υπουργείο Υγείας αφήνει εκτός τα 57 Ιατρεία Πόνου του ΕΣΥ και κάνει «δωράκι» σε ιδιωτικές δομές την Παρηγορητική Φροντίδα