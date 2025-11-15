search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025
ΘΕΑΤΡΟ

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

Ο λεπτός πάγος…

teleutaios-giankis (1)

«Δεν είμαι μοιρολάτρης, δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τον άνθρωπο, αλλά σαφώς πιστεύω ότι ο πάγος όπου στεκόμαστε είναι πολύ λεπτός και από στιγμή σε στιγμή μπορεί να σπάσει»

Ένα από τα τελευταία και πιο ώριμα έργα του Άρθουρ Μίλερ, ο «Τελευταίος Γιάνκης» (1993), ανεβαίνει στη σκηνή του Μικρού Γκλόρια, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Ένα δυνατό κείμενο που πραγματεύεται την κοινωνική απομόνωση, την ηθική παρακμή και τη σύγκρουση του ατόμου με ένα σύστημα που δεν επιτρέπει σε κανέναν να υπάρξει ελεύθερα.

Μέσα από τις παράλληλες ιστορίες δύο ζευγαριών, ο Μίλερ ξετυλίγει την αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου – και μαζί τού καπιταλιστικού μοντέλου ζωής – σε ένα μεσοαστικό περιβάλλον, όπου η επιτυχία μετριέται με χρήμα και κάθε ηθική ή πνευματική αξία υποτιμάται δραματικά.

Η υπόθεση. Ο Λιρόι, ο «τελευταίος Γιάνκης», απόγονος του ιστορικού Χάμιλτον, εργάζεται ως ξυλουργός. Αρνείται να προδώσει τις ηθικές του αξίες και εκπροσωπεί με τη σιωπηλή του αξιοπρέπεια μια εποχή που χάνεται. Η σύζυγός του, Πατρίσια, βυθίζεται στην κατάθλιψη, όχι μόνο λόγω της οικονομικής δυσχέρειας, αλλά επειδή βλέπει τα όνειρά της να καταρρέουν. Νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, όπου γνωρίζει την Κάρεν – μια γυναίκα σαφώς πλουσιότερη, που παρ’ όλα αυτά νοσεί εξίσου βαθιά.

Ο σύζυγος της Κάρεν, ο Φρικ, επιτυχημένος και ευκατάστατος, αδυνατεί να κατανοήσει τη συναισθηματική κατάρρευση της γυναίκας του. Μέσα από τις συναντήσεις των δύο ζευγαριών, ο Μίλερ υφαίνει ένα πολυεπίπεδο σχόλιο πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη, τη μοναξιά και την ψευδαίσθηση της επιτυχίας.

Το μήνυμα. Ο «Τελευταίος Γιάνκης» είναι ταυτόχρονα πολιτικός και προσωπικός. Αναδεικνύει την ασφυκτική περιχαράκωση του ατόμου στον πυρήνα της «ιεράς» οικογένειας, τη συλλογική απάθεια και την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής από ένα αδηφάγο σύστημα. Με πρωταγωνιστές ζωντανούς, αληθινούς χαρακτήρες, το έργο υπενθυμίζει ότι το ατομικό και το συλλογικό δεν μπορούν ποτέ να διαχωριστούν.

INFO

Μετάφραση: Θωμάς Βούλγαρης. Σκηνοθεσία: Αγγελική Καρυστινού. Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης. Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος. Μουσική: Αρχοντούλα Μαρούση. Video – Trailer: Στέφανος Κοσμίδης. Φωτογραφίες – Κατασκευή Αφίσας: Δώρα Πανταζοπούλου. Παίζουν: Πέρης Μιχαηλίδης, Ναταλία Στυλιανού, Μένη Κωνσταντινίδου, Βαγγέλης Ψωμάς.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο ταμείο του θεάτρου καθημερινά 11.00 – 17.00 (για τις ομαδικές κρατήσεις τηλ. επικοινωνίας 2103642334 και ώρες 11.30 – 16.30)

