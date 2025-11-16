Συμπλοκή με μαχαίρι έξω από μπαρ στο Μουζάκι: Τρια άτομα στο νοσοκομείο

Άγρια συμπλοκή με τη συμμετοχή περισσότερων από δέκα ατόμων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έξω από μπαρ στο Μουζάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr παρέες που είχαν μεταξύ τους διαφορές ήρθαν στα χέρια, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες τρία άτομα μεταφέρθηκαν με τραύματα από μαχαίρι στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, ενώ το ΑΤ Μουζακίου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που έφερε μαχαίρι.

Διαβάστε επίσης:

Σέρρες: «Μονόδρομος οι δυναμικές κινητοποιήσεις», τονίζουν οι αγρότες

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει σε τουρίστα που είχε εξαφανιστεί

Πειραιάς: Πουλούσαν πάνω από 150 κιλά ψάρια σε λαϊκές αγορές χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο