17.11.2025 10:55

Ποδόσφαιρο: Η Νιγηρία αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο προπονητής της επιτέθηκε στον αντίπαλο – «Μας έκαναν βουντού» (video)

17.11.2025 10:55
eric-chelle

Επικές στιγμές σημειώθηκαν κατά την διαδικασία των πέναλτι μεταξύ Νιγηρίας και Κονγκό, σε ματς που ο νικητής θα έπαιρνε το εισιτήριο για τα μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Το παιχνίδι τελείωσε 1-1 και στα πέναλτι το Κονγκό επικράτησε με 4-3, αλλά στιγμές πριν το τελευταίο πέναλτι, έγινε ένα σοβαρό επεισόδιο στους δύο πάγκους.

Ο προπονητής της Νιγηρίας είδε μία κίνηση στον αντίπαλο πάγκο και άρπαξε ένα μπουκάλι και πήγε να τους το πετάξει. Ο Έρικ Τσέλε ήταν σε έξαλλη κατάσταση και δεν ασχολήθηκε καν με το τελευταίο πέναλτι που άφησε εκτός Μουντιάλ για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Ο λόγος για τον οποίο επιτέθηκε στους αντιπάλους ωστόσο, έκανε… αίσθηση.

«Κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων εκτέλεσης πέναλτι, ένας τύπος που καθότανε στο πάγκο του Κονγκό έκανε βουντού. Κάθε φορά, όμως γι’ αυτό ήμουν λίγο νευρικός μαζί του», δήλωσε.

