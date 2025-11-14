Ο Σαμαράς έκανε λογαριασμό στο TikTok

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 εγκαινίασε τον λογαριασμό του στο TikTok o πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.
@realantonissamaras «Από τις 20 του μηνός, για τον μέσο μισθωτό υπάρχει πρόβλημα!» #AntonisSamaras #Samaras #Σαμαράς #greece #ακρίβεια #φτώχεια #δημογραφικό #οικογένεια #μισθός #fyp #titokgreece ♬ original sound – Antonis Samaras
Πέραν όλων των άλλων, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Α. Σαμαράς «εισβάλλει» σε ένα μέσο το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νεότερα κοινά. Κάποιοι, μάλιστα, «μεταφράζουν» την κίνηση αυτή ως άλλο ένα βήμα προς την ίδρυση κόμματος.
Για να δούμε τι θα δούμε…
