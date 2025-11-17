«Θηραϊκές Τελετουργίες»: Η νέα ατομική έκθεση της Άρτεμης Χατζηγιαννάκη στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Photos)

Μετά την εντυπωσιακή της παρουσίαση στην Σαντορίνη, η έκθεση «Θηραϊκές Τελετουργίες» μεταφέρεται στην Αθήνα.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», στο κέντρο της Αθήνας, όπου περίπου ένα χρόνο πριν η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη είχε παρουσιάσει την έκθεση με τίτλο «Τα πρόσωπα της Αθήνας».

Επιστρέφοντας σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο, συνδεδεμένο με την πολιτιστική ιστορία της πρωτεύουσας, η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη εμβαθύνει στο πολιτιστικό αποτύπωμα της Σαντορίνης, στις παραδόσεις, στην ανθρωπογεωγραφία, στις αρχέγονες τελετουργίες, για να παραδώσει μια εικαστική ερμηνεία συμβόλων, εικόνων, μορφών και συνεκτικών αφηγήσεων.

Εστιάζοντας στο αρχέγονο πνεύμα της Σαντορίνης, η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη διευρύνει το εικαστικό και ερευνητικό βλέμμα της για να προσεγγίσει όψεις διαχρονικότητας στο πιο προβεβλημένο διεθνώς νησί του Αιγαίου.

Ορίζοντας ένα νέο βλέμμα στις αθέατες αλλά ενεργές πολιτισμικές καταβολές της Σαντορίνης, η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη παρουσιάζει δέκα πέντε νέα έργα (όλα υδατογραφίες) αρμολογημένα σε ένα ιστορικό αφήγημα μέσα από τους τελετουργικούς κύκλους της παράδοσης, των κύκλων εργασίας, της τοπικής οικονομίας, των εθίμων και του συλλογικού θυμικού.

Ο επισκέπτης θα αναγνωρίσει πτυχές μιας Σαντορίνης που επιβιώνει όχι μόνο στη μνήμη και στην προφορική μαρτυρία, αλλά και στο ανάγλυφο του τοπίου, στην αρχαία γη, στην γραμμή του ορίζοντα, στην παράδοση της αμπέλου και του οίνου, στα γεωργικά προϊόντα, στη χλωρίδα και στους κύκλους του χρόνου, στην αρχιτεκτονική, που διατρέχει τη στερεότυπη εικόνα της Σαντορίνης μέσα από εκλάμψεις αυθεντικότητας και αρχέγονης σοφίας.

Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης και τέσσερα παλαιότερα έργα της εικαστικού με θεματική συνάφεια, εμπνευσμένα από τις τοιχογραφίες του Προϊστορικού Οικισμού του Ακρωτηρίου, που υποδηλώνουν την αρχέγονη εξάρτηση του ανθρώπου από τα στοιχεία της φύσης και τους τελετουργικούς κύκλους της (σκηνές του φυτικού και ζωικού βασιλείου με θαλασσόκρινους, κυανοπιθήκους, αντιλόπες).

Η έκθεση πλαισιώνεται από μία συλλογή φωτογραφιών του αρχιτέκτονα Κώστα Χατζηγιαννάκη από την Σαντορίνη του 1972, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό και από συλλεκτικά αντικείμενα του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας «Δ.Νομικός» και του Οινολογικού Εργαστηρίου της οινολόγου Μαρίας Τζίτζη.

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19.00, σε επιμέλεια του αρχαιολόγου Λευτέρη Ζώρζου και της αρχιτέκτονος Νίνας Γεωργιάδου, και συνεπιμέλεια του συγγραφέα και δημοσιογράφου Νίκου Βατόπουλου.

Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θήρας και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Σαντορίνη 2025: Έτος Ανάδειξης και Υποστήριξης της Αυθεντικότητας”, ενώ συνοδεύεται από την έκδοση του εικαστικού ημερολογίου έτους 2026 με τίτλο «Σαντορίνη», το οποίο είναι δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά, σε μετάφραση Γιώργου Γεωργιάδη) και περιλαμβάνει δώδεκα έργα της εικαστικού, πρόλογο του Δημάρχου Θήρας Νίκου Ζώρζου και κείμενα των Νίκου Βατόπουλου, Λευτέρη Ζώρζου και Νίνας Γεωργιάδου.

Παράλληλες δράσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα θα πλαισιώσουν τις «Θηραϊκές Τελετουργίες» καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Η κεντρική συνοδευτική εκδήλωση θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18.30 στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» με θέμα τα πολλά πρόσωπα της Σαντορίνης στον χρόνο, τη σύνδεση της παράδοσης με το μέλλον και την σημασία των τελετουργιών στην ζωή μας. Ομιλητές: ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος και ο ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Γεωργιάδης. Την συζήτηση θα συντονίσει η αρχιτέκτονας Νίνα Γεωργιάδου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το εικαστικό ημερολόγιο 2026.

Άρτεμις Χατζηγιαννάκη

Η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη γεννήθηκε στον Πειραιά το 1961. Εργάζεται ως συμβολαιογράφος στην Αθήνα. Με την ιδιότητα της εικαστικού έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις και έχει εκδώσει μια σειρά εικαστικών ημερολογίων. Έχει παρουσιάσει τις ακόλουθες ατομικές εκθέσεις:

-«Θηραϊκές Τελετουργίες», Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός», Επιμέλεια Λευτέρης Ζώρζος, Νίνα Γεωργιάδου, Συνεπιμέλεια Νίκος Βατόπουλος, Σαντορίνη 2025,

-«Τα πρόσωπα της Αθήνας», Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Επιμέλεια Νίκος Βατόπουλος , Αθήνα 2025,

-«Βρυσάκι. Αναζητώντας την χαμένη συνοικία», Λουτρό των Αέρηδων, Μ.Ν.Ε.Π., Συνεπιμέλεια Νίκος Βατόπουλος, Αθήνα 2023,

-«Το Πνεύμα του ’60 – Περιήγηση σε έναν κόσμο που έφερε το αύριο», TAF / the art foundation, επιμέλεια Νίκος Βατόπουλος, Αθήνα 2020 (κατάλογος),

-«Σμύρνη-Αθήνα, Ubi bene ibi patria», Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Αθήνα 2018 (κατάλογος),

-«Pixels and colors of Smyrna», Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης, Αθήνα 2017,

-«Το Ταξίδι Σμύρνη – Πειραιάς – Φάληρο», Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου, Αθήνα 2016,

-«Σελασφόρος Αύγουστος», Εστιατόριο «Σελήνη», Σαντορίνη 2014.

Δείτε το σύνολο του έργου της ΕΔΩ

Διάρκεια: 5 Δεκεμβρίου 2025-17 Ιανουαρίου 2026.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 11.30-18.00 και Σάββατο 11.00-15.00.

Κλειστά: Κυριακές και 24,25,26,31 Δεκεμβρίου και 1,6 Ιανουαρίου.

Είσοδος ελεύθερη

