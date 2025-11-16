Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ – «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

Σοκαρισμένος για την σύλληψη της πρώην πρωταθλήτριας της ρυθμικής γυμναστικής δήλωσε ο άλλοτε προπονητής της, Θανάσης Σαλαγάς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως ήταν ένα σοβαρό παιδί, με σπουδές και εκτιμά πως είτε εξαπατήθηκε, είτε παρασύρθηκε από άλλους στην υπόθεση απάτης.

Για το ότι εμπλέκεται και ο αδελφός της, καθώς γνωρίζει την οικογένεια της αθλήτριας, είπε πως πρόκειται για σοβαρή οικογένεια και του έκανε τεράστια εντύπωση η σύλληψή τους.

«Έπεσα από τα σύννεφα πραγματικά, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ήταν ένα ήρεμο παιδί, σοβαρό, υπεύθυνο και στη γυμναστική και στο σχολείο. Έχει τελειώσει και διατροφολογία στο πανεπιστήμιο. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, με τις συναθλήτριες της. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω» είπε αρχικά.

«Ηταν μια πολύ καλή και σοβαρή οικογένεια. Ή έχει παρασυρθεί ή έχει εξαπατηθεί. Δεν μπορείς να κάνεις αυτή την εικόνα γι’ αυτήν. Ημασταν όλη μέρα μαζί με διπλές προπονήσεις από το πρωί ως το βράδυ. Μακάρι να μην είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα» πρόσθεσε ο πρώην προπονητής της.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες που είχε κάνει η αθλήτριά του για κακοποίηση στον χώρο της γυμναστικής, διευκρίνισε πως οι καταγγελίες της ήταν για πράγματα που «είχε δει να γίνονται, όχι κάτι συγκεκριμένο (σε βάρος της). Δούλευε μαζί μου και δεν είχε θέματα. Είχαμε συχνή επαφή και κάποια στιγμή έφυγε στη Μύκονο καθώς δούλευε σε ζαχαροπλαστεία που της άρεσαν».

Διαβάστε επίσης:

Συμπλοκή με μαχαίρι έξω από μπαρ στο Μουζάκι: Τρια άτομα στο νοσοκομείο

Σέρρες: «Μονόδρομος οι δυναμικές κινητοποιήσεις», τονίζουν οι αγρότες

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει σε τουρίστα που είχε εξαφανιστεί