search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:42
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

14.11.2025 09:25

Σε εφαρμογή το νέο κίνητρο φοροαπαλλαγής τριετίας, με στόχο την επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά

14.11.2025 09:25
akinita_new

Σε λειτουργία τέθηκε το νέο πλαίσιο φοροαπαλλαγής για τους ιδιοκτήτες που θα επαναφέρουν κλειστές κατοικίες ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη μακροχρόνια αγορά. Η απαλλαγή, διάρκειας τριών ετών, στοχεύει να ενισχύσει την προσφορά διαθέσιμης στέγης, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στις τιμές ενοικίων παραμένουν έντονες. Ωστόσο, δεν λείπουν οι αμφιβολίες για το κατά πόσο το νέο κίνητρο επαρκεί για να μετατοπίσει σημαντικό αριθμό ιδιοκτητών από τη βραχυχρόνια προς τη συμβατική μίσθωση.

Το μέτρο καλύπτει κατοικίες έως 120 τ.μ. που έχουν παραμείνει κενές επί τριετία ή είχαν διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση το προηγούμενο έτος. Για οικογένειες με πάνω από δύο τέκνα, το επιτρεπόμενο όριο εμβαδού αυξάνεται κατά 20 τ.μ. ανά παιδί. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα ακίνητα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για καμία άλλη μορφή μίσθωσης ή ιδιοχρήσης τα τελευταία τρία χρόνια, μέσω των εντύπων Ε1 και Ε2.

Για τις κατοικίες που προέρχονται από τη βραχυχρόνια αγορά απαιτείται πλήρης συμμόρφωση στις δηλωτικές υποχρεώσεις του προηγούμενου φορολογικού έτους, ώστε να καταστεί σαφές ότι το ακίνητο είχε διατεθεί νόμιμα.

Κεντρικός όρος της ρύθμισης είναι η τριετής διάρκεια της μίσθωσης. Εάν ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, η φοροαπαλλαγή συνεχίζεται μόνο εφόσον συναφθεί νέα τριετής σύμβαση μέσα σε τρεις μήνες· διαφορετικά, ο ιδιοκτήτης χάνει το δικαίωμα για το υπόλοιπο διάστημα. Εξαιρέσεις προβλέπονται για εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και ένστολους, όπου γίνονται δεκτές και μισθώσεις τουλάχιστον έξι μηνών με αντίστοιχη ευελιξία στην ανανέωση.

Το καθεστώς αφορά μισθώσεις που θα συναφθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, προβλέπεται αυστηρή διακοπή της απαλλαγής εάν το ακίνητο μείνει κενό πέραν των τριών μηνών ή αν επιστρέψει στη βραχυχρόνια μίσθωση. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση η απώλεια είναι αναδρομική, με επιστροφή του φόρου που δεν έχει καταβληθεί.

Αν και η κυβέρνηση προσδοκά ότι το μέτρο θα επαναφέρει σημαντικό αριθμό ακινήτων στη μακροχρόνια αγορά, αρκετοί παράγοντες της αγοράς αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά του. Εκτιμούν ότι η τριετής φοροαπαλλαγή ενδέχεται να μην αντισταθμίζει τα υψηλότερα έσοδα των ιδιοκτητών από τη βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η πραγματική επίδραση του μέτρου θα φανεί μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς αποτελεί ένα μόνο τμήμα της ευρύτερης συζήτησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Ο Επστάιν ζήτησε από τον Τομ Μπαράκ να του στείλει φωτογραφίες δικές του μαζί με ένα παιδί

Κάντο όπως το Λος Άντζελες: Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε τον περιορισμό στις αυξήσεις ενοικίων – Ένα νέο κίνημα για το στεγαστικό   

Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα δολοφόνησε με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ford-bluecruise-eu-blue_cruise_5_car_range_image_56451_desktop-16×9-2160×1215-ford-range
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης BlueCruise είναι διαθέσιμο σε 4 μοντέλα της Ford (video)

Sarah-Jessica-Parker-new
ΣΙΝΕΜΑ

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες

fokia_orkes
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατημένη φώκια πήδηξε σε σκάφος για να γλιτώσει από όρκες που την κυνηγούσαν (photo/video)

agios dimitrios new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Kimberly-Guilfoyle-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διόλου τυχαία αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά – Το πλάνο των ΗΠΑ για να πάρουν τα ηνία από την COSCO

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:42
ford-bluecruise-eu-blue_cruise_5_car_range_image_56451_desktop-16×9-2160×1215-ford-range
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης BlueCruise είναι διαθέσιμο σε 4 μοντέλα της Ford (video)

Sarah-Jessica-Parker-new
ΣΙΝΕΜΑ

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες

fokia_orkes
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατημένη φώκια πήδηξε σε σκάφος για να γλιτώσει από όρκες που την κυνηγούσαν (photo/video)

1 / 3