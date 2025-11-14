Ο Σαμαράς έκανε λογαριασμό στο TikTok

Με ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 εγκαινίασε τον λογαριασμό του στο TikTok o πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Πέραν όλων των άλλων, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Α. Σαμαράς «εισβάλλει» σε ένα μέσο το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νεότερα κοινά. Κάποιοι, μάλιστα, «μεταφράζουν» την κίνηση αυτή ως άλλο ένα βήμα προς την ίδρυση κόμματος.

Για να δούμε τι θα δούμε…

Διαβάστε επίσης

H επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα και το… ρευστό πρόγραμμα

Συνάντηση με βουλευτές θα έχει ο Μητσοτάκης

Το μετρό της Θεσσαλονίκης, οι απαντήσεις του Ταχιάου και η πραγματικότητα