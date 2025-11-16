search
16.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.11.2025 20:50

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ – «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

16.11.2025 20:50
Σοκαρισμένος για την σύλληψη της πρώην πρωταθλήτριας της ρυθμικής γυμναστικής δήλωσε ο άλλοτε προπονητής της, Θανάσης Σαλαγάς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως ήταν ένα σοβαρό παιδί, με σπουδές και εκτιμά πως είτε εξαπατήθηκε, είτε παρασύρθηκε από άλλους στην υπόθεση απάτης.

Για το ότι εμπλέκεται και ο αδελφός της, καθώς γνωρίζει την οικογένεια της αθλήτριας, είπε πως πρόκειται για σοβαρή οικογένεια και του έκανε τεράστια εντύπωση η σύλληψή τους.

«Έπεσα από τα σύννεφα πραγματικά, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ήταν ένα ήρεμο παιδί, σοβαρό, υπεύθυνο και στη γυμναστική και στο σχολείο. Έχει τελειώσει και διατροφολογία στο πανεπιστήμιο. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, με τις συναθλήτριες της. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω» είπε αρχικά.

«Ηταν μια πολύ καλή και σοβαρή οικογένεια. Ή έχει παρασυρθεί ή έχει εξαπατηθεί. Δεν μπορείς να κάνεις αυτή την εικόνα γι’ αυτήν. Ημασταν όλη μέρα μαζί με διπλές προπονήσεις από το πρωί ως το βράδυ. Μακάρι να μην είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα» πρόσθεσε ο πρώην προπονητής της.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες που είχε κάνει η αθλήτριά του για κακοποίηση στον χώρο της γυμναστικής, διευκρίνισε πως οι καταγγελίες της ήταν για πράγματα που «είχε δει να γίνονται, όχι κάτι συγκεκριμένο (σε βάρος της). Δούλευε μαζί μου και δεν είχε θέματα. Είχαμε συχνή επαφή και κάποια στιγμή έφυγε στη Μύκονο καθώς δούλευε σε ζαχαροπλαστεία που της άρεσαν».

