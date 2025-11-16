search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 22:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 21:29

Κέρκυρα: Νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος άνδρας – Βρέθηκε καραμπίνα δίπλα του

16.11.2025 21:29
ekab new

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) ένας 73χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, στην Κέρκυρα.

Τη σορό του 73χρονου εντόπισε γείτονάς του, ενώ δίπλα του μάλιστα βρέθηκε και μία καραμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, τα ίχνη του άνδρα είχαν εξαφανιστεί πριν από 2 ημέρες. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Hellenic Train: Για «αδικαιολόγητες απολύσεις» και «κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού» κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι – Καλούν σε απεργία στις 18/11

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ – «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

Συμπλοκή με μαχαίρι έξω από μπαρ στο Μουζάκι: Τρια άτομα στο νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι «μεταφορείς» των τραυματιών στο στόχαστρο για τα όπλα από το μακελειό 

alafouzos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλαφούζος για Παναθηναϊκό: «Εγώ ζήτησα να φύγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρά τις θετικές εισηγήσεις» – Τι είπε για το νέο γήπεδο

astynomia-polytexneio
ΕΛΛΑΔΑ

Φρούριο η Αθήνα για το Πολυτεχνείο με 5.000 αστυνομικούς – Αντιτρομοκρατική, ΕΥΠ και drones σε όλο το κέντρο

oplostasio1
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες, ψάχνει τον ηθικό αυτουργό η ΕΛΑΣ

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος άνδρας – Βρέθηκε καραμπίνα δίπλα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 22:54
vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι «μεταφορείς» των τραυματιών στο στόχαστρο για τα όπλα από το μακελειό 

alafouzos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλαφούζος για Παναθηναϊκό: «Εγώ ζήτησα να φύγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρά τις θετικές εισηγήσεις» – Τι είπε για το νέο γήπεδο

astynomia-polytexneio
ΕΛΛΑΔΑ

Φρούριο η Αθήνα για το Πολυτεχνείο με 5.000 αστυνομικούς – Αντιτρομοκρατική, ΕΥΠ και drones σε όλο το κέντρο

1 / 3