search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:22
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 08:34

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα πάνε στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

14.11.2025 08:34
trapeza

Υπομονή ακόμη μια εβδομάδα θα πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι, καθώς οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν μετά το Σαββατοκύριακο 22-23/11.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής θα ακολουθήσουν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

πρώτοι που θα πληρωθούν τις συντάξεις Δεκεμβρίου θα είναι οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου στους μισθωτούς συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ασφαλισμένους των τέως ταμείων ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δημοσίου, Τραπεζών και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Ο ΟΑΕΕ
  • Ο ΟΓΑ
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016)
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου για τους μισθωτούς θα διενεργηθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Το Δημόσιο
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • Το ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • Η ΔΕΗ
  • Ο ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις: Mόλις 20% των εργαζομένων καλύπτονται παρά τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις

«Ραβασάκια φωτιά για τους συνταξιούχους – φόροι και κρατήσεις «τρώνε τις αυξήσεις»

ECOFIN: «Πράσινο φως» στη φορολόγηση των μικρών δεμάτων από Temu και Shein που εισάγονται στην ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios dimitrios new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Kimberly-Guilfoyle-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διόλου τυχαία αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά – Το πλάνο των ΗΠΑ για να πάρουν τα ηνία από την COSCO

democracy_danger_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Οι μισοί πολίτες θεωρούν τη δημοκρατία «χαλασμένη» και «ανεπαρκή»

EKAV_PIROSVESTIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή μέσα από βόθρο

vougiouklaki-michail-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Μιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Μου είχε πει “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου”, δεν το εννοούσε καθόλου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:20
agios dimitrios new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Kimberly-Guilfoyle-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διόλου τυχαία αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά – Το πλάνο των ΗΠΑ για να πάρουν τα ηνία από την COSCO

democracy_danger_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Οι μισοί πολίτες θεωρούν τη δημοκρατία «χαλασμένη» και «ανεπαρκή»

1 / 3