14.11.2025 13:15

Οδυσσέας Βλαχοδήμος στο ΟΠΑΠ Game Time για το restart της Εθνικής Ομάδας

14.11.2025 13:15
vlaxodimos

Ο διεθνής τερματοφύλακας απευθύνει μήνυμα στους Έλληνες φιλάθλους και δίνει υπόσχεση για το μέλλον

Η Εθνική Ομάδα δίνει τα δύο τελευταία παιχνίδια της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι καλεσμένος στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time.

Ο διεθνής τερματοφύλακας της Σεβίλλης αναφέρεται στην νέα εποχή της της Εθνικής Ομάδας μετά τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τονίζει ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα διαθέτει μέλλον και ταλέντο και πρέπει να ολοκληρώσει με δύο νίκες τις υποχρεώσεις της στον όμιλο.

Μιλάει για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αποκαλύπτει τι του είπε για την Ελλάδα ο Ματίας Αλμέιδα και απευθύνει μήνυμα στους Έλληνες φιλάθλους δίνοντας τους και υπόσχεση για το μέλλον.

Αναφέρεται ακόμα στις δύο νίκες που έχει πανηγυρίσει με τη Σεβίλλη κόντρα στην Μπαρτσελόνα, τη ζωή του στην Ισπανία και αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη «φτιάχνοντας» τον ιδανικό παίκτη της Εθνικής Ομάδας.

Δείτε το επεισόδιο του ΟΠΑΠ Game Time με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο:

