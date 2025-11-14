Σε εφαρμογή το νέο κίνητρο φοροαπαλλαγής τριετίας, με στόχο την επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά

Σε λειτουργία τέθηκε το νέο πλαίσιο φοροαπαλλαγής για τους ιδιοκτήτες που θα επαναφέρουν κλειστές κατοικίες ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη μακροχρόνια αγορά. Η απαλλαγή, διάρκειας τριών ετών, στοχεύει να ενισχύσει την προσφορά διαθέσιμης στέγης, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στις τιμές ενοικίων παραμένουν έντονες. Ωστόσο, δεν λείπουν οι αμφιβολίες για το κατά πόσο το νέο κίνητρο επαρκεί για να μετατοπίσει σημαντικό αριθμό ιδιοκτητών από τη βραχυχρόνια προς τη συμβατική μίσθωση.

Το μέτρο καλύπτει κατοικίες έως 120 τ.μ. που έχουν παραμείνει κενές επί τριετία ή είχαν διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση το προηγούμενο έτος. Για οικογένειες με πάνω από δύο τέκνα, το επιτρεπόμενο όριο εμβαδού αυξάνεται κατά 20 τ.μ. ανά παιδί. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα ακίνητα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για καμία άλλη μορφή μίσθωσης ή ιδιοχρήσης τα τελευταία τρία χρόνια, μέσω των εντύπων Ε1 και Ε2.

Για τις κατοικίες που προέρχονται από τη βραχυχρόνια αγορά απαιτείται πλήρης συμμόρφωση στις δηλωτικές υποχρεώσεις του προηγούμενου φορολογικού έτους, ώστε να καταστεί σαφές ότι το ακίνητο είχε διατεθεί νόμιμα.

Κεντρικός όρος της ρύθμισης είναι η τριετής διάρκεια της μίσθωσης. Εάν ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, η φοροαπαλλαγή συνεχίζεται μόνο εφόσον συναφθεί νέα τριετής σύμβαση μέσα σε τρεις μήνες· διαφορετικά, ο ιδιοκτήτης χάνει το δικαίωμα για το υπόλοιπο διάστημα. Εξαιρέσεις προβλέπονται για εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και ένστολους, όπου γίνονται δεκτές και μισθώσεις τουλάχιστον έξι μηνών με αντίστοιχη ευελιξία στην ανανέωση.

Το καθεστώς αφορά μισθώσεις που θα συναφθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, προβλέπεται αυστηρή διακοπή της απαλλαγής εάν το ακίνητο μείνει κενό πέραν των τριών μηνών ή αν επιστρέψει στη βραχυχρόνια μίσθωση. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση η απώλεια είναι αναδρομική, με επιστροφή του φόρου που δεν έχει καταβληθεί.

Αν και η κυβέρνηση προσδοκά ότι το μέτρο θα επαναφέρει σημαντικό αριθμό ακινήτων στη μακροχρόνια αγορά, αρκετοί παράγοντες της αγοράς αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά του. Εκτιμούν ότι η τριετής φοροαπαλλαγή ενδέχεται να μην αντισταθμίζει τα υψηλότερα έσοδα των ιδιοκτητών από τη βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η πραγματική επίδραση του μέτρου θα φανεί μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς αποτελεί ένα μόνο τμήμα της ευρύτερης συζήτησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης.

