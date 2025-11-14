Παγιδευμένες σε πλοίο από τις 21 Οκτωβρίου παραμένουν χιλιάδες αγελάδες στην Τουρκία

Ένας μήνας συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες από την ημέρα που φορτηγό πλοίο που μεταφέρει χιλιάδες αγελάδες έχει ρίξει άγκυρα στα ανοιχτά της Τουρκίας, με τις τοπικές Αρχές να του απαγορεύουν να ξεφορτώσει, καθώς φέρεται να μη διαθέτει τα κατάλληλα υγειονομικά και εμπορικά έγγραφα.

Από τις 21 Οκτωβρίου που το πλοίο έφτασε στην Τουρκία, μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον 58 αγελάδες πέθαναν πάνω στο πλοίο, ενώ δεκάδες άλλες γέννησαν εν πλω, σύμφωνα με το Ίδρυμα για την Ευημερία των Ζώων (AWF).

«Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ανησυχητικές λεπτομέρειες. 58 βοοειδή πέθαναν στο ταξίδι από την Ουρουγουάη μέχρι την Τουρκία (…) Τουλάχιστον 140 αγελάδες γέννησαν εν πλω», ανέφερε το AWF.

Balıkesir açıklarında demirleyen Spiridon-II isimli gemi yem, saman ve su takviyesi için Bandırma Çelebi limanına yanaştığında endişe verici görüntüler kaydedildi.



İneklerin susuzluktan boruları yalamaya başladığı görüldü.



Bölge sakinleri "Gemi günlerdir burada bekliyor,… pic.twitter.com/sLsvVULdpf — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) November 11, 2025

«Τα ζωντανά νεογέννητα βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση» λόγω του μεγάλου αριθμού των αγελάδων στο πλοίο και «είναι πολύ πιθανό τα περισσότερα μοσχαράκια να πεθάνουν», πρόσθεσε.

Τουρκία: Τουλάχιστον 2.900 οι εγκλωβισμένες αγελάδες

Η οργάνωση κάλεσε τις τουρκικές Αρχές να επιτρέψουν αμέσως την αποβίβαση των τουλάχιστον 2.900 ζώων – σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα –, αλλά δεν έχει λάβει απάντηση.

Το φορτηγό πλοίο Spiridon II έχει ρίξει άγκυρα στα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα (Πάνορμος) από τις 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, απαγορεύτηκε να ξεφορτώσει επειδή δεν διαθέτει τα κατάλληλα υγειονομικά και εμπορικά έγγραφα.

Από τις 19 Σεπτεμβρίου, όταν απέπλευσε από την Ουρουγουάη, οι αγελάδες έχουν παραμείνει πάνω στο πλοίο.

Τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως ο ιστότοπος HarberDenizde, αναφέρουν ότι έντονη δυσωδία αναδίδεται από το πλοίο.

Την ίδια ώρα, οι εξαγωγείς αμφισβητούν την απόφαση της τουρκικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

