ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14.11.2025 09:33

Ο Σαμαράς έκανε λογαριασμό στο TikTok

14.11.2025 09:33
antonis_samaras_phone_new

Με ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 εγκαινίασε τον λογαριασμό του στο TikTok o πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

@realantonissamaras «Από τις 20 του μηνός, για τον μέσο μισθωτό υπάρχει πρόβλημα!» #AntonisSamaras #Samaras #Σαμαράς #greece #ακρίβεια #φτώχεια #δημογραφικό #οικογένεια #μισθός #fyp #titokgreece ♬ original sound – Antonis Samaras

Πέραν όλων των άλλων, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Α. Σαμαράς «εισβάλλει» σε ένα μέσο το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νεότερα κοινά. Κάποιοι, μάλιστα, «μεταφράζουν» την κίνηση αυτή ως άλλο ένα βήμα προς την ίδρυση κόμματος.

Για να δούμε τι θα δούμε…

