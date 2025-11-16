Κέρκυρα: Νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος άνδρας – Βρέθηκε καραμπίνα δίπλα του

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) ένας 73χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, στην Κέρκυρα.

Τη σορό του 73χρονου εντόπισε γείτονάς του, ενώ δίπλα του μάλιστα βρέθηκε και μία καραμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, τα ίχνη του άνδρα είχαν εξαφανιστεί πριν από 2 ημέρες. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Hellenic Train: Για «αδικαιολόγητες απολύσεις» και «κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού» κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι – Καλούν σε απεργία στις 18/11

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ – «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

Συμπλοκή με μαχαίρι έξω από μπαρ στο Μουζάκι: Τρια άτομα στο νοσοκομείο