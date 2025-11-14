search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 08:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 06:20

Πούτιν απέναντι στον Τραμπ στον ΟΗΕ για τη Γάζα: Η Μόσχα παρουσίασε δικό της σχέδιο απορρίπτοντας την «επιτροπή ειρήνης» των ΗΠΑ

14.11.2025 06:20
trump putin 8876- new

Η ρωσική διπλωματία υπέβαλε προς συζήτηση και διαπραγμάτευση δικό της σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω της πίεσης της Ουάσιγκτον για την υιοθέτηση αμερικανικού κειμένου, που θα ενστερνίζεται το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, που συμβουλεύτηκε το ρωσικό κείμενο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Αμερικανοί άρχισαν επίσημα διαπραγματεύσεις με τα άλλα κράτη μέλη του ΣΑ επί σχεδίου απόφασης που «υποστηρίζει» το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τρίτη εκδοχή του κειμένου, που περιήλθε χθες σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, «χαιρετίζει» πάντα τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» της οποίας υποτίθεται θα ηγείται ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ και θα είναι όργανο «μεταβατικής διακυβέρνησης», με εντολή ως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2027.

Ακόμη, «εξουσιοδοτεί» την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ΔΔΣ), για το ίδιο χρονικό διάστημα, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα για να ασκεί την εντολή της σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος…

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε σε σημείωμά της προς τα άλλα κράτη μέλη του ΣΑ χθες ότι το δικό της σχέδιο είναι «αντιπρόταση», «εμπνευσμένη» από το αμερικανικό.

«Σκοπός του σχεδίου μας είναι να επιτρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει ισορροπημένη, αποδεκτή και ενιαία προσέγγιση για να επιτευχθεί βιώσιμο τέλος των εχθροπραξιών», σύμφωνα με το σημείωμα.

Το ρωσικό σχέδιο ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προτείνει «επιλογές» όσον αφορά τη ΔΔΣ, ενώ δεν αναφέρεται στην «επιτροπή ειρήνης» υπό τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Από τη δική της πλευρά, η μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στον ΟΗΕ άσκησε πίεση να εγκριθεί το δικό της σχέδιο.

«Οι προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια τώρα – καθώς η συμφωνία για την απόφαση τελεί υπό ενεργή διαπραγμάτευση – έχουν σοβαρές, απτές και εντελώς αποφευκτές συνέπειες για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη και παροτρύνουμε το Συμβούλιο (Ασφαλείας) να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη», συνεχίζει το κείμενο, που κάνει λόγο για «ιστορική ευκαιρία να ανοίξει ο δρόμος για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή» μέσω της «υποστήριξης» του σχεδίου απόφασης.

Το αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα, βάσει του οποίου κλείστηκε η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς τον περασμένο μήνα, είναι συνημμένη στο αμερικανικό σχέδιο απόφασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν στρατεύματα των ΗΠΑ στη Λωρίδα της Γάζας. Διπλωματικές πηγές λένε ότι η σχεδιαζόμενη ΔΔΣ θα έχει κάπου 20.000 μέλη και για τη συνεισφορά στρατιωτικών διεξάγονται συνομιλίες με την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Το Ισραήλ έχει εκφράσει την αντίθεσή του στη συμβολή της Τουρκίας.

Διαβάστε επίσης:

Κάντο όπως το Λος Άντζελες: Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε τον περιορισμό στις αυξήσεις ενοικίων – Ένα νέο κίνημα για το στεγαστικό   

Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα δολοφόνησε με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Ρωσία: Απείλησε ταξιτζή με… ματσέτα γιατί δεν της άρεσε η μουσική! (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου – Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

sumbaseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις: Mόλις 20% των εργαζομένων καλύπτονται παρά τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

arkaloxori-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλειστηριασμών συνέχεια στο Αρκαλοχώρι: Στα funds και τις τράπεζες οι περιουσίες των σεισμόπληκτων παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις

mitsotakis_elefsina_3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων: Η κυβέρνηση κερδίζει από τα ενεργειακά, αλλά… δεν φθάνουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 08:38
liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου – Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

sumbaseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις: Mόλις 20% των εργαζομένων καλύπτονται παρά τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

1 / 3