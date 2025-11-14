search
14.11.2025 13:48

Εύα Καΐλή: «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα» (video)

14.11.2025 13:48
kaili

Καλεσμένη σε εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης η Εύα Καιλή, η οποία μίλησε για τις συνθήκες κράτησης όταν βρισκόταν στη φυλακή για την υπόθεση του Qatargate.

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν κάποιες ημέρες στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, δεν μπορούσε να μιλήσω και να δω την κόρη μου. Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου», ανέφερε αρχικά η Εύα Καϊλή.

«Πέραν αυτής της σωματικής πίεσης, υπήρχε και η ψυχολογική γιατί με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανώτερών μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

