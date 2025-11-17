Οι Σαπουνόφουσκες που Αψηφούν τη Λογική: Το Bubbles Revolution έρχεται στην Αθήνα στο Athens Science Festival 18 – 21 Δεκεμβρίου – Ωδείο Αθηνών

Το Athens Science Festival παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την παράσταση Bubbles Revolution, ένα μοναδικό θέαμα που έχει μαγέψει κοινό και κριτικούς σε περισσότερες από 60 χώρες και 4 ηπείρους — από τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι έως το Πεκίνο και το Ντουμπάι.

Οι διεθνώς καταξιωμένοι καλλιτέχνες Marco Zoppi και Rolanda Sabaliauskaite συνδυάζουν με μαεστρία την επιστήμη, την τέχνη και τη μαγεία, δημιουργώντας ένα ονειρικό σύμπαν από φως και σαπουνόφουσκες. Μέσα από την τέχνη της σαπουνόφουσκας, το light painting, τις σκιές χεριών και την ψευδαίσθηση, το κοινό ταξιδεύει σε έναν κόσμο όπου η φυσική μετατρέπεται σε ποίηση και η επιστήμη αποκτά φαντασία.

Η παράσταση Bubbles Revolution δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό θέαμα· είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η επιστήμη κρύβεται μέσα σε ένα καλλιτεχνικό θέαμα. Οι Zoppi και Sabaliauskaite δημιουργούν εικόνες που μοιάζουν μαγικές αλλά στηρίζονται σε φαινόμενα που εξηγούνται από επιστημονικές αρχές της φυσικής,όπως η επιφανειακή τάση, η διάθλαση και η αντανάκλαση του φωτός, καθώς και η συμπεριφορά αερίων και υγρών σωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, το κοινό δεν βλέπει μόνο κάτι όμορφο, αλλά ανακαλύπτει τη φυσική που κρύβεται πίσω από κάθε φούσκα, πίσω από κάθε λάμψη και χρώμα που γεννά το φως.

Το Bubbles Revolution είναι μια παράσταση που αναδεικνύει τη μαγευτική πλευρά της επιστήμης μέσα από την απλότητα των φουσκών, των χρωμάτων και του φωτός — μια γιορτή που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους.

Γιατί τελικά, όλοι αγαπούν τις φούσκες – και τη διασκεδαστική πλευρά της επιστήμης.

10:00 & 11:30 | Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

16:00 | Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Τρίγωνα, κάλαντα, μελομακάρονα, εντυπωσιακά πειράματα και απολαυστικές παραστάσεις και παιχνίδια έρχονται στο The Christmas Lab, 18-21 Δεκεμβρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών.

Το Athens Science Festival 2025 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo» και το British Council σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Γενική Είσοδος: 5€

Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Γενική Είσοδος & Παραστάσεις: από 5€ έως 15€

Γενική Είσοδος & Παραστάσεις – Μειωμένο (ΑΝΕΡΓΩΝ, ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ): 5€ έως 12€

*Με την αγορά ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ εισιτηρίου, είναι απαραίτητη η επίδειξη του ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓHΤΙΚΟΥ στην είσοδο.

*Για σχολικές επισκέψεις δηλώστε συμμετοχή στο https://www.athens-science-festival.gr/schools-visits/, κόστος εισιτηρίου 8€.

