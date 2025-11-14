search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 09:44

Θεαματικό μετέωρο στον ρωσικό ουρανό – Εντυπωσιακό βίντεο

14.11.2025 09:44
russia new

Ένα εντυπωσιακό μετέωρο φώτισε τον ουρανό το πρωί της 27ης Οκτωβρίου πάνω από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή «μπάλα φωτιάς», που έγινε ορατή για λίγα δευτερόλεπτα.

Το σπάνιο αυτό ουράνιο φαινόμενο καταγράφηκε από αεροσυνοδό της πτήσης Ουλιάνοφσκ–Μόσχα, η οποία είχε την τύχη να το απαθανατίσει από ύψος περίπου 10.000 μέτρων. 

Το βίντεο δείχνει το φωτεινό αντικείμενο να διασχίζει με υψηλή ταχύτητα την ατμόσφαιρα, αφήνοντας πίσω του λαμπρό ίχνος.

Σύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο οφείλεται στην είσοδο μικρού ουράνιου σώματος στην ατμόσφαιρα της Γης, το οποίο καίγεται πριν προλάβει να φτάσει στο έδαφος – πρόκειται δηλαδή για μετέωρο, όχι για μετεωρίτη.

Η εντυπωσιακή λήψη έχει ήδη γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να σχολιάζουν τη σπάνια σύμπτωση να καταγραφεί τέτοιο φαινόμενο από εμπορική πτήση.

Διαβάστε επίσης

Εκτελέστηκε πρώην πεζοναύτης στη Φλόριντα – Χάρη «στο παρά πέντε» από τον κυβερνήτη της Οκλαχόμα, σε δεύτερο θανατοποινίτη (photos)

Τουλάχιστον 14 τραυματίες στη «μαζική» επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Με επιδρομή drones σε ρωσικό πετρελαϊκό λιμάνι απάντησε η Ουκρανία (Video)

Η σκιά του Επστάιν πάνω από τον Τραμπ: Αντιμέτωπος με την πιθανότητα ψηφοφορίας στο Κογκρέσο για την δημοσιοποίηση των αρχείων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Sarah-Jessica-Parker-new
ΣΙΝΕΜΑ

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες

fokia_orkes
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατημένη φώκια πήδηξε σε σκάφος για να γλιτώσει από όρκες που την κυνηγούσαν (photo/video)

agios dimitrios new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Kimberly-Guilfoyle-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διόλου τυχαία αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά – Το πλάνο των ΗΠΑ για να πάρουν τα ηνία από την COSCO

democracy_danger_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Οι μισοί πολίτες θεωρούν τη δημοκρατία «χαλασμένη» και «ανεπαρκή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:38
Sarah-Jessica-Parker-new
ΣΙΝΕΜΑ

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες

fokia_orkes
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατημένη φώκια πήδηξε σε σκάφος για να γλιτώσει από όρκες που την κυνηγούσαν (photo/video)

agios dimitrios new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

1 / 3