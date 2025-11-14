Θεαματικό μετέωρο στον ρωσικό ουρανό – Εντυπωσιακό βίντεο

Ένα εντυπωσιακό μετέωρο φώτισε τον ουρανό το πρωί της 27ης Οκτωβρίου πάνω από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή «μπάλα φωτιάς», που έγινε ορατή για λίγα δευτερόλεπτα.

Το σπάνιο αυτό ουράνιο φαινόμενο καταγράφηκε από αεροσυνοδό της πτήσης Ουλιάνοφσκ–Μόσχα, η οποία είχε την τύχη να το απαθανατίσει από ύψος περίπου 10.000 μέτρων.

Το βίντεο δείχνει το φωτεινό αντικείμενο να διασχίζει με υψηλή ταχύτητα την ατμόσφαιρα, αφήνοντας πίσω του λαμπρό ίχνος.

a meteor seen from a plane

pic.twitter.com/qEm5ikAkcF — Science girl (@sciencegirl) November 12, 2025

Σύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο οφείλεται στην είσοδο μικρού ουράνιου σώματος στην ατμόσφαιρα της Γης, το οποίο καίγεται πριν προλάβει να φτάσει στο έδαφος – πρόκειται δηλαδή για μετέωρο, όχι για μετεωρίτη.

Η εντυπωσιακή λήψη έχει ήδη γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να σχολιάζουν τη σπάνια σύμπτωση να καταγραφεί τέτοιο φαινόμενο από εμπορική πτήση.

Διαβάστε επίσης

Εκτελέστηκε πρώην πεζοναύτης στη Φλόριντα – Χάρη «στο παρά πέντε» από τον κυβερνήτη της Οκλαχόμα, σε δεύτερο θανατοποινίτη (photos)

Τουλάχιστον 14 τραυματίες στη «μαζική» επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Με επιδρομή drones σε ρωσικό πετρελαϊκό λιμάνι απάντησε η Ουκρανία (Video)

Η σκιά του Επστάιν πάνω από τον Τραμπ: Αντιμέτωπος με την πιθανότητα ψηφοφορίας στο Κογκρέσο για την δημοσιοποίηση των αρχείων