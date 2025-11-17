Ο Τραμπ και η βιομηχανία των 28 δισ. δολαρίων «βρώμικων» κρυπτονομισμάτων

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση κρυπτονομισμάτων και δεσμεύτηκε να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες την «κρυπτοπρωτεύουσα» του κόσμου. Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων δηλώνουν ότι είναι ασφαλείς και αξιόπιστες. Και μια σειρά από μεγάλους κλάδους, από τις τράπεζες της Wall Street μέχρι τους ηλεκτρονικούς λιανοπωλητές, έχουν πειραματιστεί με ψηφιακά νομίσματα.

Αλλά, όσο η βιομηχανία των crypto κερδίζει αποδοχή, τουλάχιστον 28 δισεκατομμύρια δολάρια που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες κατέληξαν σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα της International Consortium of Investigative Journalists, των New York Times και 36 ακόμη δημοσιογραφικών οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

Τα χρήματα προέρχονταν από χάκερ, κλέφτες και εκβιαστές. Ιχνηλάτησαν τη διαδρομή τους μέχρι κυβερνοεγκληματίες στη Βόρεια Κορέα και απατεώνες με κυκλώματα που εκτείνονταν από τη Μινεσότα ως τη Μιανμάρ.

Η Binance και η σύνδεση με τον Τραμπ

Ανάμεσα στους αποδέκτες αυτού του «βρώμικου χρήματος» ήταν και η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο crypto, που συμμετείχε σε μια επιχειρηματική συμφωνία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία crypto του Τραμπ τον Μάιο.

Χρήματα κατέληξαν επίσης σε τουλάχιστον άλλα οκτώ γνωστά ανταλλακτήρια, ανάμεσά τους το OKX, μια παγκόσμια πλατφόρμα που επεκτείνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα πρώτα χρόνια των ψηφιακών νομισμάτων κυριαρχούσαν κλέφτες και διακινητές ναρκωτικών, που τους τράβηξαν η ταχύτητα και η ανωνυμία των crypto, στοιχεία που τα κάνουν χρήσιμα για ξέπλυμα χρήματος. Το Bitcoin, το πιο δημοφιλές ψηφιακό νόμισμα, στήριζε αγορές του dark web όπου πωλούνταν ναρκωτικά και άλλες παράνομες ουσίες,

Έκτοτε, η βιομηχανία των crypto έχει γίνει πιο επαγγελματική, με δισεκατομμύρια δολάρια καθημερινά σε νόμιμες συναλλαγές. Τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια έχουν δεσμευτεί να πατάξουν τους εγκληματίες που χρησιμοποιούν crypto για μεταφορά χρημάτων. Η Binance παραδέχθηκε παραβιάσεις του νόμου για το ξέπλυμα το 2023 και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική κυβέρνηση αφού επεξεργάστηκε συναλλαγές για τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Αλ Κάιντα.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ έχει κάνει τα crypto βασικό κομμάτι των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειάς του και έβαλε τέλος στη ρυθμιστική πίεση προς τον κλάδο. Λίγο πριν από τις εκλογές του 2024, εκείνος και οι γιοι του ίδρυσαν την World Liberty Financial, μια νεοφυή εταιρεία crypto που αναμένεται να αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο από τη συμφωνία με τη Binance. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ χορήγησε χάρη στον ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, που είχε εκτίσει τετράμηνη ποινή φυλάκισης μετά την παραδοχή ενοχής της εταιρείας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης περιορίσει την ικανότητα των αρχών να διώκουν εγκλήματα crypto. Τον Απρίλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διέλυσε μια ειδική ομάδα για την επιβολή του νόμου στα crypto.

«Πακτωλός» εκατομμυρίων, χάκερ και στο βάθος… η Βόρεια Κορέα

Η ανάλυση των Times και των συνεργατών τους προσφέρει μόνο μια μερική εικόνα των παράνομων κεφαλαίων στα ανταλλακτήρια, επειδή πολλοί εγκληματικοί λογαριασμοί δεν έχουν γίνει δημόσια γνωστοί.

Η ανάλυση βασίστηκε εν μέρει σε συγκεντρωτικά δεδομένα της Chainalysis, μιας εταιρείας αναλύσεων, τα οποία δεν προσδιόριζαν συγκεκριμένα ανταλλακτήρια. Οι Times και η International Consortium of Investigative Journalists χρησιμοποίησαν επίσης δημόσια αρχεία και συνεργάστηκαν με ειδικούς forensics για να εντοπίσουν λογαριασμούς που συνδέονται με εγκληματίες.

Τα ευρήματα περιλάμβαναν:

Από τότε που η Binance παραδέχθηκε την ενοχή της, το ανταλλακτήριο έχει λάβει πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις από την Huione Group, μια εταιρεία στην Καμπότζη την οποία το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επισημάνει για εγκληματική δραστηριότητα.

Eπιπλέον 900 εκατομμύρια δολάρια κατέληξαν φέτος σε λογαριασμούς καταθέσεων της Binance από μια πλατφόρμα που χρησιμοποιούσαν χάκερ της Βόρειας Κορέας για να ξεπλύνουν κλεμμένα χρήματα.

Η OKX έλαβε πάνω από 220 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις από την Huione μέσα στους πέντε μήνες που ακολούθησαν την συμφωνία διευθέτησης ύψους 504 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε με την αμερικανική κυβέρνηση τον Φεβρουάριο για παραβίαση νόμου περί μεταφοράς χρημάτων.

Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως έλαβαν τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια που συνδέονται με απάτες το 2024, σύμφωνα με δεδομένα της Chainalysis.

Πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια έφτασαν πέρσι στις Binance, OKX και Bybit από «crypto-to-cash desks», τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν ψηφιακά νομίσματα με πραγματικά χαρτονομίσματα.

Το τι συμβαίνει αφού το βρώμικο χρήμα φτάσει σε ένα ανταλλακτήριο μπορεί να είναι δύσκολο να διαπιστωθεί. Από εκεί και πέρα, η διαδρομή των χρημάτων χάνεται από τη δημόσια θέα. Τα ανταλλακτήρια ίσως εντοπίσουν την παράνομη δραστηριότητα αρκετά γρήγορα για να παγώσουν τα κεφάλαια ή να τα παραδώσουν στις αρχές. Αλλά το βρώμικο χρήμα που δεν εντοπίζεται μπορεί να ωφελήσει ένα ανταλλακτήριο επειδή παράγει έσοδα από προμήθειες συναλλαγών, συνήθως ένα μικρό ποσοστό της κάθε πράξης.

Το «Amazon των εγκληματιών»

Η Huione Group έχει μεγάλη παρουσία στην Καμπότζη. Είναι ένα χρηματοοικονομικό συγκρότημα που προσφέρει υπηρεσίες τραπεζικής, πληρωμών και ασφάλισης. Οι πελάτες χρησιμοποιούν τα QR codes της για να αγοράσουν τρόφιμα και να πληρώσουν λογαριασμούς σε εστιατόρια.

Πίσω από αυτές τις υπηρεσίες κρύβεται μια πιο σκοτεινή δραστηριότητα.

Για χρόνια, η Huione λειτουργεί επίσης μια τεράστια ψηφιακή αγορά που ένας ειδικός έχει περιγράψει ως το «Amazon των εγκληματιών», όπου διαδικτυακοί έμποροι πωλούν κλεμμένα προσωπικά δεδομένα, τεχνική υποστήριξη για απατεώνες και υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος. Σύμφωνα με τις αρχές, η εταιρεία έχει μεταφέρει χρήματα για χάκερ της Βόρειας Κορέας και δίκτυα απατεώνων σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία.

Τον Μάιο, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κινήθηκε για να αποκλείσει τη Huione από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα, χαρακτηρίζοντάς την «κρίσιμο κόμβο» για κυβερνοληστείες και επενδυτικές απάτες που στοχεύουν Αμερικανούς πολίτες.

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, η Huione διατηρούσε οικονομικούς δεσμούς με τις Binance και OKX.

Πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια κατέληξαν στη Binance από τον Ιούλιο 2024 μέχρι τον Ιούλιο 2025.

Σε διάστημα πέντε μηνών φέτος, η OKX έλαβε πάνω από 220 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις από αυτά τα πορτοφόλια της Huione.

Οι ροές συνεχίστηκαν ακόμα και μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στις 1 Μαΐου. Τα πορτοφόλια κατέθεσαν τουλάχιστον 77 εκατομμύρια δολάρια στη Binance τους επόμενους δυόμιση μήνες και 161 εκατομμύρια στην OKX, σύμφωνα με την ανάλυση του δημοσιογραφικού κονσόρτσιουμ.

Η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων

Τον Φεβρουάριο, μια ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας που ονομάζεται Lazarus Group έκλεψε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε crypto από το ανταλλακτήριο Bybit, που εδρεύει στο Ντουμπάι. Ήταν η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των crypto.

Μέσα σε λίγες ημέρες, οι Βορειοκορεάτες διοχέτευσαν τα κλεμμένα χρήματα σε μια υπηρεσία crypto που επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν ένα ψηφιακό νόμισμα με ένα άλλο. Μετέτρεπαν Ether σε Bitcoin, το πιο πολύτιμο κρυπτονόμισμα.

Όλο το Ether έπρεπε τελικά να καταλήξει κάπου. Στο ίδιο διάστημα που οι Βορειοκορεάτες έκαναν τις ανταλλαγές, πέντε λογαριασμοί κατάθεσης στη Binance δέχτηκαν μια ασυνήθιστη αύξηση 900 εκατομμυρίων δολαρίων σε Ether από την ίδια υπηρεσία ανταλλαγής.

Τα χρήματα που μπήκαν στη Binance μπορεί να μην ανήκαν πλέον στους Βορειοκορεάτες. Αλλά πρακτικά, το ανταλλακτήριο ήταν ο τελικός προορισμός μιας σειράς συναλλαγών με τις οποίες οι κλέφτες ξέπλυναν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε crypto.

Αυτά τα κυκλώματα αποτελούν πλέον μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες της crypto βιομηχανίας, αδειάζοντας τους λογαριασμούς ηλικιωμένων επενδυτών, μοναχικών ανθρώπων και ακόμη και του προέδρου μιας τράπεζας στο Κάνσας. Η απάτη επενδύσεων crypto κόστισε στα θύματα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια πέρσι, σύμφωνα με το FBI.

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες απάτες είναι γνωστές ως «pig butchering», ένας άκομψος όρος που μεταφράζει την κινεζική έκφραση για «πάχυνση πριν τη σφαγή». Πολλοί απατεώνες προσποιούνται ρομαντικό ενδιαφέρον, φλερτάρουν με τα θύματα για μέρες ή εβδομάδες και μετά τα πείθουν να επενδύσουν σε ψεύτικα σχήματα.

