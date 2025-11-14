search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

14.11.2025 06:15

«Ραβασάκια φωτιά για τους συνταξιούχους – φόροι και κρατήσεις «τρώνε τις αυξήσεις»

14.11.2025 06:15
sydaxiouxoi

Περισσότεροι από 400.000 συνταξιούχοι βλέπουν μειώσεις στις καθαρές αποδοχές τους, καθώς τα αναδρομικά, οι παρακρατήσεις υπέρ υγείας και οι νέες φορολογικές κλίμακες εξανεμίζουν τα οφέλη των αυξήσεων.

Ήδη η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει ειδοποιητήρια σε περίπου 380.000 έως 420.000 συνταξιούχους για φορολόγηση αναδρομικών που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία (2022–2024).

Τα ποσά αφορούν:

  • αναδρομικές αυξήσεις από δικαστικές αποφάσεις ή επανυπολογισμούς,
  • καθυστερημένες συντάξεις λόγω καθυστέρησης στην απονομή και ποσά που προέκυψαν από διαφορές ΕΦΚΑ – Δημοσίου.

Οι φόροι που επιβάλλονται για τα αναδρομικά ανά έτος, φθάνουν σε συντελεστή έως 22%, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προστίθενται και προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης. Έτσι και μόνο από αυτές τις περικοπές, κατά μέσο όρο, οι μειώσεις καθαρών συντάξεων κυμαίνονται από 20 έως 80 ευρώ τον μήνα. Την ίδια ώρα στους μεσαίους συνταξιούχους (1.000–1.300€ μικτά), οι παρακρατήσεις φόρου αυξήθηκαν κατά 6–8%, με αποτέλεσμα η καθαρή αύξηση να μηδενίζεται ή να γίνεται αρνητική. Τελικά 1 στους 3 συνταξιούχους είδε μικρότερη καθαρή σύνταξη παρά την ονομαστική αύξηση.

Είναι φανερό ότι οι νέες φορολογικές κλίμακες (2025) τρώνε τις αυξήσεις, με αποτέλεσμα για όσους λαμβάνουν αναδρομικά ποσά πολλών ετών, αυτά υπολογίζονται ξεχωριστά ανά έτος, γεγονός που συχνά τους μεταφέρει σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα από την πραγματική τους εισοδηματική θέση.

Στο φορολογικό ψαλίδισμα των συντάξεων προστίθενται και οι παρακρατήσεις υπέρ υγείας (ΕΟΠΥΥ), η οποία είναι 6% επί του μικτού ποσού σύνταξης και πλέον εφαρμόζεται και στα επικουρικά ταμεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβαρύνει και αναδρομικά ποσά, οδηγώντας σε:

  • παρακρατήσεις 15–40 ευρώ/μήνα για κύριες συντάξεις και
  • 5–15 ευρώ/μήνα για επικουρικές.

Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι παρά τις «λογιστικές» αυξήσεις των τελευταίων ετών, η αγοραστική δύναμη των συντάξεων έχει μειωθεί κατά 18% από το 2021, σύμφωνα και με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και στα φάρμακα άνω του 20% σε τρία χρόνια— έχει «εξαφανίσει» το όφελος της κάθε αύξησης.

Οι ενώσεις συνταξιούχων καταγγέλλουν την ολιγωρία της κυβερνητικής πολιτικής και ζητούν:

  • αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή συντάξεων,
  • απαλλαγή φορολόγησης μικρών αναδρομικών,
  • και επανεξέταση της εισφοράς υπέρ υγείας για χαμηλοσυνταξιούχους.

