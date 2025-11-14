search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

14.11.2025 11:25

Έκθεση φωτογραφίας: Οι «παράλληλοι κόσμοι» του Πέτρου Χελιώτη

14.11.2025 11:25
ekthesi-new

Γνωρίζω τον φωτογράφο Πέτρο Χελιώτη πολλά χρόνια και παρακολουθώ μ’ ενδιαφέρον τη δουλειά του, φωτογραφίες που δεν αποτυπώνουν μόνο πρόσωπα και τοπία, αλλά και συναισθήματα, «μυστικά», ό, τι δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Με εκθέσεις στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Λονδίνο, το επόμενο χρονικό διάστημα ετοιμάζει τις βαλίτσες του και για Τόκιο, Μεξικό, Άμστερνταμ και Μιλάνο!

Η νέα έκθεση φωτογραφίας του Χελιώτη με τίτλο «Παράλληλοι Κόσμοι», στη Blank Wall Gallery, ανοίγει σήμερα τις πόρτες της στο κοινό προσκαλώντας τους επισκέπτες σε ένα εικαστικό ταξίδι ανάμεσα σε πραγματικότητες που συνυπάρχουν, συγκρούονται και συμπληρώνονται.

Ο καλλιτέχνης

«Πολλά γεγονότα συμβαίνουν παράλληλα, συμπληρώνουν το ένα με το άλλο, ή διαφοροποιούνται και προχωρούν στον χρόνο…», ο Πέτρος Χελιώτης εξερευνά τη ρευστή σχέση ανάμεσα στην εικόνα και τον χρόνο, στο βλέμμα και την εμπειρία. Οι φωτογραφίες του αποτυπώνουν στιγμές που, ενώ φαίνονται αυτόνομες, συνομιλούν μεταξύ τους, άλλοτε αρμονικά και άλλοτε αντιθετικά, δημιουργώντας ένα πλέγμα από αφηγήσεις και συναισθήματα.

Το μήνυμα

Η έκθεση «Παράλληλοι Κόσμοι» δεν είναι απλώς μια συλλογή εικόνων, αλλά μια πρόσκληση για ενδοσκόπηση· μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε πως κάθε γεγονός, κάθε ματιά, κάθε φευγαλέα στιγμή μπορεί να αποτελεί έναν παράλληλο κόσμο που εξελίσσεται δίπλα στον δικό μας.

Αξίζει ως τις 19 Νοεμβρίου να πάτε στην Κυψέλη για να περιηγηθείτε στους «Παράλληλους Κόσμους» του Πέτρου Χελιώτη· εκεί όπου γεγονότα συμβαίνουν παράλληλα, συμπληρώνονται, διαφοροποιούνται και συνεχίζουν το ταξίδι τους στον χρόνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

INFO                                  

[email protected] –  Φωκίωνος Νέγρη 55, τηλ. 211.4052.138- 694.7725.521

Δευτέρα – Τρίτη-Τετάρτη: 17:30 – 21:30- Σάββατο: 12:30 – 14:30

1 / 3