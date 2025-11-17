Ποδόσφαιρο: Η Νιγηρία αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο προπονητής της επιτέθηκε στον αντίπαλο – «Μας έκαναν βουντού» (video)

Επικές στιγμές σημειώθηκαν κατά την διαδικασία των πέναλτι μεταξύ Νιγηρίας και Κονγκό, σε ματς που ο νικητής θα έπαιρνε το εισιτήριο για τα μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Το παιχνίδι τελείωσε 1-1 και στα πέναλτι το Κονγκό επικράτησε με 4-3, αλλά στιγμές πριν το τελευταίο πέναλτι, έγινε ένα σοβαρό επεισόδιο στους δύο πάγκους.

Ο προπονητής της Νιγηρίας είδε μία κίνηση στον αντίπαλο πάγκο και άρπαξε ένα μπουκάλι και πήγε να τους το πετάξει. Ο Έρικ Τσέλε ήταν σε έξαλλη κατάσταση και δεν ασχολήθηκε καν με το τελευταίο πέναλτι που άφησε εκτός Μουντιάλ για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥



Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳



He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.



The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025

Ο λόγος για τον οποίο επιτέθηκε στους αντιπάλους ωστόσο, έκανε… αίσθηση.

«Κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων εκτέλεσης πέναλτι, ένας τύπος που καθότανε στο πάγκο του Κονγκό έκανε βουντού. Κάθε φορά, όμως γι’ αυτό ήμουν λίγο νευρικός μαζί του», δήλωσε.

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”



Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

